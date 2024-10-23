ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тим ЦзюПроигрыш Фундоре не был случайным. Тим Цзю провалился в бою с Муртазалиевым Килиан Мбаппе«Реал» — «Боруссия» Д. Онлайн Тео Эрнандес«Милан» — «Брюгге». Онлайн
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Рубин» подняться на второе место в группе?

    «Акрон» — «Рубин». Ставка (к. 2.79) и прогноз на футбол, Кубок России, 23 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на Фонбет Кубок России Прогнозы на Акрон Прогнозы на Рубин Календарь Кубка России
    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку
    23 октября в 6-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Акрон» и «Рубин». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Кубок. Группа D 23 Октября 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 19:00 Рубин

    Рубин

  • Казань
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: Тольяттинцы постараются пробиться в плей-офф Кубка России со 2 места. Однако эту позицию еще необходимо сохранить.

    При этом «Акрон» на 2 очка опережает «Рубин». Так что в заключительном туре группового этапа тольяттинцев устроит даже ничья.

    Акрон — Рубин: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Поединок с «Зенитом» завершился форменным провалом (0:5).

    При этом до того «Акрон» подписал мировую с «Пари НН» (2:2). Правда, чуть ранее команда уступила тому же «Зениту» (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Артем Дзюба, Александр Васютин, Роберто Фернандес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Акрон» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и по именам состав команды выглядит не столь ярко.

    Поединки с «Рубином» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Акрон» уступил 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева сыграют далеко не в оптимальном составе. При этом тольяттинцы куда больше сконцентрированы на борьбе за выживание в РПЛ.

    «Рубин»

    Турнирное положение: «Рубин» нынешний сезон проводит не столь успешно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Рубин» в Кубке страны набрал лишь 6 очков. Да и забила команда всего лишь 6 мячей в 5 матчах турнира.

  • «У нас нет авантюрного футбола». Вадим Гаранин — о важности психологии в спорте и нюансах работы в Первой лиге
  • Эксклюзивное интервью с экс-наставником «Твери», «Енисея» и «Сочи»
  • 20/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Рубин» дома был разгромлен московским «Динамо» (0:4).

    Чуть раньше команда уверенно переиграла слабенький «Ахмат» (2:0). Зато поединок с «Факелом» завершился минимальной коллизией.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рубин» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Александар Юкич — травмирован.

    Состояние команды: «Рубин» в среднем пропускают почти 2 гола за матч. Да и в Кубке команда гарантированно продолжит борьбу в пути регионов, однако в случае победы проскочит в плей-офф.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Оборона является наиболее проблемным звеном казанского клуба. Зато вернется на поле отбывший дисквалификацию форвард Мирлинд Даку.

    При этом «Рубин» еще ни разу в истории не проигрывал «Акрону». Ну а в этом поединке казанцам нужно исключительно побеждать.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и Даку уж точно будет душой и сердцем атак казанцев.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в Кубке в среднем забивают гол за матч

    • «Акрон» не побеждал в 3 своих последних поединках

    • «Рубин» еще никогда не проигрывал «Акрону»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.79.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.95 и 1.88.

    Прогноз: «Рубину» нужно исключительно побеждать, да и у «Акрона» имеются кадровые проблемы.

    Тольяттинцы в последних матчах выглядели откровенно неубедительно, к тому же атака без Дзюбы выглядит беззубо.

    Ставка: Победа «Рубина» за 2.79.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.13

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Шаповалов — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Факел — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Этчеверри — Шелтон
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Харри — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тим — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Монако — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нисикори — Дрейпер
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Циципас — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Акрон» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.79), статистика, коэффициенты матча 23.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Рубин» подняться на второе место в группе?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры