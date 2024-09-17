17 сентября в 3-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Галатасарай» и «Газиантеп». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Галатасарай» — «Газиантеп», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Галатасарай»

Турнирное положение: Стамбульцы в новом сезоне стартовали весьма успешно. На данный момент они находятся на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Галатасарай» в 4 матчах настрелял 14 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь трижды.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла легкие три очка. «Ризеспор» был разгромлен со счетом 5:0.

А вот до того «Галатасарай» переиграл «Адану Демирспор» (5:1). Правда, поединок с «Янг Бойз» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 14 мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Мауро Икарди — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Стамбульцы явно намерены выиграть чемпионский титул. Так что терять очки на ровном месте команда не имеет морального права.

Поединки против «Газиантепа» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Галатасарай» выиграл 4 раза при одной коллизии.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в четырех последних очных встречах стамбульцы были сильнее.

«Газиантеп»

Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она пребывает на 13 месте в Суперлиге.

Причем «Газиантеп» в 3 стартовых матчах чемпионата Турции набрал 3 очка. Да и забить команде удалось всего 3 мяча.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла разжиться очками. «Газиантеп» был бит «Сивасспором» (2:3).

До того команда минимально уступила «Самсунспору». Зато «Бодрумспор» был обыгран, пусть лишь с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Газиантеп» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Газиантеп» явно стартовал не так, как планировал. Да и пропустила команда 4 мяча в 3 матчах чемпионата.

При этом «Газиантеп» в трех первых турах чемпионата проиграл 2 раза. Причем календарь у команды был явно не самым сложным.

Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и пора бы команде отрываться от группы аутсайдеров.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только противостоять стамбульцам команде будет сложновато.

Статистика для ставок

«Газиантеп» в среднем забивает гол за матч

Стамбульцы в среднем забивают больше 3 голов за матч

«Газиантеп» уступил «Галатасараю» в 4 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.18, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.

Прогноз: Стамбульцы сражаются за чемпионский титул, и явно не должны терять очки на ровном месте.

«Галатасарай» выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет матч максимально активно.

Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.74.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.21