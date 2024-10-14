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    Сможет ли Израиль противостоять своему сопернику?

    Италия — Израиль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.30. 14/10/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на Италия — Израиль
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    Джанлуиджи Доннарумма — голкипер сборной Италии
    В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии на своем поле примет Израиль. Поединок пройдет 14 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Израиль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A2 14 Октября 2024 года

    Италия

  • Рим
    •  Италия 21:45 Израиль

    Израиль

  • Иерусалим
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    Италия

    Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в второй группе Лиги наций с 7-ю очками в активе. Италия опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

    Единственный матч, в котором национальная команда потеряла очки прошел именно дома. Несмотря на это, Италия выступает довольно уверенно.

    Италия — Израиль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре итальянская сборная сыграла вничью с Бельгией (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. До этого Италия обыграла Израиль со счетом 2:1.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах у команда только 1 поражение, а также по 2 победы и ничьих. За этот период Италия забила 8 голов при 7-и пропущенных.

    Календарь и таблица Лиги наций

    Состояние команды: Италия стартовала довольно уверенно на групповом этапе Лиги наций, команда еще не проиграла ни одного матча и даже одолела Францию со счетом 3:1.

    В составе сборной Италии нет явного лидера в атаке или полузащите, вся команда выглядит сбалансированной, а на последнем рубеже Джанлуиджи Доннарумма может подтащить в ключевой момент.

    Израиль

    Турнирное положение: Эта сборная, напротив, провалила старт группового этапа Лиги наций. Израиль занимает последнее 4-е место без набранных очков после 3-х туров.

    Провал этой команды был ожидаем, ведь против нее в группе выступают сборные Бельгии, Франции и Италии.

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    • Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Израиль проиграл Франции с крупным счетом 1:4, а до этого уступила Италии, забив единственный гол только на 90-й минуте.

    В последних 5-и матчах во всех турнирах Израиль выиграл только сборную Беларусь (4:0) и четырежды проиграл. За этот период команда пропустила 12 голов при 7-и забитых.

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    Состояние команды: У Израиля практически нет шансов выйти из группы «смерти» в Лиге наций. Потолок этой сборной — 1 или 2 очка за весь групповой этап.

    В 21-м веке Израиль ни разу не цеплялся за очки в очных встречах с Италией. На сей раз также не так много шансов, но сборная точно попытается.

    Статистика для ставок

    • Италия не проиграла ни одного матча в Лиге наций (2 победы и 1 ничья)

    • Израиль проиграл все матчи на турнире

    • В последних 3-х очных встречах Италия непременно обыгрывала Израиль

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.20, победа Израиля — 15.00, ничья — 7.10.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

    Прогноз: В последнее время Италия пропускает как минимум 1 гол за игру, а Израиль может тоже забить.

    Ставка: Обе забьют — за 2.30.

    Прогноз: Италия после последнего матча будет предельно мотивированна набрать необходимые очки.

    Ставка: Победа Италии с форой (-2) за 1.97.

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    Италия — Израиль: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли Израиль противостоять своему сопернику?
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