ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сесар МонтесМексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом Валентина Шевченко и Алекса Грассо5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону»
  • 23:28
    • Дортмундская «Боруссия» обыграла «Хайденхайм»
  • 22:15
    • «Рубин» уступил на своем поле «Крыльям Советов» в матче РПЛ
  • 19:10
    • Месси полностью восстановился от травмы
  • 17:42
    • «Химки» объявили о подписании контракта с Джикией
    Все новости спорта

    Покончит ли «Сельта» с неудачами?

    «Сельта» — «Вальядолид». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Ла Лига, 15 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Сельту Прогнозы на Вальядолид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Вальядолид»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Яго Аспас
    15 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Вальядолид». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 15 Сентября 2024 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 15:00 Вальядолид

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» по итогам четырех туров находится в верхней половине таблицы, занимая восьмую позицию.

    Команда набрала шесть очков, отставая от зоны еврокубков только на один балл, тогда как от зоны вылета оторвалась на четыре пункта.

    Сельта — Вальядолид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги галисийцы на чужом поле проиграла «Осасуне» (2:3).

    Это поражение стало для клуба из Виго вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Карлос Домингес, Ристич, дисквалифицирован — Альфон Гонсалес.

    Состояние команды: в пяти последних играх (одном контрольном и четырех официальных), «Сельта» выиграла лишь дважды при четырех поражениях.

    Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, на своем поле, да еще и против соперника, который выступает хуже, они вполне способны выиграть.

    Яго Аспас, Борха Иглесиас и Оскар Мингеса — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: «Вальядолид» после четырех стартовых поединков испанского первенства набрал четыре очка.

    Команда находится у зоны вылета, которую опережает лишь на один балл, а с учетом потерянных очков у двух нижестоящих конкурентов, они и вовсе занимает последнее безопасное место.

  • 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону»
  • Каталонская команда успела измениться за три месяца под руководством нового тренера
  • Сегодня

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги клуб на чужомм поле потерпел разгром от «Барселоны» со счетом 0:7.

    Это поражение стало для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

    Не сыграют: травмированы — Хави Санчес, Андре Феррейра и Ануар Туами, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Вальядолид» ни разу не выиграл при двух поражениях и одном поражении.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Это свидетельствует о плохой форме гостей, которые в таком состоянии вряд ли будут способны выиграть, поэтому им остается рассчитывать на ничью против проблемного соперника.

    Рауль Моро — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

    Статистика для ставок

    • в семи последних матчах «Сельты» забивали больше 2,5 голов

    • в семи последних матчах «Сельты» забивали обе команды

    • в пяти последних матчах «Вальядолида» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.10, победа «Хетафе» — в 3.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было в семи из восьми их последних домашних поединков.

    При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в семи последних матчах хозяев было именно так.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Осорио-Серрано — Рахимова
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Стакушич — Френх
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гарсия — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Факел — Пари НН
  • Футбол
  • Завтра в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Автомобилист — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.96
  • Прогноз на матч Мальорка — Вильярреал
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Комо — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Байер
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия М — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сельта» — «Вальядолид»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 15.09.2024. Прогнозы на футбол. Покончит ли «Сельта» с неудачами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры