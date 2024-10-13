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    Греки продолжат свое победное шествие

    Греция — Ирландия. Ставка (к. 1.83) и прогноз на футбол, Лига наций, 13 октября 2024 года

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    Сборная Греции
    13 октября в 4-м туре группового этапа Лиги наций дивизиона Б сборная Греции в городе Пирей сыграет против национальной команды Ирландии. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 13 Октября 2024 года

    Греция

  • Афины
    •  Греция 21:45 Ирландия

    Ирландия

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    Греция

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Греции выступала в дивизионе С и смогла повысится в классе.

    По итогам же трех туров этого турнира «эллины» выиграли все три проведенные игры с общим счетом 7:1 и находятся во главе своего квартета.

    Греция — Ирландия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Несколько дней тому назад греки смогли сотворить сенсацию, одолев на «Уэмбли» сборную Англии со счетом 2:1, вырвав викторию уже в компенсированное время. В двух же предыдущих турах они поочередно одолели в родных стенах Финляндию 3:0 и на выезде сборную Ирландии 2:0.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В 2024 году сборная Греции провела семь встреч в различных турнирах. В этих поединках она раз уступила в основное время, раз проиграла по пенальти Грузии и пролетела мимо Евро-2024, а также отпраздновала пять викторий. Четыре из них пришлись на четыре предыдущих матча команда. Причем в трех случаях коллектив смог сохранить свои ворота на замке.

    Ирландия

    Турнирное положение: Национальная команда Ирландии в прошлом розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе Б и финишировала третьей в своем квартете.

    В этом же турнире ЛН ирландцы после трех туров набрали три очка и идут на третьей позиции в квартете. У них одна победа и два фиаско, разница мячей -2:5.

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    • Последние матчи: Несколько дней тому назад «парни в зеленом» в волевом стиле на выезде смогли переиграть команду Финляндии со счетом 2:1, вырвав викторию на 88-й минуте матча. В двух же предыдущих своих поединках они поочередно уступили в родных стенах по 0:2 Англии и Греции.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: Сборная Ирландии переживает не лучшие времена. За предыдущие 13 матчей во всех турнирах она смогла выиграть только в трех из них. Два поединка за это время она еще свела вничью и потерпела аж восемь поражений. Причем семь из них без забитых мячей. А выигрышем над финнами ирландцы прервали серию из трех сухих поражений подряд.

    Статистика для ставок

    • Греция выиграла у Ирландии в четырех предыдущих очных встречах

    • В трех из них «эллины» победили с сухим счетом

    • Ирландия никогда не обыгрывала Грецию в истории противостоянии этих сборных

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Греции — 1.83, победа Ирландии — 5.35, ничья — 3.54.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.54 соответственно.

    Прогноз: Греки сейчас превосходят ирландцев в классе, да и исторически играют с ними удачно. В общем, ставим здесь на викторию хозяев.

    Ставка: победа Греции за 1.83.

    Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что Греция победит и не пропустит, так как «эллины» очень надежны в обороне, а ирландцы испытывают трудности в завершающей стадии.

    Ставка: Греция победит и не пропустит за 2.35.

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    Греция — Ирландия: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Греки продолжат свое победное шествие
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