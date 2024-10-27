27 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бохум»

Турнирное положение: «Бохум» пока что четко стоит на вылет. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

При этом «Бохум» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот в собственные ворота команда уже пропустила 17 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. «Бохум» по всем статьям уступил «Хоффенхайму» (1:3).

При этом «Бохум» до того был обыгран «Вольфсбургом» (2:3). А вот немногим ранее команда уступила еще и дортмундской «Боруссии» (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Матуш Беро — травмирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Бохум» в 7 турах набрал всего лишь 1 балл. При этом пока непонятно, за счет чего команда будет подниматься со дна.

Матчи с баварцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бохум» уступил трижды при 2 викториях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Вот только сдержать Кейна будет задачей сложной.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы явно намерены вернуть себе чемпионство. По итогам 7 туров команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бавария» в текущем чемпионате набрала 17 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает 3 гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома баварцы отгрузили 4 мяча в ворота «Штутгарта» (4:0).

При этом после того команда уступила «Барселоне» (1:4) в Лиге чемпионов. Да и ничья с «Айнтрахтом» (3:3) в планы явно не входила.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Александар Павлович — травмирован.

Состояние команды: «Бавария» нынче крайне нестабильна. Да и оплеуха от «Барселоны» вышла уж слишком зычной.

Плюс оборона команды действует относительно монолитно. В 7 матчах нынешнего чемпионата баварцы пропустили 7 мячей.

При этом «Бавария» слишком зависима от формы своего лидера атак. Харри Кейн настрелял уже 8 мячей в Бундеслиге.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мюнхенцы постараются максимально воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Бавария» в среднем забивает 3 мяча за матч

«Бохум» в среднем пропускает 2 гола за матч

«Бохум» набрал лишь 1 очко в 7 поединках чемпионата

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

Прогноз: «Бохум» имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов.

«Бавария» явно намерена утвердиться на первой строчке, и уж точно будет агрессивно атаковать.

Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00