Эквадор
Парагвай
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор по итогам восьми туров квалификации на ЧМ-2026 занимает четвертую позицию с 11 очками.
Команда находится в зоне выхода на чемпионат мира, куда выходят шесть лучших сборных отбора, опережая ближайшего преследователя Бразилию на один балл, а также на два очка зону плей-офф.
Эквадор — Парагвай: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль «Триколор» с минимальным счетом 1:0 обыграли Перу.
Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые были официальными в рамках отбора ЧМ-2026 и Кубка Америки.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах Эквадор выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, против соперника, который уступает им в классе, да еще и на своем поле они все же велики.
Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Парагвай
Турнирное положение: Парагвай после восьми поединков квалификации на чемпионат мира занимает седьмое место в зоне плей-офф за путевку на мундиаль.
Команда на один балл отстает от зоны выхода в финальную часть чемпионата мира, а также по дополнительным показателям опережает восьмую никуда непроходную строчку.
Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на ЧМ-2026 сборная сумела на своем поле обыграла Бразилию — 1:0.
Перед этим коллектив не выиграл, однако добыл хороший результат, увезя ничью из Уругвая после дуэли с местной национальной командой — 0:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах Парагвай не проиграл при одной победе и одной ничьей.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, ведь выездная мировая с Уругваем и победа над Бразилией дорогого стоит.
Два гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах Эквадора забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей Эквадора хотя бы одна команда не забивала
- в двух последних матчах Парагвай не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,63. Ничья — в 3.60, успех Парагвая — в 7.10.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.48.
- 1.95Италия — Бельгия: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.35Австрия — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.10Израиль — Франция: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их последнем домашнем поединке.
При этом в двух последних играх гостей хотя бы один из соперников не забивал.
Ставка: забьет только одна команда за 1.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей Эквадор не выиграл.
Ставка: Парагвай не проиграет за 2.38