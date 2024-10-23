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    «Интер» поднимется в топ-8 Лиги чемпионов

    «Янг Бойз» — «Интер». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Янг Бойз» — «Интер»
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    Лаутаро Мартинес («Интер»)
    23 октября в третьем туре основного этапа Лиги чемпионов «Янг Бойз» на своем поле сыграет против «Интера». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Интер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 23 Октября 2024 года

    Янг Бойз

  • Берн
    •  Янг Бойз 22:00 Интер

    Интер

  • Милан
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    «Янг Бойз»

    Турнирное положение: «Янг Бойз» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает последнюю, 36-ю позицию в таблице.

    Команда в стартовом поединке турнира крупно проиграла на своем поле «Астон Вилле» (0:3), после чего во втором туре на своем поле потерпела разгром от «Барселоны» (0:5).

    Янг Бойз — Интер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках швейцарской Суперлиги «Янг Бойз» дома обыграл «Люцерн» со счетом 2:1.

    В своем национальном первенстве коллектив по итогам 10-ти поединков находится на 10-й, третьей с конца позиции, отставая на пять очков от зоны чемпионского раунда.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированы — Зукру, Пфайффер, Янко, Конте, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах (пришлись на швейцарский чемпионат и Лигу чемпионов) «Янг Бойз» трижды проиграл при одной победе.

    Такая форма не сулит хозяевам шансов даже на ничью, пусть даже и на своем поле, особенно против соперника, который на голову превосходит их в классе.

    Команда пока что не забивала в Лиге чемпионов нового сезона.

    «Интер»

    Турнирное положение: «Интер» после двух туров основного раунда Лиги чемпионов занимает девятую позицию вне зоны выхода в 1/8 финала, но при этом находится в зоне плей-офф.

    Команда в стартовом поединке главного евротурнира сыграла вничью на чужом поле с «Манчестер Сити» (0:0), после чего во втором туре дома разгромила «Црвену Звезду» (4:0).

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    • Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках итальянского первенства «Интер» на чужом поле обыграл «Рому» со счетом 1:0.

    Коллектив в национальном первенстве занимает второе место, отставая от лидера «Наполи» на два очка, а также опережая своего ближайшего преследователя «Ювентус» лишь на один балл.

    Не сыграют: травмированы — Аслани, Зелиньски, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на чемпионат Италии и Лигу чемпионов, «Интер» только выигрывал.

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    Столь хорошая форма сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на чужом поле, особенно с учетом явного превосходства в классе.

    Четыре гола команды в Лиге чемпионов нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Янг Бойз» не забивал

    • в четырех из пяти последних матчей «Интера» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Интера» забивали больше 3,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.40. Ничья — в 5.10, победа «Янг Бойз» — в 7.90.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.35.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. При этом в трех из них забивали больше 2,5 голов.

    При этом в трех из четырех последних поединков хозяева проиграли.

    Ставка: «Интер» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.40

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    «Янг Бойз» — «Интер»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. «Интер» поднимется в топ-8 Лиги чемпионов
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