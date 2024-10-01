1 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Команда Саша Илича в РПЛ сражается за выживание. «Пари НН» нынче осел на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.

При этом «Пари НН» в 10 поединках чемпионата настрелял 9 мячей. А вот пропускает команда многовато — уже 19 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре нижегородцы добыли три драгоценных балла. Команда Илича сумела одолеть «Оренбург» (2:1).

До того команда уступила «Локомотиву» (1:3). Да и в кубковом матче с «Ахматом» нижегородцы уступили (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Пари НН» набрал всего 1 зачетный балл. Нижегородцы больше думают о сохранении прописки в РПЛ.

Поединки с «армейцами» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Пари НН» выиграл 1 раз при трех поражениях.

Очевидно, что нижегородцы не будут особо надрываться. Да и последняя победа над москвичами случилась еще 2 года назад.

ЦСКА

Турнирное положение: «Армейцы» постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем ЦСКА весьма уверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота всего 6 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. ЦСКА уверенно переиграл «Ахмат» (3:0).

До того команда подписала мировую с «Рубином» (1:1). А вот в Кубке России москвичи уверенно одолели «Краснодар» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 виктории. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе ЦСКА способен побороться за самые высокие места в чемпионате. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.

При этом ЦСКА явно поборется за 1 место в своей группе. Отставание от него измеряется лишь одним зачетным баллом.

В четырех турах группового этапа Кубка москвичи пропустили всего 2 мяча. А вот средняя результативность едва превосходит гол за матч.

И уж точно ЦСКА будет действовать максимально активно. «Армейцы» даже не в самом оптимальном сочетании выглядят достаточно выгодно.

Статистика для ставок

ЦСКА в среднем пропускает реже гола за матч

«Пари НН» в 10 матчах РПЛ пропустил 19 мячей

Нижегородцы уже 2 года не обыгрывают ЦСКА

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.92.

Прогноз: «Армейцы» ныне явно сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.

ЦСКА потенциально способен прибавить, да и глубина состава у команды Марко Николича серьезная.

Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.53.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.02