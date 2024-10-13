13 октября в 4-м туре группового этапа Лиги наций дивизиона Б сборная Греции в городе Пирей сыграет против национальной команды Ирландии. Начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Ирландия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Греция

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Греции выступала в дивизионе С и смогла повысится в классе.

По итогам же трех туров этого турнира «эллины» выиграли все три проведенные игры с общим счетом 7:1 и находятся во главе своего квартета.

Последние матчи: Несколько дней тому назад греки смогли сотворить сенсацию, одолев на «Уэмбли» сборную Англии со счетом 2:1, вырвав викторию уже в компенсированное время. В двух же предыдущих турах они поочередно одолели в родных стенах Финляндию 3:0 и на выезде сборную Ирландии 2:0.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В 2024 году сборная Греции провела семь встреч в различных турнирах. В этих поединках она раз уступила в основное время, раз проиграла по пенальти Грузии и пролетела мимо Евро-2024, а также отпраздновала пять викторий. Четыре из них пришлись на четыре предыдущих матча команда. Причем в трех случаях коллектив смог сохранить свои ворота на замке.

Ирландия

Турнирное положение: Национальная команда Ирландии в прошлом розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе Б и финишировала третьей в своем квартете.

В этом же турнире ЛН ирландцы после трех туров набрали три очка и идут на третьей позиции в квартете. У них одна победа и два фиаско, разница мячей -2:5.

Последние матчи: Несколько дней тому назад «парни в зеленом» в волевом стиле на выезде смогли переиграть команду Финляндии со счетом 2:1, вырвав викторию на 88-й минуте матча. В двух же предыдущих своих поединках они поочередно уступили в родных стенах по 0:2 Англии и Греции.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Сборная Ирландии переживает не лучшие времена. За предыдущие 13 матчей во всех турнирах она смогла выиграть только в трех из них. Два поединка за это время она еще свела вничью и потерпела аж восемь поражений. Причем семь из них без забитых мячей. А выигрышем над финнами ирландцы прервали серию из трех сухих поражений подряд.

Статистика для ставок

Греция выиграла у Ирландии в четырех предыдущих очных встречах

В трех из них «эллины» победили с сухим счетом

Ирландия никогда не обыгрывала Грецию в истории противостоянии этих сборных

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Греции — 1.83, победа Ирландии — 5.35, ничья — 3.54.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.52 и 1.54 соответственно.

Прогноз: Греки сейчас превосходят ирландцев в классе, да и исторически играют с ними удачно. В общем, ставим здесь на викторию хозяев.

Ставка: победа Греции за 1.83.

Прогноз: И также еще поставим здесь на то, что Греция победит и не пропустит, так как «эллины» очень надежны в обороне, а ирландцы испытывают трудности в завершающей стадии.

Ставка: Греция победит и не пропустит за 2.35.