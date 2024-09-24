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    «Тюмени» ничего не светит?

    «Челябинск» — «Тюмень». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Кубок России, 24 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челябинск» — «Тюмень»
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    «Тюмень»
    24 сентября в 1/4 финала пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Челябинск» и «Тюмень». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челябинск» — «Тюмень», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 24 Сентября 2024 года

    Челябинск

  • Россия. Кубок
    •  Челябинск 17:00 Тюмень

    Тюмень

  • Тюмень
    •

    «Челябинск»

    Турнирное положение: Челябинцы намерены пробиться в первую лигу. После 10 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице второго дивизиона.

    При этом «Челябинск» в 10 поединках сумел разжиться 7 викториями. А вот забивает команда в среднем более гола за матч — 21 мяч.

    Челябинск — Тюмень: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Челябинск» разгромил «Калугу» (3:0).

    До того команда переиграла «Велес» (2:0). А вот встреча с «Сибирью» принесла лишь боевой паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Челябинск» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: челябинцы в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и в нынешнем первенстве команда пока не проигрывала.

    Поединки с тюменцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Челябинск» проиграл 4 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что челябинцы постараются сыграть на своих козырях. В составе лидера второго дивизиона имеются опытные исполнители.

    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 18 месте.

    Причем «Тюмень» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда наколотила лишь 7 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Тюменцы дома уступили «Родине» (1:2).

    До того команда уступила еще и «Соколу» (0:1). Да и поединок с «Балтикой» для «соболей» сложился неудачно (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» проиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Тюмень» терпит неудачу за неудачей. При этом оборона дала результативный сбой в 17 раз в 11 матчах первенства.

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    Вот только «Тюмень» выиграла всего в 1 матче первенства. Да и 8 поражений в 11 матчах — явно многовато.

    Отставание от спасительного 15 места составляет 6 зачетных баллов. Вот только в 4 своих последних матчах «соболи» уступили.

    И уж точно «Тюмень» не будет особо напрягаться. Ресурсов у команды не так много, а главной целью остается сохранение прописки в первой лиге.

    Статистика для ставок

    • «Тюмень» в среднем забивает менее гола за матч

    • «Челябинск» в среднем пропускает аккурат гол за матч

    • Тюменцы проиграли в 4 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.60.

    Прогноз: Челябинцы нынче выглядят предпочтительнее аутсайдера первой лиши.

    Номинальные хозяева проводят весьма продуктивный цикл, да и соперник имеет заметные сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Челябинска» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

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