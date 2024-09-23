Шахтёр Д
Оболонь
«Шахтер»
Турнирное положение: Донецкая команда в прошлом сезоне выиграла свой очередной чемпионский титул и получила прямой билет в основную часть Лиги чемпионов.
В текущем же розыгрыше УПЛ «Шахтер» в пяти матчах набрал девять баллов и идет только седьмым, уступая дуэту лидеров семь очков.
Шахтёр Д — Оболонь: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Несколько дней тому назад «горняки» в первом туре основного этапа Лиги чемпионов расписали в Италии мировую против «Болоньи» 0:0. Причем не смогли реализовать пенальти на третьей минуте встречи. В предыдущем же туре чемпионата страны они разгромили львовские «Карпаты» со счетом 5:2.
Не сыграют: Данила Сикан и Ефим Конопля могут пропустит этот поединок.
Состояние команды: «Шахтер» не лучшим образом начал этот чемпионат Украины и уже успел потерпеть два поражения в пяти проведенных поединках УПЛ при трех выигрышах. Всего же в новом сезоне «оранжево-черные» отыграли шесть игр в различных турнирах и победили в трех из них при одной мировой и двух фиаско. И за весь этот период они в двух случаях не смогли забить.
«Оболонь»
Турнирное положение: Киевский коллектив в прошлом сезоне УПЛ только после стыковых матчей смог сохранить свою прописку в элите.
В новом же розыгрыше украинского первенства «Оболонь» набрала лишь два очка в шести играх и плетется в нижней части турнирной таблицы.
Последние матчи: «Пивовары» в прошлом туре первенства расписали домашнюю мировую с «Александрией» 0:0, которая сейчас идет среди лидеров чемпионата. Перед этим же они проиграли четыре поединка кряду в УПЛ и не забили ни одного гола за этот период.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Оболонь» еще в новом розыгрыше УПЛ не побеждала. У нее две ничьи и четыре проигрыша. Начала столичная команда первенства с результативной мировой, а затем в предыдущих пяти поединках она не смогла забить ни одного гола.
Статистика для ставок
- «Шахтер» выиграл у «Оболони» в семи предыдущих очных поединках
- И за все это время «пивовары» не смогли распечатать ворота «горняков»
- В прошлом сезоне клуб из Донецка выиграл 1:0 и 3:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Шахтера» —
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.54 соответственно.
Прогноз: Ставим здесь в первую очередь на сухую викторию «Шахтера», так как «горняки» не пропускают от «Оболони» уже в семи играх кряду, да и киевляне в этом сезоне в пяти из шести своих матчей не забивали.
Рекомендуемая ставка: «Шахтер» победи и не пропустит за 1.80.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что «горняки» смогут выиграть этот матч минимум с разницей в два мяча.
Ставка: победа «Шахтера» с форой (-2) за 1.91.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.54 и 2.54 соответственно.
Прогноз: Ставим здесь в первую очередь на сухую викторию «Шахтера», так как «горняки» не пропускают от «Оболони» уже в семи играх кряду, да и киевляне в этом сезоне в пяти из шести своих матчей не забивали.
Рекомендуемая ставка: «Шахтер» победи и не пропустит за 1.80.
Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что «горняки» смогут выиграть этот матч минимум с разницей в два мяча.
Ставка: победа «Шахтера» с форой (-2) за 1.91.