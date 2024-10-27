ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Барселона»«Барселона» против «Реала». Кто выиграет первое Класико сезона? «Зенит»13-й тур РПЛ. Канчельскис ставит на разгромную победу «Зенита» над «Локо», Масалитин верит в ЦСКА Фрэнсис Нганну и Ренан ФеррейраФеррейра стал легкой мишенью для Нганну. Но с кем теперь драться «Хищнику»?
    Все новости спорта

    Сумеют ли баварцы разгромить «Бохум»?

    «Бохум» — «Бавария». Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Бундеслига, 27 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Бохум Прогнозы на Баварию Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Бавария»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Харри Кейн
    27 октября в 8-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Бохум» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бохум» — «Бавария», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Октября 2024 года

    Бохум

  • Бохум
    •  Бохум 17:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Бохум»

    Турнирное положение: «Бохум» пока что четко стоит на вылет. Нынче команда пребывает на 18 месте турнирной таблицы.

    При этом «Бохум» в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот в собственные ворота команда уже пропустила 17 мячей.

    Бохум — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда снова не разжилась очками. «Бохум» по всем статьям уступил «Хоффенхайму» (1:3).

    При этом «Бохум» до того был обыгран «Вольфсбургом» (2:3). А вот немногим ранее команда уступила еще и дортмундской «Боруссии» (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда проиграла 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 14 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Матуш Беро — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Бохум» в 7 турах набрал всего лишь 1 балл. При этом пока непонятно, за счет чего команда будет подниматься со дна.

    Матчи с баварцами для команды исторически складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бохум» уступил трижды при 2 викториях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать строго от обороны. Вот только сдержать Кейна будет задачей сложной.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы явно намерены вернуть себе чемпионство. По итогам 7 туров команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бавария» в текущем чемпионате набрала 17 зачетных баллов. При этом в среднем команда забивает 3 гола за матч.

  • Шансы «Реала» и «Барсы» растут, а у «ПСЖ» проблемы: Итоги 3-го тура Лиги чемпионов
  • Лучшие игроки, команды и матчи третьего тура обновленной Лиги чемпионов
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Дома баварцы отгрузили 4 мяча в ворота «Штутгарта» (4:0).

    При этом после того команда уступила «Барселоне» (1:4) в Лиге чемпионов. Да и ничья с «Айнтрахтом» (3:3) в планы явно не входила.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бавария» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Александар Павлович — травмирован.

    Состояние команды: «Бавария» нынче крайне нестабильна. Да и оплеуха от «Барселоны» вышла уж слишком зычной.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Плюс оборона команды действует относительно монолитно. В 7 матчах нынешнего чемпионата баварцы пропустили 7 мячей.

    При этом «Бавария» слишком зависима от формы своего лидера атак. Харри Кейн настрелял уже 8 мячей в Бундеслиге.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Мюнхенцы постараются максимально воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» в среднем забивает 3 мяча за матч

    • «Бохум» в среднем пропускает 2 гола за матч

    • «Бохум» набрал лишь 1 очко в 7 поединках чемпионата

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 9.50, а победа оппонента — в скромные 12.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.22 и 4.33.

    Прогноз: «Бохум» имеет заметные проблемы с надежностью своих тылов.

    «Бавария» явно намерена утвердиться на первой строчке, и уж точно будет агрессивно атаковать.

    Ставка: Фора «Баварии» -2.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Черноморец Нв
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вальядолид — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Музетти — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Фис
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч ЦСКА — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  5.59
  • Экспресс дня 26 октября
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Шинник
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бохум» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 27.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли баварцы разгромить «Бохум»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры