В понедельник, 23 сентября, донецкий «Шахтер» сыграет против киевской «Оболони» в 7-м туре украинской Премьер-лиги. Начало встречи — в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» — «Оболонь», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шахтер»

Турнирное положение: Донецкая команда в прошлом сезоне выиграла свой очередной чемпионский титул и получила прямой билет в основную часть Лиги чемпионов.

В текущем же розыгрыше УПЛ «Шахтер» в пяти матчах набрал девять баллов и идет только седьмым, уступая дуэту лидеров семь очков.

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Последние матчи: Несколько дней тому назад «горняки» в первом туре основного этапа Лиги чемпионов расписали в Италии мировую против «Болоньи» 0:0. Причем не смогли реализовать пенальти на третьей минуте встречи. В предыдущем же туре чемпионата страны они разгромили львовские «Карпаты» со счетом 5:2.

Не сыграют: Данила Сикан и Ефим Конопля могут пропустит этот поединок.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Шахтер» не лучшим образом начал этот чемпионат Украины и уже успел потерпеть два поражения в пяти проведенных поединках УПЛ при трех выигрышах. Всего же в новом сезоне «оранжево-черные» отыграли шесть игр в различных турнирах и победили в трех из них при одной мировой и двух фиаско. И за весь этот период они в двух случаях не смогли забить.

«Оболонь»

Турнирное положение: Киевский коллектив в прошлом сезоне УПЛ только после стыковых матчей смог сохранить свою прописку в элите.

В новом же розыгрыше украинского первенства «Оболонь» набрала лишь два очка в шести играх и плетется в нижней части турнирной таблицы.

Последние матчи: «Пивовары» в прошлом туре первенства расписали домашнюю мировую с «Александрией» 0:0, которая сейчас идет среди лидеров чемпионата. Перед этим же они проиграли четыре поединка кряду в УПЛ и не забили ни одного гола за этот период.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Оболонь» еще в новом розыгрыше УПЛ не побеждала. У нее две ничьи и четыре проигрыша. Начала столичная команда первенства с результативной мировой, а затем в предыдущих пяти поединках она не смогла забить ни одного гола.

Статистика для ставок

«Шахтер» выиграл у «Оболони» в семи предыдущих очных поединках

И за все это время «пивовары» не смогли распечатать ворота «горняков»

В прошлом сезоне клуб из Донецка выиграл 1:0 и 3:0

Прогноз и ставки