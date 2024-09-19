19 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аталанта»

Турнирное положение: «Аталанта» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 8 раз в 4 поединках.

Последние матчи: бергамаски в минувшем туре добыли сложные три очка. Команда сломила сопротивление «Фиорентины» (3:2).

При этом «Аталанта» до того разгромно уступила «Интеру» (0:4). Да и крепкому «Торино» бергамаски уступили (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках бергамаски настреляли 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джанлука Скамакка — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: бергамаски намерены продуктивно стартовать в Лиге чемпионов. Вот только оборона команды выглядит крайне неуверенно.

Поединки со статусными соперниками для команды традиционно складываются неудачно. Кроме коллизии от «Интера» бергамаски в Суперкубке УЕФА были биты «Реалом» (0:2).

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и пора бы столь симпатичной команде проявлять себя в главном клубном турнире Старого Света.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Канониры» все мечтают о чемпионстве в АПЛ. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 2 позиции.

Причем «Арсенал» в новом чемпионате разжился 10 очками. Забила команда 6 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Пушкари» минимально переиграли «Тоттенхэм».

При этом «канониры» до того не сумели одолеть «Брайтон» (1:1). Зато «Астон Вилла» была повержена уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» 4 раза покидал поле со щитом. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при одном пропущенном.

Не сыграют: Мартин Эдегор, Александр Зинченко — травмированы.

Состояние команды: «канониры» явно довольны стартом сезона. Да и оборона команды Микеля Артеты выглядит словно бетон

Серия без поражений лондонцев составляет уже 6 поединков. Да и с каждым поединком «пушкари» смотрятся все мощнее!

При этом «Арсенал» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Вот только угодили в лазарет Эдегор и Зинченко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

Статистика для ставок

«Арсенал» в 5 своих последних матчах пропустил всего 1 раз

Бергамаски в среднем пропускают 2 гола за матч

«Арсенал» не проигрывает 6 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 4.09.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.17.

Прогноз: «Канониры» весьма надежно обороняются, да и оппонент у них весьма крепкий.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, но и бергамаски способны знатно упереться.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.17.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.15