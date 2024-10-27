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    «Тулуза» обидит аутсайдера

    «Монпелье» — «Тулуза». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 27 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Тулуза»
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    «Тулуза»
    27 октября в 9-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Монпелье» и «Тулуза». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Монпелье» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Монпелье»

    Турнирное положение: «Паладины» начали чемпионат крайне слабо. По итогам 8 туров Лиги 1 они осели на последней 18 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Монпелье» слабовато атакует, отличившись 8 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 26 раз.

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Монпелье» была разбита «Марселем» (0:5).

    До того команда по всем статьям уступила «Реймсу» (2:4). Да и поединок с монегасками завершился неудачей (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Монпелье» настреляла лишь 6 мячей при 16 пропущенных.

    Не сыграют: Халил Файяд, Кики Куяте — травмированы. Стефан Дзодич — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Паладины» нынче находятся в психологической яме. Команда проиграла в 3 своих последних поединках.

    Матчи против «Тулузы» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных поединках «Монпелье» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. Да и фактор нового наставника Жана-Луи Гассе сыграет важную психологическую роль.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Тулуза» выдал довольно бледный старт чемпионата. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Тулуза» успела забить всего 7 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 11 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела не столь удачно. «Тулуза» добыла лишь один балл в поединке с «Анже» (1:1).

    А вот поединок с «Лиллем» завершился досадной коллизией (1:2). Да и «Лиону» команда уступила с таким же счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» добыла 1 победу. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Расмус Николайсен — травмирован.

    Состояние команды: главной проблемой «Тулузы» является слабая реализация голевых моментов. Да и отрыв от опасной зоны измеряется лишь дополнительными показателями.

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    При этом «Тулуза» имеет весьма приличный по именам состав. Зато не побеждала команда в 4 своих последних матчах.

    При этом «фиолетовые» способны на большее, чем борьба за выживание. Вот только отсутствие ярко выраженного бомбардира несколько угнетает.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. «Тулуза» постарается зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Монпелье» в среднем пропускает 3 гола за матч

    • «Тулуза» не побеждала в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Тулуза» выглядит монолитнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    «Монпелье» в нынешнем сезоне выглядит ужасающе, да и пропускает чаще всех в лиге.

    Ставка: Победа «Тулузы» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.10

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    «Монпелье» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. «Тулуза» обидит аутсайдера
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