24 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Осасуна». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия» по итогам шести туров находится в зоне вылета, занимая третью с конца, 18-ю позицию.

Команда набрала четыре балла, отставая от безопасной 17-й строчки лишь на один пункт. Правда, у ее главного преследователя «Хетафе» еще есть поединок в запасе.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги «Валенсия» на своем поле обыграла «Жирону» (2:0).

Этот успех прервал безвыигрышную серию левантийцев пять поединков, которые пришлись на чемпионат Испании, где была лишь одна ничья.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Гайа, Доменек, Уго Дуро, Диахаби, дисквалифицирован — Рафа Мир.

Состояние команды: в шести последних играх (прошли в рамках Ла Лиги), «Валенсия» выиграла только раз при четырех поражениях.

Это свидетельствует о плохой форме хозяев, тем не менее, то, что в последнем туре им удалось выиграть, должно вселить в «Летучих Мышей» уверенность в своих силах.

Уго Дуро, который травмирован, — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Осасуна» после шести стартовых поединков испанского первенства набрала 10 очков.

Команда — вне зоны еврокубков, уступая ей по дополнительным показателям, но ее ближайший преследователь «Сельта» провел на игру меньше и обойдет конкурента даже в случае ничьей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб из Памплоны на своем поле обыграл «Лас-Пальмас» (2:1).

Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.

Не сыграют: травмированы — Икер Муньос и Кике Барха, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Осасуна» проиграла дважды при трех победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохой форме басков, что может позволить им обыграть соперника, который, в целом, явно не блещет на старте нового сезона.

Восемь голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из шести последних матчей «Валенсия» проиграла

в восьми из 10-ти последних матчей «Осасуны» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.30, победа «Осасуны» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

И хотя в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивал только один соперник, фактор более результативной «Осасуны» обещает сыграть здесь решающую роль.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в восьми из 10-ти последних матчей «Осасуны» было именно так.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40