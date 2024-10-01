Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Факел», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: сейчас «Рубин» занимает третье место в группе D Кубка России с 6 очками.

Последние матчи: в предыдущем кубковом матче подопечные Рашида Рахимова уступили лидеру квартета «Зениту» со счетом 0:2. Соперник был гораздо сильнее и забил по голу в каждом из таймов, подтвердив свой уровень.

В чемпионате России «Рубин» сыграл в гостях вничью с «Факелом» (0:0) и на своем поле с ЦСКА (1:1).

Не сыграют: травмирован полузащитник Юкич.

Состояние команды: сейчас «Рубин» находится на спаде, очень давно не выигрывал, перестал забивать Мирдинд Даку, от которого команда стала очень зависима. Тем не менее, игра подопечных Рахимова остается все такой же цельной, а в обороне они стали играть гораздо надежнее.

«Факел»

Турнирное положение: в своем квартете «Факел» занимает последнее место с 0 очков, лишившись шансов пройти дальше.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в четвертом туре Кубка России воронежцы уступили «Акрону» в гостях со счетом 0:2, показав очень блеклую и невнятную игру. Справедливости ради сказать, главный тренер Дмитрий Пятибратов выставил там почти резервный состав, за исключением пары футболистов.

В чемпионате России «Факел» дома сыграл с «Рубином» (0:0) и уступил «Зениту» (1:3).

Не сыграют: потерь в составе нет.

Состояние команды: пока возвращение Дмитрия Пятибратова не дает особых плодов. Команда почти не набирает очков ни в чемпионате, ни в Кубке России. При новом наставнике «Факел» стал играть в более атакующий и смелый футбол, но пока никак не может начать стабильно побеждать.

Статистика для ставок

Несколько дней назад в РПЛ «Факел» и «Рубин» сыграли вничью 0:0

Первый матч в Кубке России завершился победой казанцев

В прошлом сезоне оба матча остались за «Рубином» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 1,77, а на «Факел» — 4,90, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,79, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,10.

Прогноз: «Рубин» в случае победы имеет шанс подняться на второе место в своей группе, тогда как «Факелу» игра абсолютно не нужна. Велика вероятность, что Пятибратов снова задействует резервистов, так как надо спасать положение в РПЛ. Рахимов тоже прибегнет к ротации, но она не будет обширной и состав у него намного глубже и качественнее.

Ставка: победа «Рубина» за 1,77.

Прогноз: можно рискнуть и усилить ставку, так как матч не имеет особого значения, соперники будут раскрепощены и здесь должно быть достаточно голов.

Ставка: победа «Рубина» плюс тотал больше 2,5 за 3,0.