Рубин
Факел
«Рубин»
Турнирное положение: сейчас «Рубин» занимает третье место в группе D Кубка России с 6 очками.
Последние матчи: в предыдущем кубковом матче подопечные Рашида Рахимова уступили лидеру квартета «Зениту» со счетом 0:2. Соперник был гораздо сильнее и забил по голу в каждом из таймов, подтвердив свой уровень.
Рубин — Факел: коэффициенты букмекеров
В чемпионате России «Рубин» сыграл в гостях вничью с «Факелом» (0:0) и на своем поле с ЦСКА (1:1).
Не сыграют: травмирован полузащитник Юкич.
Состояние команды: сейчас «Рубин» находится на спаде, очень давно не выигрывал, перестал забивать Мирдинд Даку, от которого команда стала очень зависима. Тем не менее, игра подопечных Рахимова остается все такой же цельной, а в обороне они стали играть гораздо надежнее.
«Факел»
Турнирное положение: в своем квартете «Факел» занимает последнее место с 0 очков, лишившись шансов пройти дальше.
Последние матчи: в четвертом туре Кубка России воронежцы уступили «Акрону» в гостях со счетом 0:2, показав очень блеклую и невнятную игру. Справедливости ради сказать, главный тренер Дмитрий Пятибратов выставил там почти резервный состав, за исключением пары футболистов.
В чемпионате России «Факел» дома сыграл с «Рубином» (0:0) и уступил «Зениту» (1:3).
Не сыграют: потерь в составе нет.
Состояние команды: пока возвращение Дмитрия Пятибратова не дает особых плодов. Команда почти не набирает очков ни в чемпионате, ни в Кубке России. При новом наставнике «Факел» стал играть в более атакующий и смелый футбол, но пока никак не может начать стабильно побеждать.
Статистика для ставок
- Несколько дней назад в РПЛ «Факел» и «Рубин» сыграли вничью 0:0
- Первый матч в Кубке России завершился победой казанцев
- В прошлом сезоне оба матча остались за «Рубином» со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1,77, а на «Факел» — 4,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.
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- 1.90Байер — Милан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Рубин» в случае победы имеет шанс подняться на второе место в своей группе, тогда как «Факелу» игра абсолютно не нужна. Велика вероятность, что Пятибратов снова задействует резервистов, так как надо спасать положение в РПЛ. Рахимов тоже прибегнет к ротации, но она не будет обширной и состав у него намного глубже и качественнее.
Ставка: победа «Рубина» за 1,77.
Прогноз: можно рискнуть и усилить ставку, так как матч не имеет особого значения, соперники будут раскрепощены и здесь должно быть достаточно голов.
Ставка: победа «Рубина» плюс тотал больше 2,5 за 3,0.