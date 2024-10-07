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    «Боке Хуниорс» пора возвращать свое имя

    «Бока Хуниорс» — «Аргентинос Хуниорс». Ставка (к. 2.02) и прогноз на чемпионат Аргентины 7 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бока Хуниорс» — «Аргентинос Хуниорс»
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    7 октября в 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Аргентинос Хуниорс». Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Аргентинос Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Аргентина. Примера 07 Октября 2024 года

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •  Бока Хуниорс 03:00 Аргентинос Хуниорс

    Аргентинос Хуниорс

  • Аргентина. Примера
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    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: после 16 туров знаменитая «Бока Хуниорс» только на 13-м месте с 21 очком, что выглядит провалом.

    Последние матчи: в 15-м туре команда потерпела поражение в гостях от «Бельграно» со счетом 0:2. Соперник играл гораздо лучше и по делу взял три очка.

    Бока Хуниорс — Аргентинос Хуниорс: коэффициенты букмекеров

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    Ранее была неудача с главным соперником «Ривер Плейт» (0:1) на своем поле и в гостях с «Расингом» (1:2).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован вратарь Серхио Ромеро, травмы у хавбеков Гари Меделя и Кристана Медины, а также защитника Маркоса Рохо (экс-игрока «Спартака»).

    Состояние команды: после трех неудач кряду в отставку был отправлен главный тренер Диего Мартинес, который стал отственен за последние неудачи. В составе «Боки» полно серьезных имен (Кавани, Медель, Ромеро, Сараччи), есть и молодые таланты (Медина, Дзенон, Ансельмино), но сезон она откровенно проваливает.

    «Аргентинос Хуниорс»

    Турнирное положение: сейчас «Аргентинос Хуниорс» идет только на 19-м месте в таблице с 19 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре была ничья с «Атлетико Тукуман» на своем поле со счетом 0:0.

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    До этого также ничейный исход с «Индепендьенте» (0:0) и разгром «Ньюэлз Олд Бойз» (3:0).

    Не сыграют: травмированы защитник Эрик Годой, Себастьян Прието, полузащитник Люсиано Санчес.

    Состояние команды: именитая команда «Аргентинос Хуниорс» также переживает не лучшие времена и находится рядом с зоной вылета. Недавно она снова осталась без главного тренера, и сейчас ее готовит бывший ассистент. Главной жемчужиной в составе является 17-летний центральный защитник Тобиас Рамирес, за которым уже началась охота европейских топ-клубов, в остальном состав довольно посредственнный.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Бока Хуниорс» выиграла в гостях со счетом 1:0

    • Матч в позапрошлом сезоне завершился победой «Аргентиноса Хуниорс» (2:0)

    • В 2021 году была сильнее «Бока Хуниорс» на своем поле (1:0) в полуфинале Кубка Аргентины

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Боки Хуниорс» дают 2,02, а на «Аргентинос Хуниорс» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

    Тотал меньше 2 идет за 1,75, а тотал больше 2 можно взять за 2,0.

    Прогноз: несмотря на последние неудачи и серьезные потери в составе, все-таки «Бока Хуниорс» до сих пор остается топ-клубом, а последняя встряска в виде увольнения главного тренера должна пойти ей пользу, и она возьмет долгожданные три очка.

    Ставка: «Бока Хуниорс» выиграет за 2,02.

    Прогноз: также можно рискнуть и взять победу через тотал, чемпионат Аргентины никогда не отличался результативностью.

    Ставка: победа «Боки Хуниорс» плюс тотал меньше 2,5 за 3,40.

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    «Бока Хуниорс» — «Аргентинос Хуниорс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 07.10.2024. Прогнозы на футбол. «Боке Хуниорс» пора возвращать свое имя
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