Англия
Греция
Англия
Турнирное положение: после двух туров Англия идет на втором месте в группе 2Календарь и таблица Лиги наций
с 6 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре была уверенно обыграна на своем поле Финляндия со счетом 2:0. Англичане контролировали ход матча на протяжении всех 90 минут и не испытали никаких проблем против соперника. Дублем в этой встрече отметился Гарри Кейн.
Англия — Греция: коэффициенты букмекеров
Ранее была достигнута победа над Ирландией в гостях со счетом 2:0.
Не сыграют: под вопросом участие Кейна.
Состояние команды: по своему составу Англия точно сильнейшая сейчас в мире, но сборная пока никак не может добыть победы на крупном турнире. Во главе Англии продолжает оставаться временщик Ли Карсли и пока стартовал он весьма неплохо.
Греция
Турнирное положение: в группе сборная Греция лидирует с 6 очкамиКалендарь и таблица Лиги наций, опережая как раз по разнице мячей Англию.
Последние матчи: во втором туре Лиги наций Греция победила в гостях Ирландию со счетом 2:0. Подопечные Ивана Йовановича выглядели очень солидно в этой встрече и по делу взяли три очка. Голы забивали Фотис Иоаннидис и Кристос Циолис.
До этого была разгромная домашняя победа Финляндии со счетом 3:0.
Не сыграют: все ведущие игроки в строю.
Состояние команды: сейчас у Греции подросла неплохая молодая поросль, но все равно эта сборная немного не та, что была по уровня с десяток лет назад. Топ-игроков в ее составе сейчас нет. Да, она уверенно стартовала в Лиге наций, но все основные матчи еще впереди.
Статистика для ставок
- Последний раз соперники играли в 2006 году в товарищеской встрече, и тогда Англия выиграла со счетом 4:0
- В девяти последних играх Англия проиграла всего один раз, в финале Евро-2024
- Греция выиграла три последних встречи, но до этого было два поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,29, а на Грецию — 13,0, ничью букмекеры оценивают в 5,40.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.
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Прогноз: Англия на две головы сильнее своего соперника и должны уверенно побеждать в этой игре. Мотивации будет достаточно, так как матч за первое место. У Карсли почти два равноценных состава, ему остается лишь выбрать верный вариант и взять три очка.
Ставка: победа Англии с форой -1,5 за 1,86.
Прогноз: также можно рискнуть и взять разгром.
Ставка: победа Англии с форой -2,5 за 3,10.