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    Аталанта — Арсенал: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.17. 19.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Арсенал»
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    Жоржиньо
    19 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Аталанта» и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аталанта» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 19 Сентября 2024 года

    Аталанта

  • Бергамо
    •  Аталанта 22:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Аталанта»

    Турнирное положение: «Аталанта» в новом сезоне ставит задачу побороться за попадание в Лигу чемпионов. Нынче команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы Серии А.

    При этом «Аталанта» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 8 раз в 4 поединках.

    Аталанта — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: бергамаски в минувшем туре добыли сложные три очка. Команда сломила сопротивление «Фиорентины» (3:2).

    При этом «Аталанта» до того разгромно уступила «Интеру» (0:4). Да и крепкому «Торино» бергамаски уступили (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках бергамаски настреляли 8 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джанлука Скамакка — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: бергамаски намерены продуктивно стартовать в Лиге чемпионов. Вот только оборона команды выглядит крайне неуверенно.

    Поединки со статусными соперниками для команды традиционно складываются неудачно. Кроме коллизии от «Интера» бергамаски в Суперкубке УЕФА были биты «Реалом» (0:2).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и пора бы столь симпатичной команде проявлять себя в главном клубном турнире Старого Света.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» все мечтают о чемпионстве в АПЛ. По итогам 4 стартовых туров команда находится на 2 позиции.

    Причем «Арсенал» в новом чемпионате разжился 10 очками. Забила команда 6 мячей при всего одном пропущенном в свои ворота.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Пушкари» минимально переиграли «Тоттенхэм».

    При этом «канониры» до того не сумели одолеть «Брайтон» (1:1). Зато «Астон Вилла» была повержена уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» 4 раза покидал поле со щитом. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при одном пропущенном.

    Не сыграют: Мартин Эдегор, Александр Зинченко — травмированы.

    Состояние команды: «канониры» явно довольны стартом сезона. Да и оборона команды Микеля Артеты выглядит словно бетон

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    Серия без поражений лондонцев составляет уже 6 поединков. Да и с каждым поединком «пушкари» смотрятся все мощнее!

    При этом «Арсенал» в кадровом плане выглядит достаточно выгодно. Вот только угодили в лазарет Эдегор и Зинченко.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» в 5 своих последних матчах пропустил всего 1 раз

    • Бергамаски в среднем пропускают 2 гола за матч

    • «Арсенал» не проигрывает 6 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.92. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 4.09.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.80 и 2.17.

    Прогноз: «Канониры» весьма надежно обороняются, да и оппонент у них весьма крепкий.

    Номинальные гости выглядят сильнее соперника, но и бергамаски способны знатно упереться.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.17.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

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    «Аталанта» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 19.09.2024. Прогнозы на футбол. С голами будет напряженка!
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