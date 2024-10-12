Родина
Енисей
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи все никак не выберутся из экватора таблицы. После 13 туров команда занимает 8 место в турнирной таблице второго по рангу российского дивизиона.
При этом «Родина» в 13 поединках настреляла лишь 14 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой 13 раз.
Родина — Енисей: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась всего лишь одним баллом. Москвичи не дали себя обыграть «канонирам» (1:1).
До того команда потерпела поражение от «Нефтехимика» (1:2). А вот в Кубке России был уверенно пройден «Машук-КМВ» (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Родина» победила лишь 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи намерены побороться за выход в стыки. Да и потенциал улучшить свои результаты у команды имеется.
Матчи с «Енисеем» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Родина» победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что москвичи будут максимально активно атаковать. Да и желание прервать свою двухматчевую серию без побед у команды огромное.
«Енисей»
Турнирное положение: Красноярцы весьма ершисты, вот только стабильности результатов нет и близко. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 11 месте в турнирной таблице.
Причем «Енисей» не столь уверенно действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила 13 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда Андрея Тихонова осталась без очковых приобретений. На выезде она уступила «Шиннику» (0:2).
До того красноярцы сенсационно разгромили «Урал» (3:0). А вот из Кубка России команда вылетела, минимально уступив костромскому «Спартаку».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Енисей» выиграл 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Енисей» имеет некоторые проблемы в плане реализации. Зато пропускает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 15 мячей.
При этом «Енисей» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Да и уверенная виктория над «Уралом» больше смахивает лишь на яркий эпизод.
Красноярцы уже 2 года не могут одолеть «Родину». Да и в нынешней диспозиции команда Тихонова явно будет рада и ничьей.
И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Красноярцы намерены подняться поближе к зоне стыков.
Статистика для ставок
- Москвичи в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Родина» не побеждала в 2 своих последних поединках
- «Енисей» уже 2 года не обыгрывает москвичей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Родина» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.51.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.94 и 1.83.
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Прогноз: Красноярцы явно намерены добыть очки, да и «Родина» в последних матчах явно не блистала.
И те, и другие нынче выглядят не столь уверенно, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.
Ставка: Ничья за 3.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.14