14 октября в матче четвертого тура Лиги наций по футболу сыграют Эстония — Швеция. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Эстония — Швеция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эстония

Турнирное положение: Эстония после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.

Эстония занимает третью позицию, отставая на четыре балла от лидера Швеции и второй в группе Словакии, а также на три балла опережая четвертый Азербайджан.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на своем поле обыграла тот же Азербайджан (3:1).

Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Швеции с результатом 0:3.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Эстония дважды проиграла и один раз выиграла.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов как на успех, так и на ничью против куда более сильного соперника, пусть даже и на своем поле.

Три гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Швеция

Турнирное положение: Швеция после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала семь очков.

Швеция занимает первую позицию, опережая вторую Словакию по дополнительным показателям, а также на четыре очка третью в группе Эстонию и четвертый — Азербайджан.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле разошлась миром со Словакией (2:2).

Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разгромно переиграл Эстонию с результатом 3:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках Лиги наций, Швеция ни разу не проиграла при двух победах.

Такая форма сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на выезде, ведь соперник на голову уступает им в классе, что доказал его разгром в сентябре.

Виктор Дьёкереш и Александер Исак — лучшие бомбардиры команды в новом розыгрыше Лиги наций с тремя голами.

Статистика для ставок

в шести из девяти последних матчей Эстонии забивали обе команды

в трех из пяти последних матчей Эстония не проиграла

в пяти последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья — в 6.30, успех Эстонии — в 12.50.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.60 и 2.35.

Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так же было и в их двух из четырех последних домашних поединков.

При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только гости, ведь в двух последних домашних поединках Эстонии против команд, явно превосходящих ее в классе (Австрия и Словакия), забивали только они.

Ставка: забьет только Швеция за 1.95