Аталанта
Арсенал Лондон
«Аталанта»
Турнирное положение: «Аталанта» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы Серии А.
При этом «Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 8 раз в 4 поединках.
Аталанта — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: бергамаски в минувшем туре добыли сложные три очка. Команда сломила сопротивление «Фиорентины» (3:2).
При этом «Аталанта» до того разгромно уступила «Интеру» (0:4). Да и крепкому «Торино» бергамаски уступили (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках бергамаски настреляли 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джанлука Скамакка — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: бергамаски намерены продуктивно стартовать в Лиге чемпионов. Вот только оборона команды выглядит крайне неуверенно.
Поединки со статусными соперниками для команды традиционно складываются неудачно. Кроме коллизии от «Интера» бергамаски в Суперкубке УЕФА были биты «Реалом» (0:2).
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и пора бы столь симпатичной команде проявлять себя в главном клубном турнире Старого Света.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» все мечтают о чемпионстве в АПЛ. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 2 позиции.
Причем «Арсенал» в новом чемпионате разжился 10 очками. Забила команда 6 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Пушкари» минимально переиграли «Тоттенхэм».
При этом «канониры» до того не сумели одолеть «Брайтон» (1:1). Зато «Астон Вилла» была повержена уверенно (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» 4 раза покидал поле со щитом. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при одном пропущенном.
Не сыграют: Мартин Эдегор, Александр Зинченко — травмированы.
Состояние команды: «канониры» явно довольны стартом сезона. Да и оборона команды Микеля Артеты выглядит словно бетон
Серия без поражений лондонцев составляет уже 6 поединков. Да и с каждым поединком «пушкари» смотрятся все мощнее!
При этом «Арсенал» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Вот только угодили в лазарет Эдегор и Зинченко.
Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Арсенал» в 5 своих последних матчах пропустил всего 1 раз
- Бергамаски в среднем пропускают 2 гола за матч
- «Арсенал» не проигрывает 6 матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 4.09.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.17.
- 1.82Манчестер Сити — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.55ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.88Болонья — Шахтер Д: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: «Канониры» весьма надежно обороняются, да и оппонент у них весьма крепкий.
Номинальные гости выглядят сильнее соперника, но и бергамаски способны знатно упереться.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.17.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.15