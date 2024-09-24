Валенсия
Осасуна
«Валенсия»
Турнирное положение: «Валенсия» по итогам шести туров находится в зоне вылета, занимая третью с конца, 18-ю позицию.
Команда набрала четыре балла, отставая от безопасной 17-й строчки лишь на один пункт. Правда, у ее главного преследователя «Хетафе» еще есть поединок в запасе.
Валенсия — Осасуна: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги «Валенсия» на своем поле обыграла «Жирону» (2:0).
Этот успех прервал безвыигрышную серию левантийцев пять поединков, которые пришлись на чемпионат Испании, где была лишь одна ничья.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Гайа, Доменек, Уго Дуро, Диахаби, дисквалифицирован — Рафа Мир.
Состояние команды: в шести последних играх (прошли в рамках Ла Лиги), «Валенсия» выиграла только раз при четырех поражениях.
Это свидетельствует о плохой форме хозяев, тем не менее, то, что в последнем туре им удалось выиграть, должно вселить в «Летучих Мышей» уверенность в своих силах.
Уго Дуро, который травмирован, — лучший бомбардир команды в Ла Лиге нового сезона.
«Осасуна»
Турнирное положение: «Осасуна» после шести стартовых поединков испанского первенства набрала 10 очков.
Команда — вне зоны еврокубков, уступая ей по дополнительным показателям, но ее ближайший преследователь «Сельта» провел на игру меньше и обойдет конкурента даже в случае ничьей.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура Ла Лиги клуб из Памплоны на своем поле обыграл «Лас-Пальмас» (2:1).
Этот успех стал для коллектива третьим в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.
Не сыграют: травмированы — Икер Муньос и Кике Барха, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Осасуна» проиграла дважды при трех победах и одной ничьей.
Это свидетельствует о неплохой форме басков, что может позволить им обыграть соперника, который, в целом, явно не блещет на старте нового сезона.
Восемь голов команды в Ла Лиге нового сезона забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Валенсии» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из шести последних матчей «Валенсия» проиграла
- в восьми из 10-ти последних матчей «Осасуны» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.13. Ничья — в 3.30, победа «Осасуны» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.40 и 1.58.
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Прогноз: в восьми из 10-ти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из шести их последних выездных поединков.
И хотя в трех из четырех последних матчей «Валенсии» забивал только один соперник, фактор более результативной «Осасуны» обещает сыграть здесь решающую роль.
Ставка: обе команды забьют за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют больше 2,5 голов, ведь в восьми из 10-ти последних матчей «Осасуны» было именно так.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.40