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    Загребцы привезут викторию из Словакии?

    «Слован» — «Динамо» З. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 5 ноября 2024 года

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    «Динамо» Загреб
    5 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов братиславский «Слован» на своем поле сыграет против «Динамо» Загреб. Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Слован» — «Динамо» З, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 05 Ноября 2024 года

    Слован

  • Либерец
    •  Слован 20:45 Динамо З

    Динамо З

  • Загреб
    •

    «Слован» Братислава

    Турнирное положение: Чемпион Словакии по итогам трех туров баллов в активе не имеет и находится на самом дне в турнирной таблице, уступая зоне плей-офф три пункта.

    «Слован» проиграл все три проведенные встречи в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с общим счетом 1:11.

    Слован — Динамо З: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем матче данного турнира клуб из Братиславы потерпел гостевое поражение от испанской «Жироны» со счетом 0:2. В двух предыдущих турах ЛЧ словаки крупно уступили на выезде шотландскому «Селтику» 1:5 и в родных стенах английскому «Ман Сити» 0:4.

    В преддверии же этой игры братиславцы обыграли «Скалицу» 3:2 на ее поле в рамках чемпионата страны, где они идут среди лидеров.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все основные игроки в строю.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Слован» слабо выступает в этом розыгрыше Лиги чемпионов и вряд ли сможет пробиться в плей-офф турнира. Словаки проиграли все три проведенные встречи в данном турнире, забив в них всего лишь один гол при аж 11 пропущенных. И два из этих фиаско были с крупным счетом. В пяти же своих предыдущих поединках коллектив выиграл три матча, но все они пришлись на чемпионат Словакии.

    «Динамо» Загреб

    Турнирное положение: Чемпион Хорватии в этом розыгрыше ЛЧ после трех туров набрал четыре пункта и разместился на 22 месте в таблице, которое дает право на плей-офф.

    «Динамо» один поединок выиграло, раз сыграло вничью и потерпело одно поражение, разница мячей составляет 6:11.

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    • Последние матчи: Стартовал клуб из Загреба в этом розыгрыше ЛЧ с очень крупного поражения в Мюнхене от «Баварии» со счетом 2:9. В последующих же двух поединках турнира он расписал домашнюю мировую с «Монако» 2:2 и обыграл в прошлом туре в Австрии «РБ Зальцбург» со счетом 2:0. Накануне этой встречи «динамовцы» разгромили «Шибеник» 4:0 в чемпионате Хорватии, где они идут пока вторыми.

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

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    Состояние команды: «Динамо» за предыдущие свои восемь игр во всех турнирах проиграло только в одном случае, уступив в рамках чемпионата страны.

    В остальных же семи поединках данного отрезка коллектив расписал два мировых результата и отпраздновал пять викторий, но четыре из них пришлись на матчи внутренней арены. И еще отметим то, что «синие» неизменно отличались в своих десяти предыдущих поединках.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели три поединка, два из которых завершились вничью и раз победили хорваты

    • И в двух их них играла ставка обе забьют

    • Последняя их очная игра прошла в 2017 году. И тогда в товарняке команды расписали мировую со счетом 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Динамо» — 2.08, победа «Слована» — 3.55, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.06 соответственно.

    Прогноз: В первую очередь от данного противостояния ждем результативного исхода, так как в этом розыгрыше ЛЧ эти команды в основном играют по верхам, да и между собой выступали ранее результативно.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на викторию чемпиона Хорватии, который в этом розыгрыше ЛЧ смотрится предпочтительнее, чем чемпион Словакии.

    Ставка: победа «Динамо» за 2.08.

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    «Слован» — «Динамо» З: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.11.2024. Прогнозы на футбол. Загребцы привезут викторию из Словакии?
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