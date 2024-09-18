18 сентября в 1-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Спарта» и «Ред Булл Зальцбург». Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Спарта» — «Ред Булл Зальцбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Спарта»

Турнирное положение: «Спарта» в новом сезоне ставит задачу выиграть чемпионат Чехии. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Спарта» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз в 7 поединках.

Последние матчи: пражане в минувшем туре добыли три очка. Команда сломила сопротивление «Градец-Кралове» (2:0).

При этом «Спарта» до того уверенно расправилась с «Мальме» (2:0). А вот поединок со «Словацко» принес лишь ничью (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 4 раза. В этих поединках пражане настреляли 10 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: чехи намерены продуктивно стартовать в Лиге чемпионов. Да и в 7 своих последних поединках спартанцы забивали не менее 2 мячей.

Поединки с «быками» для команды исторически складываются непросто. Из 4 очных встреч соперники по разу огорчили друг друга.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и в своих последних матчах пражане смотрелись выгодно.

«Ред Булл Зальцбург»

Турнирное положение: «Быки» традиционно не знают себе равных в Австии. Вот только по итогам 5 стартовых туров команда находится на 5 позиции.

Причем «Ред Булл Зальцбург» в новом чемпионате разжился 9 очками в 4 матчах. Забила команда 11 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в минувшем туре команда не разжилась очками. «Быки» с боем уступили венскому «Рапиду» (2:3).

При этом «быки» до того не сумели одолеть киевское «Динамо» (1:1). Правда, в первом поединке австрийцы уверенно переиграли вице-чемпиона Украины (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ред Булл Зальцбург» дважды покидал поле со щитом. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Карим Конате — травмирован.

Состояние команды: «быки» явно довольны стартом сезона. Да и оборона команды выглядит не столь уверенно.

Австрийцы достаточно сильны, однако не особо стабильны. При этом в Лиге чемпионов команда уж точно постарается выбраться в плей-офф.

В кадровом плане «Ред Булл Зальцбург» выглядит достаточно выгодно. Лидеры на месте, да и лазарет относительно пуст.

Нет сомнений, что номинальные гости будут стремиться добыть заветные очки. Отсиживаться лишь в обороне они точно не планируют.

Статистика для ставок

«Спарта» победила в 2 своих последних матчах

«Быки» в среднем пропускают более гола за матч

«Ред Булл Зальцбург» не побеждал в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спарта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.42. Ничья оценена в 3.89, а победа оппонента — в скромные 2.91.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.40.

Прогноз: Обе команды имеют некоторые проблемы с надежностью своих тылов.

Номинальные гости выглядят сильнее соперника, но и пражане явно способны знатно упереться.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.39.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья за 3.89