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    Англия покажет, кто в доме хозяин

    Англия — Греция: прогноз и ставка (коэффициент 1.86) на футбол. 10/10/2024 в 21:45

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    10 октября на групповом этапе Лиги наций по футболу сыграют Англия и Греция. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Англия — Греция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 10 Октября 2024 года

    Англия

  • Лондон
    •  Англия 21:45 Греция

    Греция

  • Афины
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    Англия

    Турнирное положение: после двух туров Англия идет на втором месте в группе 2Календарь и таблица Лиги наций
    с 6 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре была уверенно обыграна на своем поле Финляндия со счетом 2:0. Англичане контролировали ход матча на протяжении всех 90 минут и не испытали никаких проблем против соперника. Дублем в этой встрече отметился Гарри Кейн.

    Англия — Греция: коэффициенты букмекеров

    Ранее была достигнута победа над Ирландией в гостях со счетом 2:0.

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    • Не сыграют: под вопросом участие Кейна.

    Состояние команды: по своему составу Англия точно сильнейшая сейчас в мире, но сборная пока никак не может добыть победы на крупном турнире. Во главе Англии продолжает оставаться временщик Ли Карсли и пока стартовал он весьма неплохо.

    Греция

    Турнирное положение: в группе сборная Греция лидирует с 6 очкамиКалендарь и таблица Лиги наций, опережая как раз по разнице мячей Англию.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: во втором туре Лиги наций Греция победила в гостях Ирландию со счетом 2:0. Подопечные Ивана Йовановича выглядели очень солидно в этой встрече и по делу взяли три очка. Голы забивали Фотис Иоаннидис и Кристос Циолис.

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    До этого была разгромная домашняя победа Финляндии со счетом 3:0.

    Не сыграют: все ведущие игроки в строю.

    Состояние команды: сейчас у Греции подросла неплохая молодая поросль, но все равно эта сборная немного не та, что была по уровня с десяток лет назад. Топ-игроков в ее составе сейчас нет. Да, она уверенно стартовала в Лиге наций, но все основные матчи еще впереди.

    Статистика для ставок

    • Последний раз соперники играли в 2006 году в товарищеской встрече, и тогда Англия выиграла со счетом 4:0

    • В девяти последних играх Англия проиграла всего один раз, в финале Евро-2024

    • Греция выиграла три последних встречи, но до этого было два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Англии дают 1,29, а на Грецию — 13,0, ничью букмекеры оценивают в 5,40.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,79.

    Прогноз: Англия на две головы сильнее своего соперника и должны уверенно побеждать в этой игре. Мотивации будет достаточно, так как матч за первое место. У Карсли почти два равноценных состава, ему остается лишь выбрать верный вариант и взять три очка.

    Ставка: победа Англии с форой -1,5 за 1,86.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять разгром.

    Ставка: победа Англии с форой -2,5 за 3,10.

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    Англия — Греция: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Англия покажет, кто в доме хозяин
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