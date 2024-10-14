Эстония
Швеция
Эстония
Турнирное положение: Эстония после трех туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала три очка.
Эстония занимает третью позицию, отставая на четыре балла от лидера Швеции и второй в группе Словакии, а также на три балла опережая четвертый Азербайджан.
Эстония — Швеция: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций сборная на своем поле обыграла тот же Азербайджан (3:1).
Перед этим во втором туре группового этапа Лиги наций коллектив на чужом поле потерпел разгром от Швеции с результатом 0:3.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые были официальными в рамках Лиги наций, Эстония дважды проиграла и один раз выиграла.
Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов как на успех, так и на ничью против куда более сильного соперника, пусть даже и на своем поле.
Три гола команды новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.
Швеция
Турнирное положение: Швеция после трех стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала семь очков.
Швеция занимает первую позицию, опережая вторую Словакию по дополнительным показателям, а также на четыре очка третью в группе Эстонию и четвертый — Азербайджан.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура группового раунда Лиги наций сборная на чужом поле разошлась миром со Словакией (2:2).
Перед этим коллектив в рамках второго тура группового раунда Лиги наций в домашних стенах разгромно переиграл Эстонию с результатом 3:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые были официальными в рамках Лиги наций, Швеция ни разу не проиграла при двух победах.
Такая форма сулит гостям отличные шансы на победу, пусть даже и на выезде, ведь соперник на голову уступает им в классе, что доказал его разгром в сентябре.
Виктор Дьёкереш и Александер Исак — лучшие бомбардиры команды в новом розыгрыше Лиги наций с тремя голами.
Статистика для ставок
- в шести из девяти последних матчей Эстонии забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей Эстония не проиграла
- в пяти последних матчах Швеции забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Швеция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.25. Ничья — в 6.30, успех Эстонии — в 12.50.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 1.60 и 2.35.
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Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяев забивал только один из соперников. Так же было и в их двух из четырех последних домашних поединков.
При этом в двух из четырех последних матчей гостей был реализован аналогичный сценарий.
Ставка: только одна команда забьет за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только гости, ведь в двух последних домашних поединках Эстонии против команд, явно превосходящих ее в классе (Австрия и Словакия), забивали только они.
Ставка: забьет только Швеция за 1.95