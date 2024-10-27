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    Интер — Ювентус: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    27 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» Милан и «Ювентус». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Ювентус», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2024 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 20:00 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
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    «Интер»

    Турнирное положение: после 8 туров «Интер» Милан располагается на второй строчке в таблице Серии А с 17 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата «Интер» с трудом победил «Рому» со счетом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил капитан нерадзурри Лаутаро Мартинес роскошным ударом под перекладину. Игра была не самой зрелищной, а римляне тоже имели неплохие возможности забить.

    Интер — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    В Лиге чемпионов «Интер» в гостях обыграл «Янг Бойз» (1:0) и ранее была победа в Серии А над «Торино» (3:2).

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    • Не сыграют: травмы у Карлоса Аугусто, Бьюнакана, а Ачерби, Чалханоглу и Асслани вряд ли успеют восстановиться к матчу.

    Состояние команды: пока в этом сезоне команда Симоне Индзаги выглядит не так ярко и одерживает трудные победы. У нее нет необходимого запаса прочности, что так выделяло «Интер» в последние сезоны, часто приходится играть на максимуме против любого аутсайдера. При этом состав возрастной и часто футболистов преследуют мышечные травмы.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: после 8 туров «Ювентус» идет третьим в таблице Серии А с 16 очками.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последние матчи: в 8-м туре был обыгран «Лацио» со счетом 1:0. С середины первого тайма «орлы» остались в меньшинстве, но команда Тьягу Мотты смогла додавить только в конце, да и то вследствие автогола защитника Хилы, который срезал в подкате прострел в собственные ворота.

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    В Лиге чемпионов «Ювентус» проиграл «Штутгарту» (0:1) в гостях, а в чемпионате ранее была ничья с «Кальяри» (1:1).

    Не сыграют: серьезные травмы у Милика и Бремера, вряд ли успеют поправиться Копмейнерс, Дуглас Луис и Нико Гонсалес.

    Состояние команды: пока «Ювентус» проходит период становления, но игра команды постепеннно приобретает некоторые очертания. Летом был серьезно перетасован состав, влилось немало хороших футболистов, которым необходимо время почувствовать друг друга. Но уже сейчас «старая синьора» выглядит претендентом на скудетто, а во второй части сезона должна еще прибавить.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч в Милане завершился победой «Интера» со счетом 1:0

    • Матч в Турине принес ничейный результат 1:1

    • В полуфинале Кубка Италии 2023/24 «Интер» выиграл 1:0 и сыграл вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Интера» дают 1,75, а на «Ювентус» — 5,60, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,23.

    Прогноз: в этом матче хозяева не досчитаются двух ключевых футболистов: Ачерби и Чалханоглу. Первый дирижирует тройкой центральных защитников и начинает большинство атак, а через второго команда в основном выходит в атаку. Т

    акже турецкий хавбек исполняет большинство стандартов. Как «Интеру» тяжело без них, показал матч со «Штутгартом». Добавим, что сейчас нерадзурри находятся не в лучшей физической форме. У «Ювентуса» тоже немало потерь, но у Мотты более широкий и ровный подбор футболистов. За такой хороший коэффициент надо пробовать.

    Ставка: «Ювентус» не проиграет за 2,15.

    Прогноз: команды примерно одного уровня сейчас и тут может идти игра до гола, поэтому можно попробовать рискнуть и заиграть ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3,70.

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