Гётеборг
АИК
«Гетеборг»
Турнирное положение: 18-кратный чемпион Швеции в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 26 туров идет с 30 очками на 11 месте, опережая на шесть баллов красную зону.
«Гетеборг» добился в этом первенстве семи викторий, девять раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей составляет 30:37.
Последние матчи: «Ангелы» отлично провели свои две предыдущие встречи чемпионата, выиграв их обои с одинаковым счетом по 2:0. Сперва в данном отрезке они в дерби переиграли «ГАИС», а затем на выезде справились с «Норрчепингом». Перед этим у них было три ничьи подряд.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сейчас у «Гетеборга» 5-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. В этот период «сине-белые» сперва трижды кряду сыграли вничью, а затем дважды победили. До этого времени коллектив четыре поединка проиграл и расписал три мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча.
«АИК»
Турнирное положение: Клуб из Стокгольма ведет борьбу за медали. Сейчас он с 45 очками идет четвертым, но от второй позиции отстает всего на два пункта.
«АИК» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, три раза сыграл вничью и потерпел девять неудач, разница мячей составляет 37:37.
Последние матчи: 12-кратный чемпион Швеции в предыдущем туре первенства в родных стенах уступил «Хеккену» из Гетеборга со счетом 0:2. Перед этим он выиграл три поединка подряд с одинаковым результатом по 1:0, переиграв «Кальмар», «Сириус» и «Хаммарбю».
Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.
Состояние команды: «АИК» проигрышем в прошлом туре первенства прервал свою 9-матчевую серию без фиаско в рамках чемпионата Швеции. За этот удачный для себя период столичный коллектив расписал одну ничью и добился аж восьми викторий, но в семи случаях с разницей в один мяч. А восемь из десяти последних игр с участием «АИКа» завершались на низовые тоталы в 2,5 гола.
Статистика для ставок
- В первом круге «АИК» на своем поле одолел «Гетеборг» со счетом 5:2
- В прошлом сезоне оба поединка данных команд завершились вничью — 1:1 и 2:2
- Четыре из шести минувших очных игр этих клубов приносили ТБ 2,5
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гетеборга» — 3.33, победа «АИКа» — 2.22, ничья — 3.32.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.61 соответственно.
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Прогноз: Обе команды не отличалиь результативностью в своих предыдущих встречах. но так как между собой они играют зачастую по верхам, то и на этот раз рискнем поставить на ТБ 2,5.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.24.
Прогноз: И также рискнем поставить на победу «Гетеборга» с 0 форой, который набрал неплохой ход и вполне может продлить свою победную серию.
Ставка: победа «Гетеборга» с форой 0 за 2.48.