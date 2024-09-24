Челябинск
Тюмень
«Челябинск»
Турнирное положение: Челябинцы намерены пробиться в первую лигу. После 10 туров команда занимает 1 место в турнирной таблице второго дивизиона.
При этом «Челябинск» в 10 поединках сумел разжиться 7 викториями. А вот забивает команда в среднем более гола за матч — 21 мяч.
Челябинск — Тюмень: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три очка. «Челябинск» разгромил «Калугу» (3:0).
До того команда переиграла «Велес» (2:0). А вот встреча с «Сибирью» принесла лишь боевой паритет (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Челябинск» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: челябинцы в среднем пропускают аккурат гол за матч. Да и в нынешнем первенстве команда пока не проигрывала.
Поединки с тюменцами для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних матчей «Челябинск» проиграл 4 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что челябинцы постараются сыграть на своих козырях. В составе лидера второго дивизиона имеются опытные исполнители.
«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы сражаются за выживание в первом дивизионе. При этом по итогам первых 11 туров команда находится на 18 месте.
Причем «Тюмень» слабо действует в плане реализации. В 11 матчах команда наколотила лишь 7 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Тюменцы дома уступили «Родине» (1:2).
До того команда уступила еще и «Соколу» (0:1). Да и поединок с «Балтикой» для «соболей» сложился неудачно (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» проиграла 4 раза. В этих матчах игроки команды забили 2 мяча, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Тюмень» терпит неудачу за неудачей. При этом оборона дала результативный сбой в 17 раз в 11 матчах первенства.
Вот только «Тюмень» выиграла всего в 1 матче первенства. Да и 8 поражений в 11 матчах — явно многовато.
Отставание от спасительного 15 места составляет 6 зачетных баллов. Вот только в 4 своих последних матчах «соболи» уступили.
И уж точно «Тюмень» не будет особо напрягаться. Ресурсов у команды не так много, а главной целью остается сохранение прописки в первой лиге.
Статистика для ставок
- «Тюмень» в среднем забивает менее гола за матч
- «Челябинск» в среднем пропускает аккурат гол за матч
- Тюменцы проиграли в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челябинск» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.20, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.60.
- 1.83Ахмат — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.02Партизан — Црвена Звезда: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.20Аталанта — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Челябинцы нынче выглядят предпочтительнее аутсайдера первой лиши.
Номинальные хозяева проводят весьма продуктивный цикл, да и соперник имеет заметные сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Челябинска» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25