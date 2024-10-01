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    «Армейцы» не заметят нижегородцев

    Пари НН — ЦСКА: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.53. 01.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — ЦСКА
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    Тамерлан Мусаев
    1 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Пари НН» и ЦСКА. Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа C 01 Октября 2024 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 20:45 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Команда Саша Илича в РПЛ сражается за выживание. «Пари НН» нынче осел на 12 месте турнирной таблицы чемпионата.

    При этом «Пари НН» в 10 поединках чемпионата настрелял 9 мячей. А вот пропускает команда многовато — уже 19 мячей.

    Пари НН — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре нижегородцы добыли три драгоценных балла. Команда Илича сумела одолеть «Оренбург» (2:1).

    До того команда уступила «Локомотиву» (1:3). Да и в кубковом матче с «Ахматом» нижегородцы уступили (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пари НН» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Пари НН» набрал всего 1 зачетный балл. Нижегородцы больше думают о сохранении прописки в РПЛ.

    Поединки с «армейцами» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Пари НН» выиграл 1 раз при трех поражениях.

    Очевидно, что нижегородцы не будут особо надрываться. Да и последняя победа над москвичами случилась еще 2 года назад.

    ЦСКА

    Турнирное положение: «Армейцы» постепенно прибавляют в плане игры и результатов. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем ЦСКА весьма уверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота всего 6 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. ЦСКА уверенно переиграл «Ахмат» (3:0).

    До того команда подписала мировую с «Рубином» (1:1). А вот в Кубке России москвичи уверенно одолели «Краснодар» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ЦСКА добыл 3 виктории. В этих матчах игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота всего 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе ЦСКА способен побороться за самые высокие места в чемпионате. Да и задачу выиграть Кубок России никто не отменял.

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    При этом ЦСКА явно поборется за 1 место в своей группе. Отставание от него измеряется лишь одним зачетным баллом.

    В четырех турах группового этапа Кубка москвичи пропустили всего 2 мяча. А вот средняя результативность едва превосходит гол за матч.

    И уж точно ЦСКА будет действовать максимально активно. «Армейцы» даже не в самом оптимальном сочетании выглядят достаточно выгодно.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Пари НН» в 10 матчах РПЛ пропустил 19 мячей

    • Нижегородцы уже 2 года не обыгрывают ЦСКА

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.92.

    Прогноз: «Армейцы» ныне явно сильнее соперника, и наверняка постараются сыграть на своих козырях.

    ЦСКА потенциально способен прибавить, да и глубина состава у команды Марко Николича серьезная.

    Ставка: Фора ЦСКА -1.5 за 2.53.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.02

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    «Пари НН» — ЦСКА: прогноз, ставка (2.53), статистика, коэффициенты матча 01.10.2024. Прогнозы на футбол. «Армейцы» не заметят нижегородцев
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