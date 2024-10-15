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    Обойдет ли Северная Ирландия Болгарию?

    Северная Ирландия — Болгария. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Лига наций, 15 октября 2024 года

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    Валентин Антов (Болгария)
    15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Северная Ирландия и Болгария. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия — Болгария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C3 15 Октября 2024 года

    Северная Ирландия

  • Лига наций УЕФА. C3
    •  Северная Ирландия 21:45 Болгария

    Болгария

  • София
    •

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Северная Ирландия после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.

    Северная Ирландия занимает предпоследнюю, третью позицию, отставая на один балл от лидера группы Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта опережая четвертый Люксембург.

    Северная Ирландия — Болгария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на чужом поле разошлась миром с Беларусью (0:0).

    Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле минимально проиграл Болгарии с результатом 0:1.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних поединках, которые были официальными в Лиге наций, Северная Ирландия ни разу не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

    Это означает, что у хозяев не лучшие шансы на успех, тогда как сыграть вничью они более чем способны, особенно в домашних стенах.

    Два гола команды текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Болгария

    Турнирное положение: Болгария после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала пять очков.

    Болгария занимает вторую позицию, по дополнительным показателям отставая от лидера группы Беларуси, а также на один балл опережая нынешнего соперника и на четыре — Люксембург.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная дома разошлась миром с Люксембургом (0:0).

    Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций на своем поле с минимальным счетом обыграла Северную Ирландию — 1:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Болгария не проиграла при семи ничьих и двух победах.

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    Такая форма, возможно, не сулит хороших шансов гостям на победу, но зато позволяет рассчитывать на ничью с соперником, которого они обыграли в сентябре.

    Кирил Десподов — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах Северной Ирландии хотя бы одна команда не забивала

    • в семи последних матчах Болгарии забивали меньше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей Болгария сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.40, успех Болгарии — в 5.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.53.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их семи последних домашних поединках.

    В то же время, в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: забьет только одна команда за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.

    Ставка: Северная Ирландия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.50

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    Северная Ирландия — Болгария: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли Северная Ирландия Болгарию?
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