29 сентября в 6-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Страсбург» и «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится в середине таблицы — на 10-й позиции.

«Страсбург» набрал шесть очков и отстает на два балла от зоны еврокубков, а также на три пункта опережает зону вылета и на два очка — зону плей-офф за выживание.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле сыграл в результативную ничью с «Лиллем» (3:3).

Этот результат оформил мировую мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее французское первенство.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Уайли, Делен, Беллааруш, Саи, Лукович, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах «Страсбург» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.

Такая форма хотя и не сулит клубу трех очков, в то же время, она позволяет ему рассчитывать на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.

Эмануэль Эмега, Себастьян Нанаси и Андрей Сантуш — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.

«Марсель»

Турнирное положение: «Марсель» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции позиционирует себя как борца за титул.

Команда с 13-ю очками занимает вторую строчку с отставанием в три балла от лидера ПСЖ при матче в запасе, а также по дополнительным показателям опережает третий «Монако».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура французского первенства южане на чужом поле обыграли «Лион» (3:2).

Этот успех продлил победную серию провансальского коллектива в три поединка, которые пришлись на Лигу 1.

Не сыграют: травмированы — Мейте, Мерлен, Бланко, Надир, Мумбанья, дисквалифицирован — Балерди.

Состояние команды: в девяти последних поединках (пяти официальных и четырех контрольных) «Марсель» ни разу не проиграл при семи победах и двух ничьих.

Это говорит об отличной форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, хотя на чужом поле против неуступчивого соперника это будет нелегко.

Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с пятью голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды

в пяти из шести последних матчей «Марсель» выиграл

в восьми из девяти последних матчей «Марселя» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.85, победа «Страсбурга» — в 3.55.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.40.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в шести из семи последних их поединков забивали оба соперника.

Оба данных сценария были реализованы в трех из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти их последних поединков.

Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20