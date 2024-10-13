Алания
Балтика
«Алания»
Турнирное положение: команда из Владикавказа сейчас ведет борьбу за выживание в Первой лиге.
В настоящий момент владикавказцы имеют в своем активе 14 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.
Алания — Балтика: коэффициенты букмекеров
Владикавказский коллектив смогли забить восемь мячей, а в свои пропустили девять.
Последние матчи: в прошлом туре «барсы» переиграли «Черноморец» (2:0).
До этого же «красно-желтые» сыграли вничью с «Ротором» (0:0) и «Нефтехимиком» (0:0).
Также «Алания» смогла победить «Амкал» (1:0) в Кубке страны.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: недавно в коллективе сменился тренер. На смену Султану Тазабаеву пришел Спартак Гогниев.
После этого результаты «Алании» стали налаживаться, команда не проигрывает и не пропускает. Осталось только регулярно забивать.
«Балтика»
Турнирное положение: «балтийцы» продолжают претендовать на повышение в классе.
Команда из Калининграда смогла набрать 21 балл и находится на четвертом месте в турнирной таблице.
Калининградцы смогли забить 12 мячей, а в свои ворота пропустили девять.
Последние матчи: в прошлом туре калининградский коллектив сыграл вничью с «Нефтехимиком» (0:0).
До этого же команда, которая еще в прошлом году выступала в РПЛ, переиграла «Чайку» (1:0) и поделила очки с «Арсеналом» (0:0)
Что касается Кубка России, то «Балтика» по пенальти смогла пройти «Луки-Энергию».
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: подопечные Андрея Талалаева в последнее время держат свои ворота на замке, однако забивать много у них тоже не получается.
у «Балтики» не может быть другой задачи, кроме как возвращение в РПЛ в этом сезоне. Любой другой вариант в клубе даже не рассматривается.
Статистика для ставок
- «Алания» не проигрывает и не пропускает на протяжении 4 матчей
- «Балтика» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- В последнем очном матче в 2023 году «Алания» победила «Балтику» со счетом 3:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.30, а победа «Алании» — в 3.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.18 и 1.68.
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Прогноз: «Балтика» все же сильнее своего соперника, не зря считается фаворитом и должна побеждать.
Ставка: победа «Балтики» за 2.08.
Прогноз: думается, что команды вряд ли подарят результативный футбол, поэтому много голов точно не ждем.
Ставка: тотал меньше 2 за 2.20.