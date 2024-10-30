Астон Вилла
Кристал Пэлас
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» хорошо начала текущий сезон. Сейчас клуб идет на 4-м месте в таблице. Набрано 18 очков в девяти встречах.
Последние матчи: В текущем месяце «Астон Вилла» провела пять матчей. У команды три победы и две ничьи. Бирмингемский коллектив ни разу не проиграл.
Астон Вилла — Кристал Пэлас: коэффициенты букмекеров
Ранее «Астон Вилла» в Лиге чемпионов взяла верх над «Болоньей» со счетом 2:0. Затем клуб разошелся миром с «Борнмутом» (1:1).
Состояние команды: «Астон Вилла» находится в хорошей форме. Клуб показывает хорошие результаты как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов.
На своем поле команда должна побеждать. Возможно, Унаи Эмери поэкспериментирует с составом. Однако «Астон Вилла», скорее всего, подтвердит статус фаворита.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» борется за выживание в АПЛ. Пока результаты команды оставляют желать лучшего.
В таблице «Кристал Пэлас» идет на 17-й позиции. Набрано 6 очков в девяти матчах.
Последние матчи: В октябре у «Кристал Пэлас» было три матча. Два поединка команда проиграла.
27 октября «Кристал Пэлас» дома принимал «Тоттенхэм». Клуб нанес поражение сопернику со счетом 1:0.
Состояние команды: В пяти последних матчах «Кристал Пэлас» добился одной победы. Вряд ли сейчас клуб будет делать ставку на Кубок лиги.
Основная цель «Кристал Пэлас» — сохранить прописку в АПЛ. Возможно, в предстоящей встрече на поле выйдет неосновной состав.
Команды последний раз играли друг с другом 19 мая. Тогда «Кристал Пэлас» забил в ворота «Астон Виллы» пять безответных голов.
Статистика для ставок
- В октябре у «Астон Виллы» три победы в пяти матчах
- В таблице «Кристал Пэлас» идет на 17-й позиции
- 19 мая «Кристал Пэлас» разгромил соперника со счетом 5:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.88, победа «Кристал Пэлас» — 3.80, ничья — 3.60.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 1.95 соответственно.
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Прогноз: В этом матче наверняка команды не станут отсиживаться в обороне. Будет пробит ТБ 2.5.
Ставка: ТБ 2,5 за 1.75.
Прогноз: Еще один прогноз, что хозяева поля подтвердят статус фаворита и выиграют встречу. Шансы на победу довольно высокие.
Ставка: Победа «Астон Виллы» за 1.94.