Страсбург
Марсель
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» по итогам пяти туров французской Лиги 1 находится в середине таблицы — на 10-й позиции.
«Страсбург» набрал шесть очков и отстает на два балла от зоны еврокубков, а также на три пункта опережает зону вылета и на два очка — зону плей-офф за выживание.
Страсбург — Марсель: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках Лиги 1 клуб на чужом поле сыграл в результативную ничью с «Лиллем» (3:3).
Этот результат оформил мировую мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на внутреннее французское первенство.
Не сыграют: травмированы — Уайли, Делен, Беллааруш, Саи, Лукович, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних матчах «Страсбург» проиграл лишь раз при трех ничьих и одной победе.
Такая форма хотя и не сулит клубу трех очков, в то же время, она позволяет ему рассчитывать на один балл, особенно если учесть фактор своего поля.
Эмануэль Эмега, Себастьян Нанаси и Андрей Сантуш — лучшие бомбардиры команды в новом сезоне Лиги 1 с тремя голами.
«Марсель»
Турнирное положение: «Марсель» после пяти стартовых туров национального чемпионата Франции позиционирует себя как борца за титул.
Команда с 13-ю очками занимает вторую строчку с отставанием в три балла от лидера ПСЖ при матче в запасе, а также по дополнительным показателям опережает третий «Монако».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура французского первенства южане на чужом поле обыграли «Лион» (3:2).
Этот успех продлил победную серию провансальского коллектива в три поединка, которые пришлись на Лигу 1.
Не сыграют: травмированы — Мейте, Мерлен, Бланко, Надир, Мумбанья, дисквалифицирован — Балерди.
Состояние команды: в девяти последних поединках (пяти официальных и четырех контрольных) «Марсель» ни разу не проиграл при семи победах и двух ничьих.
Это говорит об отличной форме коллектива, которая позволяет ему рассчитывать на победу, хотя на чужом поле против неуступчивого соперника это будет нелегко.
Мэйсон Гринвуд — лучший бомбардир команды в новом сезоне Лиги 1 с пятью голами.
Статистика для ставок
- в пяти последних матчах «Страсбурга» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Марсель» выиграл
- в восьми из девяти последних матчей «Марселя» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Марсель» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.85, победа «Страсбурга» — в 3.55.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.60 и 2.40.
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Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в шести из семи последних их поединков забивали оба соперника.
Оба данных сценария были реализованы в трех из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.87.
Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из девяти их последних поединков.
Ставка: «Марсель» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.20