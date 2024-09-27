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    «Истанбул Башакшехир» добудет три очка

    Сивасспор — Инстанбул Башакшехир: прогноз и ставка (коэффициент 2.55) на футбол. 27/09/2024 в 20:00

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Инстанбул Башакшехир»
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    «Истанбул Башакшехир»
    27 сентября в 7-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Сивасспор» и «Инстанбул Башакшехир». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сивасспор» — «Инстанбул Башакшехир», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 27 Сентября 2024 года

    Сивасспор

  • Сивас
    •  Сивасспор 20:00 Истанбул Башакшехир

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •

    «Сивасспор»

    Турнирное положение: «Сивасспор» пока ходит в середняках лиги. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сивасспор» в среднем пропускает гол за матч. А вот забить команде удалось всего 5 раз в 6 турах.

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Поединок с «Коньяспором» принес ничейный результат (0:0).

    При этом «Сивасспор» до того с трудом одолел «Газиантеп» (3:2). А вот встреча с «Бешикташем» завершилась для команды неудачей (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Сивасспору» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.

    Поединки со стамбульцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сивасспор» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит сильнее.

    «Инстанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: Стамбульцы намереваются попасть в еврокубки. По итогам 6 стартовых туров команда находится на 5 месте турнирной таблицы Суперлиги.

    Причем «Инстанбул Башакшехир» в новом чемпионате уже разжился 10 очками. Забила команда 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела неудачу. Стамбульцы уступили «Самсунспору» (0:2).

    При этом до того команда переиграла «Бодрумспор» (1:0). Да и «Антальяспор» был обыгран весьма уверенно (5:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Инстанбул Башакшехир» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.

    Не сыграют: Уссейну Ба — травмирован.

    Состояние команды: «Инстанбул Башакшехир» до последней коллизии выиграл 3 раза кряду. Да и подбор игроков у команды довольно приличный.

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    Оборона команды действует не столь монолитно. В среднем стамбульцы пропускают в свои ворота чаще раза за матч.

    При этом «Инстанбул Башакшехир» в 2 последних очных поединках одолел «Сивасспор». Да и мотивация подняться в группу лидеров у гостей огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Стамбульцы способны прибавить в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Инстанбул Башакшехир» обыгрывал «Сивасспор» в 2 последних очных поединках

    • «Сивасспор» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Инстанбул Башакшехир» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Инстанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.95 и 1.73.

    Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.

    Стамбульцы сражаются за высокие места в чемпионате, и уж точно проведут поединок максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Инстанбул Башакшехира» за 2.55.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05

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    «Сивасспор» — «Инстанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 27.09.2024. Прогнозы на футбол. «Истанбул Башакшехир» добудет три очка
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