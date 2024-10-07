7 октября в 17-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Бока Хуниорс» и «Аргентинос Хуниорс». Начало встречи — 3:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бока Хуниорс» — «Аргентинос Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: после 16 туров знаменитая «Бока Хуниорс» только на 13-м месте с 21 очком, что выглядит провалом.

Последние матчи: в 15-м туре команда потерпела поражение в гостях от «Бельграно» со счетом 0:2. Соперник играл гораздо лучше и по делу взял три очка.

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Ранее была неудача с главным соперником «Ривер Плейт» (0:1) на своем поле и в гостях с «Расингом» (1:2).

Не сыграют: дисквалифицирован вратарь Серхио Ромеро, травмы у хавбеков Гари Меделя и Кристана Медины, а также защитника Маркоса Рохо (экс-игрока «Спартака»).

Состояние команды: после трех неудач кряду в отставку был отправлен главный тренер Диего Мартинес, который стал отственен за последние неудачи. В составе «Боки» полно серьезных имен (Кавани, Медель, Ромеро, Сараччи), есть и молодые таланты (Медина, Дзенон, Ансельмино), но сезон она откровенно проваливает.

«Аргентинос Хуниорс»

Турнирное положение: сейчас «Аргентинос Хуниорс» идет только на 19-м месте в таблице с 19 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре была ничья с «Атлетико Тукуман» на своем поле со счетом 0:0.

До этого также ничейный исход с «Индепендьенте» (0:0) и разгром «Ньюэлз Олд Бойз» (3:0).

Не сыграют: травмированы защитник Эрик Годой, Себастьян Прието, полузащитник Люсиано Санчес.

Состояние команды: именитая команда «Аргентинос Хуниорс» также переживает не лучшие времена и находится рядом с зоной вылета. Недавно она снова осталась без главного тренера, и сейчас ее готовит бывший ассистент. Главной жемчужиной в составе является 17-летний центральный защитник Тобиас Рамирес, за которым уже началась охота европейских топ-клубов, в остальном состав довольно посредственнный.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Бока Хуниорс» выиграла в гостях со счетом 1:0

Матч в позапрошлом сезоне завершился победой «Аргентиноса Хуниорс» (2:0)

В 2021 году была сильнее «Бока Хуниорс» на своем поле (1:0) в полуфинале Кубка Аргентины

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Боки Хуниорс» дают 2,02, а на «Аргентинос Хуниорс» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,10.

Тотал меньше 2 идет за 1,75, а тотал больше 2 можно взять за 2,0.

Прогноз: несмотря на последние неудачи и серьезные потери в составе, все-таки «Бока Хуниорс» до сих пор остается топ-клубом, а последняя встряска в виде увольнения главного тренера должна пойти ей пользу, и она возьмет долгожданные три очка.

Ставка: «Бока Хуниорс» выиграет за 2,02.

Прогноз: также можно рискнуть и взять победу через тотал, чемпионат Аргентины никогда не отличался результативностью.

Ставка: победа «Боки Хуниорс» плюс тотал меньше 2,5 за 3,40.