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    «Шахтер» вновь всухую одолеет «Оболонь»?

    «Шахтер» — «Оболонь». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Украины, 23 сентября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» — «Оболонь»
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    «Шахтер»
    В понедельник, 23 сентября, донецкий «Шахтер» сыграет против киевской «Оболони» в 7-м туре украинской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Оболонь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 23 Сентября 2024 года

    Шахтёр Д

  • Донецк
    •  Шахтёр Д 18:00 Оболонь

    Оболонь

  • Киев
    •

    «Шахтер»

    Турнирное положение: Донецкая команда в прошлом сезоне выиграла свой очередной чемпионский титул и получила прямой билет в основную часть Лиги чемпионов.

    В текущем же розыгрыше УПЛ «Шахтер» в пяти матчах набрал девять баллов и идет только седьмым, уступая дуэту лидеров семь очков.

    Шахтёр Д — Оболонь: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Несколько дней тому назад «горняки» в первом туре основного этапа Лиги чемпионов расписали в Италии мировую против «Болоньи» 0:0. Причем не смогли реализовать пенальти на третьей минуте встречи. В предыдущем же туре чемпионата страны они разгромили львовские «Карпаты» со счетом 5:2.

    Не сыграют: Данила Сикан и Ефим Конопля могут пропустит этот поединок.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Шахтер» не лучшим образом начал этот чемпионат Украины и уже успел потерпеть два поражения в пяти проведенных поединках УПЛ при трех выигрышах. Всего же в новом сезоне «оранжево-черные» отыграли шесть игр в различных турнирах и победили в трех из них при одной мировой и двух фиаско. И за весь этот период они в двух случаях не смогли забить.

    «Оболонь»

    Турнирное положение: Киевский коллектив в прошлом сезоне УПЛ только после стыковых матчей смог сохранить свою прописку в элите.

    В новом же розыгрыше украинского первенства «Оболонь» набрала лишь два очка в шести играх и плетется в нижней части турнирной таблицы.

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    • Последние матчи: «Пивовары» в прошлом туре первенства расписали домашнюю мировую с «Александрией» 0:0, которая сейчас идет среди лидеров чемпионата. Перед этим же они проиграли четыре поединка кряду в УПЛ и не забили ни одного гола за этот период.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: «Оболонь» еще в новом розыгрыше УПЛ не побеждала. У нее две ничьи и четыре проигрыша. Начала столичная команда первенства с результативной мировой, а затем в предыдущих пяти поединках она не смогла забить ни одного гола.

    Статистика для ставок

    • «Шахтер» выиграл у «Оболони» в семи предыдущих очных поединках

    • И за все это время «пивовары» не смогли распечатать ворота «горняков»

    • В прошлом сезоне клуб из Донецка выиграл 1:0 и 3:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шахтера» — , победа «Оболони» — 17.00, ничья — 6.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.54 соответственно.

    Прогноз: Ставим здесь в первую очередь на сухую викторию «Шахтера», так как «горняки» не пропускают от «Оболони» уже в семи играх кряду, да и киевляне в этом сезоне в пяти из шести своих матчей не забивали.

    Рекомендуемая ставка: «Шахтер» победи и не пропустит за 1.80.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что «горняки» смогут выиграть этот матч минимум с разницей в два мяча.

    Ставка: победа «Шахтера» с форой (-2) за 1.91.

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    «Шахтер» — «Оболонь»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 23.09.2024. Прогнозы на футбол. «Шахтер» вновь всухую одолеет «Оболонь»?
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