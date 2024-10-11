В ночь на 11 октября в рамках 9-го тура отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная Эквадора на своем поле примет национальную команду Парагвая. Стартовый свисток будет дан в полночь. Ставка и прогноз на матч Эквадор — Парагвай, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Эквадор

Турнирное положение: Эквадор по итогам восьми туров квалификации на ЧМ-2026 занимает четвертую позицию с 11 очками.

Команда находится в зоне выхода на чемпионат мира, куда выходят шесть лучших сборных отбора, опережая ближайшего преследователя Бразилию на один балл, а также на два очка зону плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках восьмого тура квалификации на мундиаль «Триколор» с минимальным счетом 1:0 обыграли Перу.

Этот успех прервал безвыигрышную серию коллектива в три поединка, которые были официальными в рамках отбора ЧМ-2026 и Кубка Америки.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах Эквадор выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такая форма вроде бы не обещает хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, против соперника, который уступает им в классе, да еще и на своем поле они все же велики.

Феликс Торрес — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Парагвай

Турнирное положение: Парагвай после восьми поединков квалификации на чемпионат мира занимает седьмое место в зоне плей-офф за путевку на мундиаль.

Команда на один балл отстает от зоны выхода в финальную часть чемпионата мира, а также по дополнительным показателям опережает восьмую никуда непроходную строчку.

Последние матчи: в предыдущей игре в рамках восьмого тура отбора на ЧМ-2026 сборная сумела на своем поле обыграла Бразилию — 1:0.

Перед этим коллектив не выиграл, однако добыл хороший результат, увезя ничью из Уругвая после дуэли с местной национальной командой — 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах в разных турнирах Парагвай не проиграл при одной победе и одной ничьей.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы если не на выигрыш, то по крайней мере на ничью, ведь выездная мировая с Уругваем и победа над Бразилией дорогого стоит.

Два гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах Эквадора забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Эквадора хотя бы одна команда не забивала

в двух последних матчах Парагвай не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Эквадор — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1,63. Ничья — в 3.60, успех Парагвая — в 7.10.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.65 и 1.48.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивала только одна команда. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом в двух последних играх гостей хотя бы один из соперников не забивал.

Ставка: забьет только одна команда за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех из четырех последних матчей Эквадор не выиграл.

Ставка: Парагвай не проиграет за 2.38