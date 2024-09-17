Галатасарай
Газиантеп
«Галатасарай»
Турнирное положение: Стамбульцы в новом сезоне стартовали весьма успешно. На данный момент они находятся на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Галатасарай» в 4 матчах настрелял 14 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь трижды.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла легкие три очка. «Ризеспор» был разгромлен со счетом 5:0.
А вот до того «Галатасарай» переиграл «Адану Демирспор» (5:1). Правда, поединок с «Янг Бойз» завершился коллизией (0:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках ее игроки отличились 14 мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: Мауро Икарди — травмирован.
Состояние команды: Стамбульцы явно намерены выиграть чемпионский титул. Так что терять очки на ровном месте команда не имеет морального права.
Поединки против «Газиантепа» для команды традиционно складываются удачно. В 5 последних очных встречах «Галатасарай» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в четырех последних очных встречах стамбульцы были сильнее.
«Газиантеп»
Турнирное положение: Нынешний чемпионат команда начала крайне слабо. Сейчас она пребывает на 13 месте в Суперлиге.
Причем «Газиантеп» в 3 стартовых матчах чемпионата Турции набрал 3 очка. Да и забить команде удалось всего 3 мяча.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда cнова не смогла разжиться очками. «Газиантеп» был бит «Сивасспором» (2:3).
До того команда минимально уступила «Самсунспору». Зато «Бодрумспор» был обыгран, пусть лишь с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Газиантеп» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Газиантеп» явно стартовал не так, как планировал. Да и пропустила команда 4 мяча в 3 матчах чемпионата.
При этом «Газиантеп» в трех первых турах чемпионата проиграл 2 раза. Причем календарь у команды был явно не самым сложным.
Нет сомнений, гости постараются разжиться очками. Да и пора бы команде отрываться от группы аутсайдеров.
Очевидно, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Вот только противостоять стамбульцам команде будет сложновато.
Статистика для ставок
- «Газиантеп» в среднем забивает гол за матч
- Стамбульцы в среднем забивают больше 3 голов за матч
- «Газиантеп» уступил «Галатасараю» в 4 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Галатасарай» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.31. Ничья оценена в 6.18, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.43 и 2.54.
- 2.60Торпедо — Балтика: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.14Лацио — Верона: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.88Зенит — Рубин: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Стамбульцы сражаются за чемпионский титул, и явно не должны терять очки на ровном месте.
«Галатасарай» выглядит монолитнее соперника, и наверняка проведет матч максимально активно.
Ставка: Фора «Галатасарая» -2.5 за 2.74.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.21