Акрон
Рубин
«Акрон»
Турнирное положение: Тольяттинцы постараются пробиться в плей-офф Кубка России со 2 места. Однако эту позицию еще необходимо сохранить.
При этом «Акрон» на 2 очка опережает «Рубин». Так что в заключительном туре группового этапа тольяттинцев устроит даже ничья.
Акрон — Рубин: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем поединке команда потерпела поражение. Поединок с «Зенитом» завершился форменным провалом (0:5).
При этом до того «Акрон» подписал мировую с «Пари НН» (2:2). Правда, чуть ранее команда уступила тому же «Зениту» (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 17 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Артем Дзюба, Александр Васютин, Роберто Фернандес — травмированы.
Состояние команды: «Акрон» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и по именам состав команды выглядит не столь ярко.
Поединки с «Рубином» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных встречах «Акрон» уступил 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева сыграют далеко не в оптимальном составе. При этом тольяттинцы куда больше сконцентрированы на борьбе за выживание в РПЛ.
«Рубин»
Турнирное положение: «Рубин» нынешний сезон проводит не столь успешно. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Рубин» в Кубке страны набрал лишь 6 очков. Да и забила команда всего лишь 6 мячей в 5 матчах турнира.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда снова уступила. «Рубин» дома был разгромлен московским «Динамо» (0:4).
Чуть раньше команда уверенно переиграла слабенький «Ахмат» (2:0). Зато поединок с «Факелом» завершился минимальной коллизией.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Рубин» добыл одну викторию. В этих поединках игроки команды забили всего 3 мяча, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Александар Юкич — травмирован.
Состояние команды: «Рубин» в среднем пропускают почти 2 гола за матч. Да и в Кубке команда гарантированно продолжит борьбу в пути регионов, однако в случае победы проскочит в плей-офф.
Оборона является наиболее проблемным звеном казанского клуба. Зато вернется на поле отбывший дисквалификацию форвард Мирлинд Даку.
При этом «Рубин» еще ни разу в истории не проигрывал «Акрону». Ну а в этом поединке казанцам нужно исключительно побеждать.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Да и Даку уж точно будет душой и сердцем атак казанцев.
Статистика для ставок
- Обе команды в Кубке в среднем забивают гол за матч
- «Акрон» не побеждал в 3 своих последних поединках
- «Рубин» еще никогда не проигрывал «Акрону»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Акрон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.48. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 2.79.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 1.95 и 1.88.
- 2.10Реал Мадрид — Боруссия Д: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Динамо Мх — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.06ЦСКА — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «Рубину» нужно исключительно побеждать, да и у «Акрона» имеются кадровые проблемы.
Тольяттинцы в последних матчах выглядели откровенно неубедительно, к тому же атака без Дзюбы выглядит беззубо.
Ставка: Победа «Рубина» за 2.79.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.13