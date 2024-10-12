ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри, Пол и еще 4 боксера, которые планировали дебютировать в ММА Виктор ГончаренкоСмена тренеров на переправе. Гончаренко принял бразды правления у Илича в «Пари НН» Эрик Тен ХагКатастрофический «МЮ», забивной Джонсон и еще 8 сюрпризов на старте сезона АПЛ
  • 12:32
    • Соболенко победила Френх в 1/4 финала турнира в Ухане
    Все новости спорта

    Давайте поставим на мир!

    «Родина» — «Енисей». Ставка (к. 3.70) и прогноз на футбол, Первая лига, 12 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Родина Прогнозы на Енисей Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Родина» — «Енисей»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Енисей»
    12 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Родина» и «Енисей». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Родина» — «Енисей», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 12 Октября 2024 года

    Родина

  • Москва
    •  Родина 20:00 Енисей

    Енисей

  • Красноярск
    •

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи все никак не выберутся из экватора таблицы. После 13 туров команда занимает 8 место в турнирной таблице второго по рангу российского дивизиона.

    При этом «Родина» в 13 поединках настреляла лишь 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.

    Родина — Енисей: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась всего лишь одним баллом. Москвичи не дали себя обыграть «канонирам» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Нефтехимика» (1:2). А вот в Кубке России был уверенно пройден «Машук-КМВ» (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» победила лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Москвичи намерены побороться за выход в стыки. Да и потенциал улучшить свои результаты у команды имеется.

    Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Родина» победила 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что москвичи будут максимально активно атаковать. Да и желание прервать свою двухматчевую серию без побед у команды огромное.

    «Енисей»

    Турнирное положение: Красноярцы весьма ершисты, вот только стабильности результатов нет и близко. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 11 месте в турнирной таблице.

    Причем «Енисей» не столь уверенно действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила 13 мячей в ворота соперников.

  • Трансферный дайджест. 1-7 октября
  • Зане может вернуться в АПЛ, Адейеми заменит Салаха в «Ливерпуле», «Реал» ищет замену Карвахалю
  • 07/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда Андрея Тихонова осталась без очковых приобретений. На выезде она уступила «Шиннику» (0:2).

    До того красноярцы сенсационно разгромили «Урал» (3:0). А вот из Кубка России команда вылетела, минимально уступив костромскому «Спартаку».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Енисей» имеет некоторые проблемы в плане реализации. Зато пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 15 мячей.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Енисей» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и уверенная виктория над «Уралом» больше смахивает лишь на яркий эпизод.

    Красноярцы уже 2 года не могут одолеть «Родину». Да и в нынешней диспозиции команда Тихонова явно будет рада и ничьей.

    И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Красноярцы намерены подняться поближе к зоне стыков.

    Статистика для ставок

    • Москвичи в среднем пропускают аккурат гол за матч

    • «Родина» не побеждала в 2 своих последних поединках

    • «Енисей» уже 2 года не обыгрывает москвичей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.94 и 1.83.

    Прогноз: Красноярцы явно намерены добыть очки, да и «Родина» в последних матчах явно не блистала.

    И те, и другие нынче выглядят не столь уверенно, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.

    Ставка: Ничья за 3.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.14

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эстония — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Нигерия — Ливия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Египет — Мавритания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Камерун — Кения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч ЮАР — Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Тенерифе — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.35
  • Прогноз на матч Украина — Грузия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Венгрия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Турция — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Словакия — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Родина» — «Енисей»: прогноз, ставка (3.70), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Давайте поставим на мир!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры