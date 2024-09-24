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    Выберется ли «Валенсия» из зоны вылета?

    «Валенсия» — «Осасуна». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Ла Лига, 24 сентября 2024 года

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    Дани Гомес («Валенсия»)
    24 сентября в 7-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Осасуна». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 24 Сентября 2024 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 20:00 Осасуна

    Осасуна

  • Памплона
    •

    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Валенсия» по итогам шести туров находится в зоне вылета, занимая третью с конца, 18-ю позицию.

    Команда набрала четыре балла, отставая от безопасной 17-й строчки лишь на один пункт. Правда, у ее главного преследователя «Хетафе» еще есть поединок в запасе.

    Валенсия — Осасуна: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги «Валенсия» на своем поле обыграла «Жирону» (2:0).

    Этот успех прервал безвыигрышную серию левантийцев пять поединков, которые пришлись на чемпионат Испании, где была лишь одна ничья.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Гайа, Доменек, Уго Дуро, Диахаби, дисквалифицирован — Рафа Мир.

    Состояние команды: в шести последних играх (прошли в рамках Ла Лиги), «Валенсия» выиграла только раз при четырех поражениях.

    Это свидетельствует о плохой форме хозяев, тем не менее, то, что в последнем туре им удалось выиграть, должно вселить в «Летучих Мышей» уверенность в своих силах.

    Уго Дуро, который травмирован, — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона.

    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Осасуна» после шести стартовых поединков испанского первенства набрала 10 очков.

    Команда — вне зоны еврокубков, уступая ей по дополнительным показателям, но ее ближайший преследователь «Сельта» провел на игру меньше и обойдет конкурента даже в случае ничьей.

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  • 19/09/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб из Памплоны на своем поле обыграл «Лас-Пальмас» (2:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.

    Не сыграют: травмированы — Икер Муньос и Кике Барха, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Осасуна» проиграла дважды при трех победах и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о неплохой форме басков, что может позволить им обыграть соперника, который, в целом, явно не блещет на старте нового сезона.

    Восемь голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из шести последних матчей «Валенсия» проиграла

    • в восьми из 10-ти последних матчей «Осасуны» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.30, победа «Осасуны» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.

    Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.

    И хотя в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивал только один соперник, фактор более результативной «Осасуны» обещает сыграть здесь решающую роль.

    Ставка: обе команды забьют за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в восьми из 10-ти последних матчей «Осасуны» было именно так.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40

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    «Валенсия» — «Осасуна»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Валенсия» из зоны вылета?
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