Пари НН
ЦСКА
«Пари НН»
Турнирное положение: Команда Саша Илича в РПЛ сражается за выживание. «Пари НН» нынче осел на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.
При этом «Пари НН» в 10 поединках чемпионата настрелял 9 мячей. А вот пропускает команда многовато — уже 19 мячей.
Пари НН — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре нижегородцы добыли три драгоценных балла. Команда Илича сумела одолеть «Оренбург» (2:1).
До того команда уступила «Локомотиву» (1:3). Да и в кубковом матче с «Ахматом» нижегородцы уступили (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Пари НН» набрал всего 1 зачетный балл. Нижегородцы больше думают о сохранении прописки в РПЛ.
Поединки с «армейцами» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Пари НН» выиграл 1 раз при трех поражениях.
Очевидно, что нижегородцы не будут особо надрываться. Да и последняя победа над москвичами случилась еще 2 года назад.
ЦСКА
Турнирное положение: «Армейцы» постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
Причем ЦСКА весьма уверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота всего 6 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. ЦСКА уверенно переиграл «Ахмат» (3:0).
До того команда подписала мировую с «Рубином» (1:1). А вот в Кубке России москвичи уверенно одолели «Краснодар» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 виктории. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе ЦСКА способен побороться за самые высокие места в чемпионате. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.
При этом ЦСКА явно поборется за 1 место в своей группе. Отставание от него измеряется лишь одним зачетным баллом.
В четырех турах группового этапа Кубка москвичи пропустили всего 2 мяча. А вот средняя результативность едва превосходит гол за матч.
И уж точно ЦСКА будет действовать максимально активно. «Армейцы» даже не в самом оптимальном сочетании выглядят достаточно выгодно.
Статистика для ставок
- ЦСКА в среднем пропускает реже гола за матч
- «Пари НН» в 10 матчах РПЛ пропустил 19 мячей
- Нижегородцы уже 2 года не обыгрывают ЦСКА
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.92.
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Прогноз: «Армейцы» ныне явно сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.
ЦСКА потенциально способен прибавить, да и глубина состава у команды Марко Николича серьезная.
Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.53.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.02