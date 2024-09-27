Сивасспор
Истанбул Башакшехир
«Сивасспор»
Турнирное положение: «Сивасспор» пока ходит в середняках лиги. Ныне команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Сивасспор» в среднем пропускает гол за матч. А вот забить команде удалось всего 5 раз в 6 турах.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась одним баллом. Поединок с «Коньяспором» принес ничейный результат (0:0).
При этом «Сивасспор» до того с трудом одолел «Газиантеп» (3:2). А вот встреча с «Бешикташем» завершилась для команды неудачей (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 5 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сивасспору» срочно нужны очки. Да и пора бы команде прибавлять в плане реализации.
Поединки со стамбульцами для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Сивасспор» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стремиться зацепиться за очки. Вот только оппонент нынче выглядит сильнее.
«Инстанбул Башакшехир»
Турнирное положение: Стамбульцы намереваются попасть в еврокубки. По итогам 6 стартовых туров команда находится на 5 месте турнирной таблицы Суперлиги.
Причем «Инстанбул Башакшехир» в новом чемпионате уже разжился 10 очками. Забила команда 11 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела неудачу. Стамбульцы уступили «Самсунспору» (0:2).
При этом до того команда переиграла «Бодрумспор» (1:0). Да и «Антальяспор» был обыгран весьма уверенно (5:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Инстанбул Башакшехир» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 4 раза.
Не сыграют: Уссейну Ба — травмирован.
Состояние команды: «Инстанбул Башакшехир» до последней коллизии выиграл 3 раза кряду. Да и подбор игроков у команды довольно приличный.
Оборона команды действует не столь монолитно. В среднем стамбульцы пропускают в свои ворота чаще раза за матч.
При этом «Инстанбул Башакшехир» в 2 последних очных поединках одолел «Сивасспор». Да и мотивация подняться в группу лидеров у гостей огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть три очка. Стамбульцы способны прибавить в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Инстанбул Башакшехир» обыгрывал «Сивасспор» в 2 последних очных поединках
- «Сивасспор» в среднем забивает менее гола за матч
- «Инстанбул Башакшехир» в среднем забивает 2 гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Инстанбул Башакшехир» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.25, а победа оппонента — в скромные 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.95 и 1.73.
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Прогноз: Гости имеют весьма приличный подбор атакующих исполнителей.
Стамбульцы сражаются за высокие места в чемпионате, и уж точно проведут поединок максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Инстанбул Башакшехира» за 2.55.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме не будет победителя.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.05