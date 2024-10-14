Италия
Израиль
Италия
Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в второй группе Лиги наций с 7-ю очками в активе. Италия опережает ближайшего преследователя на 1 балл.
Единственный матч, в котором национальная команда потеряла очки прошел именно дома. Несмотря на это, Италия выступает довольно уверенно.
Италия — Израиль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре итальянская сборная сыграла вничью с Бельгией (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. До этого Италия обыграла Израиль со счетом 2:1.
В последних 5-и матчах во всех турнирах у команда только 1 поражение, а также по 2 победы и ничьих. За этот период Италия забила 8 голов при 7-и пропущенных.
Календарь и таблица Лиги наций
Состояние команды: Италия стартовала довольно уверенно на групповом этапе Лиги наций, команда еще не проиграла ни одного матча и даже одолела Францию со счетом 3:1.
В составе сборной Италии нет явного лидера в атаке или полузащите, вся команда выглядит сбалансированной, а на последнем рубеже Джанлуиджи Доннарумма может подтащить в ключевой момент.
Израиль
Турнирное положение: Эта сборная, напротив, провалила старт группового этапа Лиги наций. Израиль занимает последнее 4-е место без набранных очков после 3-х туров.
Провал этой команды был ожидаем, ведь против нее в группе выступают сборные Бельгии, Франции и Италии.
Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Израиль проиграл Франции с крупным счетом 1:4, а до этого уступила Италии, забив единственный гол только на 90-й минуте.
В последних 5-и матчах во всех турнирах Израиль выиграл только сборную Беларусь (4:0) и четырежды проиграл. За этот период команда пропустила 12 голов при 7-и забитых.
Состояние команды: У Израиля практически нет шансов выйти из группы «смерти» в Лиге наций. Потолок этой сборной — 1 или 2 очка за весь групповой этап.
В 21-м веке Израиль ни разу не цеплялся за очки в очных встречах с Италией. На сей раз также не так много шансов, но сборная точно попытается.
Статистика для ставок
- Италия не проиграла ни одного матча в Лиге наций (2 победы и 1 ничья)
- Израиль проиграл все матчи на турнире
- В последних 3-х очных встречах Италия непременно обыгрывала Израиль
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.20, победа Израиля — 15.00, ничья — 7.10.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.
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Прогноз: В последнее время Италия пропускает как минимум 1 гол за игру, а Израиль может тоже забить.
Ставка: Обе забьют — за 2.30.
Прогноз: Италия после последнего матча будет предельно мотивированна набрать необходимые очки.
Ставка: Победа Италии с форой (-2) за 1.97.