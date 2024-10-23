23 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» на своем поле сыграет против «Интера». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает последнюю, 36-ю позицию в таблице.

Команда в стартовом поединке турнира крупно проиграла на своем поле «Астон Вилле» (0:3), после чего во втором туре на своем поле потерпела разгром от «Барселоны» (0:5).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» дома обыграл «Люцерн» со счетом 2:1.

В своем национальном первенстве коллектив по итогам 10-ти поединков находится на 10-й, третьей с конца позиции, отставая на пять очков от зоны чемпионского раунда.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Зукру, Пфайффер, Янко, Конте, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах (пришлись на швейцарский чемпионат и Лигу чемпионов) «Янг Бойз» трижды проиграл при одной победе.

Такая форма не сулит хозяевам шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно против соперника, который на голову превосходит их в классе.

Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

«Интер»

Турнирное положение: «Интер» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает девятую позицию вне зоны выхода в 1/8 финала, но при этом находится в зоне плей-офф.

Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью на чужом поле с «Манчестер Сити» (0:0), после чего во втором туре дома разгромила «Црвену Звезду» (4:0).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Интер» на чужом поле обыграл «Рому» со счетом 1:0.

Коллектив в национальном первенстве занимает второе место, отставая от лидера «Наполи» на два очка, а также опережая своего ближайшего преследователя «Ювентус» лишь на один балл.

Не сыграют: травмированы — Аслани, Зелиньски, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Италии и Лигу чемпионов, «Интер» только выигрывал.

Столь хорошая форма сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно с учетом явного превосходства в классе.

Четыре гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Янг Бойз» не забивал

в четырех из пяти последних матчей «Интера» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Интера» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.10, победа «Янг Бойз» — в 7.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

При этом в трех из четырех последних поединков хозяева проиграли.

Ставка: «Интер» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40