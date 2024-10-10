10 октября на групповом этапе Лиги наций по футболу сыграют Англия и Греция. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Греция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Англия

Турнирное положение: после двух туров Англия идет на втором месте в группе 2Календарь и таблица Лиги наций

с 6 очками.

Последние матчи: в предыдущей игре была уверенно обыграна на своем поле Финляндия со счетом 2:0. Англичане контролировали ход матча на протяжении всех 90 минут и не испытали никаких проблем против соперника. Дублем в этой встрече отметился Гарри Кейн.

Ранее была достигнута победа над Ирландией в гостях со счетом 2:0.

Не сыграют: под вопросом участие Кейна.

Состояние команды: по своему составу Англия точно сильнейшая сейчас в мире, но сборная пока никак не может добыть победы на крупном турнире. Во главе Англии продолжает оставаться временщик Ли Карсли и пока стартовал он весьма неплохо.

Греция

Турнирное положение: в группе сборная Греция лидирует с 6 очкамиКалендарь и таблица Лиги наций, опережая как раз по разнице мячей Англию.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: во втором туре Лиги наций Греция победила в гостях Ирландию со счетом 2:0. Подопечные Ивана Йовановича выглядели очень солидно в этой встрече и по делу взяли три очка. Голы забивали Фотис Иоаннидис и Кристос Циолис.

До этого была разгромная домашняя победа Финляндии со счетом 3:0.

Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

Состояние команды: сейчас у Греции подросла неплохая молодая поросль, но все равно эта сборная немного не та, что была по уровня с десяток лет назад. Топ-игроков в ее составе сейчас нет. Да, она уверенно стартовала в Лиге наций, но все основные матчи еще впереди.

Статистика для ставок

Последний раз соперники играли в 2006 году в товарищеской встрече, и тогда Англия выиграла со счетом 4:0

В девяти последних играх Англия проиграла всего один раз, в финале Евро-2024

Греция выиграла три последних встречи, но до этого было два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,29, а на Грецию — 13,0, ничью букмекеры оценивают в 5,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.

Прогноз: Англия на две головы сильнее своего соперника и должны уверенно побеждать в этой игре. Мотивации будет достаточно, так как матч за первое место. У Карсли почти два равноценных состава, ему остается лишь выбрать верный вариант и взять три очка.

Ставка: победа Англии с форой -1,5 за 1,86.

Прогноз: также можно рискнуть и взять разгром.

Ставка: победа Англии с форой -2,5 за 3,10.