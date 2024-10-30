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    Команда Эмери пройдет дальше?

    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас». Ставка (к. 1.94) и прогноз на футбол, Кубок английской лиги, 30 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»
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    Унаи Эмери
    30 октября в 1/8 финала Кубка английской лиги «Астон Вилла» на своем поле сыграет против «Кристал Пэлас». Начало встречи — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Октября 2024 года

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 22:45 Кристал Пэлас

    Кристал Пэлас

  • Лондон
    •

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: «Астон Вилла» хорошо начала текущий сезон. Сейчас клуб идет на 4-м месте в таблице. Набрано 18 очков в девяти встречах.

    Последние матчи: В текущем месяце «Астон Вилла» провела пять матчей. У команды три победы и две ничьи. Бирмингемский коллектив ни разу не проиграл.

    Астон Вилла — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров

    Ранее «Астон Вилла» в Лиге чемпионов взяла верх над «Болоньей» со счетом 2:0. Затем клуб разошелся миром с «Борнмутом» (1:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Астон Вилла» находится в хорошей форме. Клуб показывает хорошие результаты как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.

    На своем поле команда должна побеждать. Возможно, Унаи Эмери поэкспериментирует с составом. Однако «Астон Вилла», скорее всего, подтвердит статус фаворита.

    «Кристал Пэлас»

    Турнирное положение: «Кристал Пэлас» борется за выживание в АПЛ. Пока результаты команды оставляют желать лучшего.

    В таблице «Кристал Пэлас» идет на 17-й позиции. Набрано 6 очков в девяти матчах.

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    • Последние матчи: В октябре у «Кристал Пэлас» было три матча. Два поединка команда проиграла.

    27 октября «Кристал Пэлас» дома принимал «Тоттенхэм». Клуб нанес поражение сопернику со счетом 1:0.

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    Состояние команды: В пяти последних матчах «Кристал Пэлас» добился одной победы. Вряд ли сейчас клуб будет делать ставку на Кубок лиги.

    Основная цель «Кристал Пэлас» — сохранить прописку в АПЛ. Возможно, в предстоящей встрече на поле выйдет неосновной состав.

    Команды последний раз играли друг с другом 19 мая. Тогда «Кристал Пэлас» забил в ворота «Астон Виллы» пять безответных голов.

    Статистика для ставок

    • В октябре у «Астон Виллы» три победы в пяти матчах

    • В таблице «Кристал Пэлас» идет на 17-й позиции

    • 19 мая «Кристал Пэлас» разгромил соперника со счетом 5:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.88, победа «Кристал Пэлас» — 3.80, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: В этом матче наверняка команды не станут отсиживаться в обороне. Будет пробит ТБ 2.5.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.75.

    Прогноз: Еще один прогноз, что хозяева поля подтвердят статус фаворита и выиграют встречу. Шансы на победу довольно высокие.

    Ставка: Победа «Астон Виллы» за 1.94.

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    «Астон Вилла» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Команда Эмери пройдет дальше?
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