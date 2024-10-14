В рамках 4-го тура группового этапа Лиги наций сборная Италии на своем поле примет Израиль. Поединок пройдет 14 октября и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Израиль, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Италия

Турнирное положение: Сборная занимает 1-е место в второй группе Лиги наций с 7-ю очками в активе. Италия опережает ближайшего преследователя на 1 балл.

Единственный матч, в котором национальная команда потеряла очки прошел именно дома. Несмотря на это, Италия выступает довольно уверенно.

Последние матчи: В прошлом туре итальянская сборная сыграла вничью с Бельгией (2:2), упустив преимущество в 2 мяча. До этого Италия обыграла Израиль со счетом 2:1.

В последних 5-и матчах во всех турнирах у команда только 1 поражение, а также по 2 победы и ничьих. За этот период Италия забила 8 голов при 7-и пропущенных.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Италия стартовала довольно уверенно на групповом этапе Лиги наций, команда еще не проиграла ни одного матча и даже одолела Францию со счетом 3:1.

В составе сборной Италии нет явного лидера в атаке или полузащите, вся команда выглядит сбалансированной, а на последнем рубеже Джанлуиджи Доннарумма может подтащить в ключевой момент.

Израиль

Турнирное положение: Эта сборная, напротив, провалила старт группового этапа Лиги наций. Израиль занимает последнее 4-е место без набранных очков после 3-х туров.

Провал этой команды был ожидаем, ведь против нее в группе выступают сборные Бельгии, Франции и Италии.

Последние матчи: В прошлом туре Лиги наций Израиль проиграл Франции с крупным счетом 1:4, а до этого уступила Италии, забив единственный гол только на 90-й минуте.

В последних 5-и матчах во всех турнирах Израиль выиграл только сборную Беларусь (4:0) и четырежды проиграл. За этот период команда пропустила 12 голов при 7-и забитых.

Состояние команды: У Израиля практически нет шансов выйти из группы «смерти» в Лиге наций. Потолок этой сборной — 1 или 2 очка за весь групповой этап.

В 21-м веке Израиль ни разу не цеплялся за очки в очных встречах с Италией. На сей раз также не так много шансов, но сборная точно попытается.

Статистика для ставок

Италия не проиграла ни одного матча в Лиге наций (2 победы и 1 ничья)

Израиль проиграл все матчи на турнире

В последних 3-х очных встречах Италия непременно обыгрывала Израиль

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.20, победа Израиля — 15.00, ничья — 7.10.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: В последнее время Италия пропускает как минимум 1 гол за игру, а Израиль может тоже забить.

Ставка: Обе забьют — за 2.30.

Прогноз: Италия после последнего матча будет предельно мотивированна набрать необходимые очки.

Ставка: Победа Италии с форой (-2) за 1.97.