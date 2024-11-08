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    «Шагадам» ждет разочарование?

    «Копетдаг» — «Шагадам». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 8 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Копетдаг» — «Шагадам»
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    «Шагадам»
    8 ноября в 29-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Шагадам». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Шагадам», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 08 Ноября 2024 года

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •  Копетдаг 15:00 Шагадам

    Шагадам

  • Туркменбаши
    •

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» провалил нынешний чемпионат. На текущий момент команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Копетдаг» в 26 матчах отправил всего 16 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила уже 54 раза.

    Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. Дома уступила «Ашхабаду» (0:2).

    А вот до того «Копетдаг» потерпел поражение от «Ахала» (1:3). Плюс несколько раньше команда уступила еще и «Небитчи» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла. В этих поединках ее игроки отличились 3 мячами при 15 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ныне ашхабадцы находятся в кризисе. Команда проиграла в 7 своих последних поединках.

    Поединки с «Шагадамом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Копетдаг» добыл 1 викторию при 3 коллизиях.

    Очевидно, что номинальным хозяевам уже ничего не нужно. Вылет команде уже не угрожает, да и подняться хотя бы на строчку вверх вряд ли получится.

    «Шагадам»

    Турнирное положение: «Шагадам» в тройку уже не поднимется. На текущий момент команда осела на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шагадам» в 26 матчах настрелял всего 33 мяча в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 42 раза.

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  • Вчера

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда откровенно провалилась. «Шагадам» был бит «Ахалом» (0:6).

    До того команда с минимальным счетом уступила «Алтын Асыру». А вот поединок с «Ашхабадом» принес сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шагадам» выиграл 1 раз, да и то технически. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 12 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шагадам» уже демотивирован на последние матчи чемпионата. Да и проблемы в обороне у команды весьма серьезные.

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    При этом «Шагадам» не побеждает 4 матча кряду. Да и оборона в среднем результативно ошибается немногим реже 2 раз за матч.

    А вот «Копетдаг» команда обыграла в 3 последних очных встречах. Причем в двух последних поединках она не пропустила ни разу.

    Очевидно, что номинальные гости постараются сыграть в привычном для себя стиле. Да и терять команде уже нечего!

    Статистика для ставок

    • «Копетдаг» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Шагадам» обыграл «Копетдаг» в 3 последних очных поединках

    • «Копетдаг» проиграл в 7 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копетдаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 2.80, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.90 и 1.35.

    Прогноз: Ашхабадцы постараются максимально воспользоваться преимуществом своего поля.

    Хозяева давненько не побеждали, плюс мотивированы наконец-то переиграть «Шагадам».

    Ставка: Победа «Копетдага» за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.30

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    «Копетдаг» — «Шагадам»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.11.2024. Прогнозы на футбол. «Шагадам» ждет разочарование?
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