ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаВ столицу на прогулку. «Краснодар» прошелся по «Спартаку» и вернул лидерство Кристиан ПулишичВыход на новый уровень. Почему Пулишич проводит свой лучший клубный сезон «Челси»«Ливерпуль» — «Челси». Онлайн
    Все новости спорта

    «Гетеборг» продлит серию без поражений?

    «Гетеборг» — «АИК». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, чемпионат Швеции, 21 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Гетеборг» — «АИК»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гетеборг»
    21 октября в матче 27-го тура чемпионата Швеции по футболу «Гетеборг» на своем поле примет стокгольмский «АИК». Начало встречи намечено на 20:10 по мск. Ставка и прогноз на матч «Гетеборг» — «АИК», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Швеция. Аллсвенскан 21 Октября 2024 года

    Гётеборг

  • Гётеборг
    •  Гётеборг 20:10 АИК

    АИК

  • Сольна
    •

    «Гетеборг»

    Турнирное положение: 18-кратный чемпион Швеции в прошлом сезоне с трудом избежал вылета, а в этом после 26 туров идет с 30 очками на 11 месте, опережая на шесть баллов красную зону.

    «Гетеборг» добился в этом первенстве семи викторий, девять раз сыграл вничью и десять встреч проиграл, разница мячей составляет 30:37.

    Последние матчи: «Ангелы» отлично провели свои две предыдущие встречи чемпионата, выиграв их обои с одинаковым счетом по 2:0. Сперва в данном отрезке они в дерби переиграли «ГАИС», а затем на выезде справились с «Норрчепингом». Перед этим у них было три ничьи подряд.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Гетеборга» 5-матчевая беспроигрышная серия в рамках чемпионата страны. В этот период «сине-белые» сперва трижды кряду сыграли вничью, а затем дважды победили. До этого времени коллектив четыре поединка проиграл и расписал три мировых исходов. Но только дважды за весь данный период коллектив уходил с поля без забитого мяча.

    «АИК»

    Турнирное положение: Клуб из Стокгольма ведет борьбу за медали. Сейчас он с 45 очками идет четвертым, но от второй позиции отстает всего на два пункта.

    «АИК» за всю дистанцию отпраздновал 14 викторий, три раза сыграл вничью и потерпел девять неудач, разница мячей составляет 37:37.

  • Трансферный дайджест. 8 — 14 октября
  • Перемены в «Ювентусе», будущее Поля Погба и новый клуб Виктора Осимхена
  • 14/10/2024

    • Последние матчи: 12-кратный чемпион Швеции в предыдущем туре первенства в родных стенах уступил «Хеккену» из Гетеборга со счетом 0:2. Перед этим он выиграл три поединка подряд с одинаковым результатом по 1:0, переиграв «Кальмар», «Сириус» и «Хаммарбю».

    Не сыграют: Игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «АИК» проигрышем в прошлом туре первенства прервал свою 9-матчевую серию без фиаско в рамках чемпионата Швеции. За этот удачный для себя период столичный коллектив расписал одну ничью и добился аж восьми викторий, но в семи случаях с разницей в один мяч. А восемь из десяти последних игр с участием «АИКа» завершались на низовые тоталы в 2,5 гола.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «АИК» на своем поле одолел «Гетеборг» со счетом 5:2

    • В прошлом сезоне оба поединка данных команд завершились вничью — 1:1 и 2:2

    • Четыре из шести минувших очных игр этих клубов приносили ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Гетеборга» — 3.33, победа «АИКа» — 2.22, ничья — 3.32.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.24 и 1.61 соответственно.

    Прогноз: Обе команды не отличалиь результативностью в своих предыдущих встречах. но так как между собой они играют зачастую по верхам, то и на этот раз рискнем поставить на ТБ 2,5.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 2.24.

    Прогноз: И также рискнем поставить на победу «Гетеборга» с 0 форой, который набрал неплохой ход и вполне может продлить свою победную серию.

    Ставка: победа «Гетеборга» с форой 0 за 2.48.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.10
  • Прогноз на матч Касаткина — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сокол — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хачанов — Диалло
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эмполи — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мальорка — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шинник — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Лечче — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Венеция — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гавр — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Хольштайн — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Оренбург — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Гетеборг» — «АИК»: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 21.10.2024. Прогнозы на футбол. «Гетеборг» продлит серию без поражений?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры