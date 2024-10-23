23 октября в 6-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Акрон» и «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы постараются пробиться в плей-офф Кубка России со 2 места. Однако эту позицию еще необходимо сохранить.

При этом «Акрон» на 2 очка опережает «Рубин». Так что в заключительном туре группового этапа тольяттинцев устроит даже ничья.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Поединок с «Зенитом» завершился форменным провалом (0:5).

При этом до того «Акрон» подписал мировую с «Пари НН» (2:2). Правда, чуть ранее команда уступила тому же «Зениту» (1:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Артем Дзюба, Александр Васютин, Роберто Фернандес — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Акрон» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и по именам состав команды выглядит не столь ярко.

Поединки с «Рубином» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Акрон» уступил 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева сыграют далеко не в оптимальном составе. При этом тольяттинцы куда больше сконцентрированы на борьбе за выживание в РПЛ.

«Рубин»

Турнирное положение: «Рубин» нынешний сезон проводит не столь успешно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы РПЛ.

Причем «Рубин» в Кубке страны набрал лишь 6 очков. Да и забила команда всего лишь 6 мячей в 5 матчах турнира.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Рубин» дома был разгромлен московским «Динамо» (0:4).

Чуть раньше команда уверенно переиграла слабенький «Ахмат» (2:0). Зато поединок с «Факелом» завершился минимальной коллизией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рубин» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: Александар Юкич — травмирован.

Состояние команды: «Рубин» в среднем пропускают почти 2 гола за матч. Да и в Кубке команда гарантированно продолжит борьбу в пути регионов, однако в случае победы проскочит в плей-офф.

Оборона является наиболее проблемным звеном казанского клуба. Зато вернется на поле отбывший дисквалификацию форвард Мирлинд Даку.

При этом «Рубин» еще ни разу в истории не проигрывал «Акрону». Ну а в этом поединке казанцам нужно исключительно побеждать.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и Даку уж точно будет душой и сердцем атак казанцев.

Статистика для ставок

Обе команды в Кубке в среднем забивают гол за матч

«Акрон» не побеждал в 3 своих последних поединках

«Рубин» еще никогда не проигрывал «Акрону»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.79.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.95 и 1.88.

Прогноз: «Рубину» нужно исключительно побеждать, да и у «Акрона» имеются кадровые проблемы.

Тольяттинцы в последних матчах выглядели откровенно неубедительно, к тому же атака без Дзюбы выглядит беззубо.

Ставка: Победа «Рубина» за 2.79.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.13