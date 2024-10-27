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    Монегаски обидят «Ниццу»

    «Ницца» — «Монако». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Монако»
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    Александр Головин
    27 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Монако». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Монако», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Октября 2024 года

    Ницца

  • Франция. Лига 1
    •  Ницца 19:00 Монако

    Монако

  • Монако
    •

    «Ницца»

    Турнирное положение: «Орлята» начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам 8 туров Лиги 1 они осели на 8 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Ницца» весьма неплохо атакует, отличившись 18 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 8 раз.

    Ницца — Монако: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Ницца» не сумела обыграть «Нант» (1:1).

    После того команда минимально уступила «Ференцварошу» в Лиге Европы. Зато поединок с ПСЖ принес команде ничью (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 2 раза. В этих поединках «Ницца» настреляла лишь 3 мяча при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Мельвин Бард, Танги Ндомбеле — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Орлята» нынче находятся в неплохих кондициях. Команда в Лиге 1 не проигрывала больше месяца.

    Матчи против «Монако» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ницца» победила 2 раза при 3 коллизиях.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и вообще, «орлята» намерены побороться за выход в еврокубки.

    «Монако»

    Турнирное положение: «Монако» выдал весьма приличный старт чемпионата. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Монако» успел забить всего 14 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила лишь 4 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь удачно. «Монако» добыл лишь один балл в поединке с «Лиллем» (0:0).

    После того команда в Лиге чемпионов по всем статьям переиграла «Црвену Звезду» (3:1). Да и поединок с «Ренном» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Монако» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Фоларин Балоган — травмирован. Джордан Тезе — дисквалифицирован.

    Состояние команды: главной проблемой «Монако» является реализация голевых моментов. Тем не менее, отставание от 1 строчки измеряется лишь дополнительными показателями.

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    При этом «Монако» имеет весьма квалифицированный по именам состав. Да и не проигрывает команда уже больше двух месяцев.

    При этом монегаски грезят мечтой выиграть чемпионат. Вот только отсутствие ярко выраженного бомбардира несколько угнетает.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Монегаски постараются не отстать от парижан.

    Статистика для ставок

    • Монегаски в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Ницца» не побеждала в 6 своих последних поединках

    • «Монако» не проигрывает уже 2 с половиной месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: «Монако» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Гости имеют весьма неплохой подбор атакующих исполнителей, да и «Ницца» давно не чувствовала вкуса побед.

    Ставка: Победа «Монако» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

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    «Ницца» — «Монако»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Монегаски обидят «Ниццу»
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