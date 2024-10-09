9 октября в 1-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Волеренга» (жен) и «Ювентус» (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волеренга» (жен) — «Ювентус» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Волеренга» (жен)

Турнирное положение: «Волеренга» (жен) проводит весьма продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы норвежского чемпионата.

При этом «Волеренга» (жен) в среднем забивает почти 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 14 раз в 22 поединках своего чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Волеренга» (жен) переиграла «Осане» (жен) (3:1).

При этом «Волеренга» (жен) уверенно переиграла «Бранн» (жен) (3:1). Да и «Андерлехт» (жен) был обыгран весьма уверенно (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Нынче норвежки выглядят весьма выгодно. Команда вполне способна проявить себя и в Женской Лиге чемпионов.

При этом «Волеренга» (жен) выиграла в 11 своих последних поединках. Так что легко с норвежками уж точно не будет никому!

Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. Норвежки способны предложить соперницам свои козыри.

«Ювентус» (жен)

Турнирное положение: «Ювентус» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

Причем «Ювентус» (жен) в среднем забивает более 3 мячей за матч. В 5 поединках женской Серии А команда настреляла 18 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Ювентус» (жен) уверенно расправился с «Сампдорией» (жен) (2:0).

При этом до того команда нанесла поражение «Фиорентине» (жен) (4:0). А вот чуть ранее «Ювентус» (жен) переиграл сильных парижанок (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» (жен) добыл 5 побед. В этих поединках итальянки забили 13 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Итальянки весьма крепки, однако оборона недостаточно надежна. В 5 матчах своего чемпионата она дала результативный сбой 6 раз.

В нынешнем сезоне команда выглядит вполне-себе монолитно. «Ювентус» (жен) не пропускал в двух своих последних поединках.

В кадровом плане «Ювентус» (жен) выглядит достаточно выгодно. Да и Кристиана Джирелли настреляла уже 3 мяча в женской Серии А.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Итальянки наверняка постараются быстро вскрыть оборону норвежек.

Статистика для ставок

«Ювентус» (жен) не пропускал в 2 своих последних матчах

«Волеренга» (жен) выиграла в 11 своих последних поединках

Итальянки выиграли в 6 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 10.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 2.95.

Прогноз: «Ювентус» (жен) имеет в своем составе сильных атакующих исполнительниц, и явно будет действовать первым номером.

Итальянки превосходят соперниц в классе, да и пора бы туринскому клубу улучшать реализацию.

Ставка: Фора «Ювентуса» (жен) -2.5 за 2.55.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.90