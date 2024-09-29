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    «Крылья» поставят на место своего соперника

    Крылья Советов — Химки: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Химки»
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    Игорь Осинькин
    29 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Химки». Начало встречи — 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 29 Сентября 2024 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: после девяти туров «Крылья Советов» идут на 10-м месте в таблице РПЛ с 10 очками.

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата подопечные Игоря Осинькина смогли уйти от поражения в выездном матче против «Ахмата» (1:1), забив в компенсированное время после точного удара хорватского новичка Доминика Ороза.

    Крылья Советов — Химки: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение в Кубке России от «Спартака» (1:4) и победа в гостях в чемпионате над «Рубином» (0:2).

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    Состояние команды: вокруг фигуры главного тренера Игоря Осинькина в последнее время появилось немало слухов, что его готовятся отправить в отставку. Тем не менее, «Крылья Советов» продолжают показывать добротный атакующий футбол даже при всех сложностях, преследующих их с начала сезона, в том числе и с большим количеством травмированных игроков.

    «Химки»

    Турнирное положение: сейчас «Химки» располагаются в таблице РПЛ в зоне стыковых матчей на 14-й позиции с 7 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 9-м туре команда Франка Артиги смогла удержать ничейный исход в матче против «Оренбурга» (0:0), играя с середины первого тайма в меньшинстве после удаления защитника Гогуа.

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    До этого было разгромное поражение в Кубке России от «Локомотива» (1:5) и в РПЛ от «Акрона» (0:3).

    Не сыграют: дисквалифицирован Гогуа.

    Состояние команды: в «Химках» сейчас полно скандалов и разговоров вокруг фигуры главного тренера Франка Артиги, который и сам, похоже, морально готов к своей отставки, о чем и сказал в послематчевом интервью. Действительно, командная игра у подмосковного клуба практически отсутствует, а выезжает она на мастерстве отдельных исполнителей.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч в Химках завершился вничью со счетом 1:1

    • Игра в Самаре также не выявила победителя — 0:0

    • В пяти последних матчах «КС» выиграли всего один матч и одна ничья, у «Химок» за тот же период всего одна ничья и четыре поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Крыльев Советов» дают 1,90, а на «Химки» — 4,40, ничью букмекеры оценивают в 3,70.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,98, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,88.

    Прогноз: сейчас самарцы смотрятся гораздо лучше, у них поставленная атакующая игра, хорошие отношения в коллективе в отличие от «Химок». Ну и не стоит забывать о том, что в Самаре всегда непросто приезжим командам, так как болеть тут умеют.

    Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть заиграть уверенную победу хозяев, «Химки» имеют обыкновение рассыпаться, получая целую кошелку голов.

    Ставка: победа «Крыльев Советов» с форой -1,5 за 3,20.

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    «Крылья Советов» — «Химки»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на футбол. «Крылья» поставят на место своего соперника
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