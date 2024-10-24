«Гент» сыграет против клуба «Мольде» во 2-м туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гент»

Турнирное положение: «Гент» стартовал в основном этапе Лиги конференций с поражения. На данный момент бельгийский клуб занимает в турнирной таблице 28 место.

Последние матчи: В первом туре Лиги конференций «Гент» проиграл лондонскому «Челси» (2:4). Несмотря на проигрыш в составе бельгийцев отметим авторов забитых голов: отличились японский защитник Цуёси Ватанабэ и израильский полузащитник Омри Ганделман.

Гент — Мольде: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.943.553.55СтавкиVIP

Не сыграют: Травмированный и дисквалифицированных на матч в составе команды нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды в чемпионате Бельгии: В чемпионате Бельгии «Гент» занимает 3 место с активом 18 очков. От лидера турнира — команды «Генка» отставание составляет 7 пунктов. В минувшем туре Про-Лиги «Гент» разошёлся миром с коллективом «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0).

«Мольде»

Турнирное положение: В турнирной таблице Лиги конференций «Мольде» занимает 4 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: В стартовой игре Лиги конференций норвежский клуб выиграл у команды «Ларн» из Северной Ирландии (3:0). В составе победителей голами отметились Эйкрем, Бриндхильсен и Ихлер.

Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на четверых футболистов, которые травмированы: Гульбрандсен, Бакке, Бериша и Хагельскаер.

Состояние команды в чемпионате Норвегии: В чемпионате Норвегии «Мольде» занимает 3 место, аккумулировав 44 очка. В 25-м туре Элитсерии участник Лиги конференций проиграл команде «Саннефьорд» (0:1).

Статистика для ставок

«Гент» не может выиграть в третьем матче подряд: 2 ничьи и 1 поражение

Прервалась трёхматчевая победная серия «Мольде»

Лига конференций 2022/2023: «Гент» — «Мольде» (4:0), «Мольде» — «Гент» (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценена в 3.99, а победа «Мольде» — в 4.22.

ТБ 3.5 и ТМ 3.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18 соответственно.

Прогноз: Ожидается интересное противостояние двух сильных соперников. «Гент» вполне может одержать первую победу в сезоне.

Ставка: Победа «Гента» с коэффициентом 1.82.

Прогноз: В матчах с участием «Мольде» и «Гента» в среднем забивается по три мяча, так что в предстоящем матче Лиги конференций можно сыграть на тотале поединка.

Ставка: ТБ 3,5 с коэффициентом 1.72.