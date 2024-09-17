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    «Галатасарай» учинит разгром «Газиантепу»

    Галатасарай — Газиантеп: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.74. 17.09.2024

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Газиантеп»
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    «Галатасарай»
    17 сентября в 3-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Газиантеп». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 17 Сентября 2024 года

    Галатасарай

  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:00 Газиантеп

    Газиантеп

  • Газиантеп
    •

    «Галатасарай»

    Турнирное положение: Стамбульцы в новом сезоне стартовали весьма успешно. На данный момент они находятся на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Галатасарай» в 4 матчах настрелял 14 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь трижды.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла легкие три очка. «Ризеспор» был разгромлен со счетом 5:0.

    А вот до того «Галатасарай» переиграл «Адану Демирспор» (5:1). Правда, поединок с «Янг Бойз» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 14 мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Мауро Икарди — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Стамбульцы явно намерены выиграть чемпионский титул. Так что терять очки на ровном месте команда не имеет морального права.

    Поединки против «Газиантепа» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Галатасарай» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в четырех последних очных встречах стамбульцы были сильнее.

    «Газиантеп»

    Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она пребывает на 13 месте в Суперлиге.

    Причем «Газиантеп» в 3 стартовых матчах чемпионата Турции набрал 3 очка. Да и забить команде удалось всего 3 мяча.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла разжиться очками. «Газиантеп» был бит «Сивасспором» (2:3).

    До того команда минимально уступила «Самсунспору». Зато «Бодрумспор» был обыгран, пусть лишь с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Газиантеп» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Газиантеп» явно стартовал не так, как планировал. Да и пропустила команда 4 мяча в 3 матчах чемпионата.

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    При этом «Газиантеп» в трех первых турах чемпионата проиграл 2 раза. Причем календарь у команды был явно не самым сложным.

    Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и пора бы команде отрываться от группы аутсайдеров.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только противостоять стамбульцам команде будет сложновато.

    Статистика для ставок

    • «Газиантеп» в среднем забивает гол за матч

    • Стамбульцы в среднем забивают больше 3 голов за матч

    • «Газиантеп» уступил «Галатасараю» в 4 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.18, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

    Прогноз: Стамбульцы сражаются за чемпионский титул, и явно не должны терять очки на ровном месте.

    «Галатасарай» выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет матч максимально активно.

    Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.74.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.21

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    «Галатасарай» — «Газиантеп»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 17.09.2024. Прогнозы на футбол. «Галатасарай» учинит разгром «Газиантепу»
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