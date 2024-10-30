30 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» хорошо начала текущий сезон. Сейчас клуб идет на 4-м месте в таблице. Набрано 18 очков в девяти встречах.

Последние матчи: В текущем месяце «Астон Вилла» провела пять матчей. У команды три победы и две ничьи. Бирмингемский коллектив ни разу не проиграл.

Ранее «Астон Вилла» в Лиге чемпионов взяла верх над «Болоньей» со счетом 2:0. Затем клуб разошелся миром с «Борнмутом» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Астон Вилла» находится в хорошей форме. Клуб показывает хорошие результаты как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

На своем поле команда должна побеждать. Возможно, Унаи Эмери поэкспериментирует с составом. Однако «Астон Вилла», скорее всего, подтвердит статус фаворита.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» борется за выживание в АПЛ. Пока результаты команды оставляют желать лучшего.

В таблице «Кристал Пэлас» идет на 17-й позиции. Набрано 6 очков в девяти матчах.

Последние матчи: В октябре у «Кристал Пэлас» было три матча. Два поединка команда проиграла.

27 октября «Кристал Пэлас» дома принимал «Тоттенхэм». Клуб нанес поражение сопернику со счетом 1:0.

Состояние команды: В пяти последних матчах «Кристал Пэлас» добился одной победы. Вряд ли сейчас клуб будет делать ставку на Кубок лиги.

Основная цель «Кристал Пэлас» — сохранить прописку в АПЛ. Возможно, в предстоящей встрече на поле выйдет неосновной состав.

Команды последний раз играли друг с другом 19 мая. Тогда «Кристал Пэлас» забил в ворота «Астон Виллы» пять безответных голов.

Статистика для ставок

В октябре у «Астон Виллы» три победы в пяти матчах

В таблице «Кристал Пэлас» идет на 17-й позиции

19 мая «Кристал Пэлас» разгромил соперника со счетом 5:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.88, победа «Кристал Пэлас» — 3.80, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 1.95 соответственно.

Прогноз: В этом матче наверняка команды не станут отсиживаться в обороне. Будет пробит ТБ 2.5.

Ставка: ТБ 2,5 за 1.75.

Прогноз: Еще один прогноз, что хозяева поля подтвердят статус фаворита и выиграют встречу. Шансы на победу довольно высокие.

Ставка: Победа «Астон Виллы» за 1.94.