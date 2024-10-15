15 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Северная Ирландия и Болгария. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия — Болгария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Северная Ирландия после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала четыре очка.

Северная Ирландия занимает предпоследнюю, третью позицию, отставая на один балл от лидера группы Беларуси и второй Болгарии, а также на три пункта опережая четвертый Люксембург.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на чужом поле разошлась миром с Беларусью (0:0).

Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле минимально проиграл Болгарии с результатом 0:1.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних поединках, которые были официальными в Лиге наций, Северная Ирландия ни разу не выиграла при одном поражении и одной ничьей.

Это означает, что у хозяев не лучшие шансы на успех, тогда как сыграть вничью они более чем способны, особенно в домашних стенах.

Два гола команды текущем розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Болгария

Турнирное положение: Болгария после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала пять очков.

Болгария занимает вторую позицию, по дополнительным показателям отставая от лидера группы Беларуси, а также на один балл опережая нынешнего соперника и на четыре — Люксембург.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная дома разошлась миром с Люксембургом (0:0).

Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций на своем поле с минимальным счетом обыграла Северную Ирландию — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Болгария не проиграла при семи ничьих и двух победах.

Такая форма, возможно, не сулит хороших шансов гостям на победу, но зато позволяет рассчитывать на ничью с соперником, которого они обыграли в сентябре.

Кирил Десподов — автор единственного гола команды новом розыгрыше Лиги наций.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Северной Ирландии хотя бы одна команда не забивала

в семи последних матчах Болгарии забивали меньше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей Болгария сыграла вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Ирландия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.40, успех Болгарии — в 5.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.50 и 1.53.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их семи последних домашних поединках.

В то же время, в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников.

Ставка: забьет только одна команда за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито больше 1,5 голов, ведь так было в их двух из четырех последних матчей.

Ставка: Северная Ирландия победит и тотал больше 1,5 голов за 2.50