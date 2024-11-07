«Гент» сыграет против «Омонии» во 3-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Омония», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Гент» занимает 20 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Гент» проиграл лондонскому «Челси» (2:4). Затем бельгийцы нанесли поражение «Мольде» (2:1).

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Не сыграют: Из строя команды из-за травмы выбыли Свен Кумс, Айме Омгба и Эндрю Хюльсагер.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Бельгии: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 6 место, набрав 19 очков. От лидера турнира — команды «Генка» отставание составляет 12 пунктов.

«Омония»

Турнирная таблица: «Омония» опустилась на 16 место в основном этапе Лиги конференций, набрав 3 пункта.

Последние матчи: В основном этапе Лиги конференций «Омония» стартовала с крупной победы в матче против «Викингура» (4:0) и потерпела поражение от «Хартса» (0:2).

Не сыграют: В предстоящей игре команде не сможет помочь черногорский нападающий Стефан Йоветич.

Состояние команды в чемпионате Кипра: В чемпионате Кипра «Омония» занимает 6 место, набрав 16 очков. От лидера «Пафоса» отставание составляет 9 баллов.

Статистика для ставок

В последних пяти матчах «Гент» одержал две победы, сыграв два раза вничью и потерпев три поражения

В последних пяти матчах «Омония» одержала одну победу, сыграв один раз вничью и потерпев три поражения

Лига Европы 2022/2023: «Гент» — «Омония» (0:2), «Омония» — «Гент» (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.61 Ничья оценена в 4.12, а победа «Омонии» — в 5.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.89 и 1.97 соответственно.

Прогноз: Встречаются соседи по турнирной таблице, набравшие по три очка. В среднем за игру футболисты «Гента» и «Омонии» забивают по два мяча. Так что ожидаем, что соперники смогут отличиться в предстоящем поединке.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.89.

Прогноз: В матчах с участием «Мольде» и «Гента» в среднем забивается по 4 мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.37.