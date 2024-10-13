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    Много голов ждать не стоит

    «Алания» — «Балтика». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Алания» — «Балтика»
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    Спартак Гогниев (главный тренер «Алании»)
    13 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Алания» и «Балтика». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 13 Октября 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 17:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
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    «Алания»

    Турнирное положение: команда из Владикавказа сейчас ведет борьбу за выживание в Первой лиге.

    В настоящий момент владикавказцы имеют в своем активе 14 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.

    Алания — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Владикавказский коллектив смогли забить восемь мячей, а в свои пропустили девять.

    Последние матчи: в прошлом туре «барсы» переиграли «Черноморец» (2:0).

    До этого же «красно-желтые» сыграли вничью с «Ротором» (0:0) и «Нефтехимиком» (0:0).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Также «Алания» смогла победить «Амкал» (1:0) в Кубке страны.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: недавно в коллективе сменился тренер. На смену Султану Тазабаеву пришел Спартак Гогниев.

    После этого результаты «Алании» стали налаживаться, команда не проигрывает и не пропускает. Осталось только регулярно забивать.

    «Балтика»

    Турнирное положение: «балтийцы» продолжают претендовать на повышение в классе.

    Команда из Калининграда смогла набрать 21 балл и находится на четвертом месте в турнирной таблице.

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    • Калининградцы смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили девять.

    Последние матчи: в прошлом туре калининградский коллектив сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0).

    До этого же команда, которая еще в прошлом году выступала в РПЛ, переиграла «Чайку» (1:0) и поделила очки с «Арсеналом» (0:0)

    Что касается Кубка России, то «Балтика» по пенальти смогла пройти «Луки-Энергию».

    Не сыграют: все в строю.

    Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева в последнее время держат свои ворота на замке, однако забивать много у них тоже не получается.

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    у «Балтики» не может быть другой задачи, кроме как возвращение в РПЛ в этом сезоне. Любой другой вариант в клубе даже не рассматривается.

    Статистика для ставок

    • «Алания» не проигрывает и не пропускает на протяжении 4 матчей

    • «Балтика» не проигрывает на протяжении 4 матчей

    • В последнем очном матче в 2023 году «Алания» победила «Балтику» со счетом 3:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.30, а победа «Алании» — в 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.18 и 1.68.

    Прогноз: «Балтика» все же сильнее своего соперника, не зря считается фаворитом и должна побеждать.

    Ставка: победа «Балтики» за 2.08.

    Прогноз: думается, что команды вряд ли подарят результативный футбол, поэтому много голов точно не ждем.

    Ставка: тотал меньше 2 за 2.20.

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    «Алания» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Много голов ждать не стоит
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