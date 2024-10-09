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    Женский «Ювентус» разгромит норвежек

    «Волеренга» (жен) — «Ювентус» (жен). Ставка (к. 2.55) и прогноз на футбол, Женская Лига чемпионов, 9 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Волеренга» (жен) — «Ювентус» (жен)
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    Женский «Ювентус»
    9 октября в 1-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Волеренга» (жен) и «Ювентус» (жен). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Волеренга» (жен) — «Ювентус» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Волеренга» (жен)

    Турнирное положение: «Волеренга» (жен) проводит весьма продуктивный сезон. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы норвежского чемпионата.

    При этом «Волеренга» (жен) в среднем забивает почти 3 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 14 раз в 22 поединках своего чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Волеренга» (жен) переиграла «Осане» (жен) (3:1).

    При этом «Волеренга» (жен) уверенно переиграла «Бранн» (жен) (3:1). Да и «Андерлехт» (жен) был обыгран весьма уверенно (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 5 раз. В этих поединках ее игроки настреляли 13 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Нынче норвежки выглядят весьма выгодно. Команда вполне способна проявить себя и в Женской Лиге чемпионов.

    При этом «Волеренга» (жен) выиграла в 11 своих последних поединках. Так что легко с норвежками уж точно не будет никому!

    Очевидно, что номинальные хозяева не собираются лишь обороняться. Норвежки способны предложить соперницам свои козыри.

    «Ювентус» (жен)

    Турнирное положение: «Ювентус» (жен) нынешний сезон проводит весьма продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 позиции.

    Причем «Ювентус» (жен) в среднем забивает более 3 мячей за матч. В 5 поединках женской Серии А команда настреляла 18 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. «Ювентус» (жен) уверенно расправился с «Сампдорией» (жен) (2:0).

    При этом до того команда нанесла поражение «Фиорентине» (жен) (4:0). А вот чуть ранее «Ювентус» (жен) переиграл сильных парижанок (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» (жен) добыл 5 побед. В этих поединках итальянки забили 13 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Итальянки весьма крепки, однако оборона недостаточно надежна. В 5 матчах своего чемпионата она дала результативный сбой 6 раз.

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    В нынешнем сезоне команда выглядит вполне-себе монолитно. «Ювентус» (жен) не пропускал в двух своих последних поединках.

    В кадровом плане «Ювентус» (жен) выглядит достаточно выгодно. Да и Кристиана Джирелли настреляла уже 3 мяча в женской Серии А.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Итальянки наверняка постараются быстро вскрыть оборону норвежек.

    Статистика для ставок

    • «Ювентус» (жен) не пропускал в 2 своих последних матчах

    • «Волеренга» (жен) выиграла в 11 своих последних поединках

    • Итальянки выиграли в 6 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 5.75, а победа оппонента — в скромные 10.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.35 и 2.95.

    Прогноз: «Ювентус» (жен) имеет в своем составе сильных атакующих исполнительниц, и явно будет действовать первым номером.

    Итальянки превосходят соперниц в классе, да и пора бы туринскому клубу улучшать реализацию.

    Ставка: Фора «Ювентуса» (жен) -2.5 за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.90

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    «Волеренга» (жен) — «Ювентус» (жен): прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 09.10.2024. Прогнозы на футбол. Женский «Ювентус» разгромит норвежек
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