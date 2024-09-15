15 сентября в 5-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Вальядолид». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Вальядолид», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» по итогам четырех туров находится в верхней половине таблицы, занимая восьмую позицию.

Команда набрала шесть очков, отставая от зоны еврокубков только на один балл, тогда как от зоны вылета оторвалась на четыре пункта.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги галисийцы на чужом поле проиграла «Осасуне» (2:3).

Это поражение стало для клуба из Виго вторым кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Испании.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Карлос Домингес, Ристич, дисквалифицирован — Альфон Гонсалес.

Состояние команды: в пяти последних играх (одном контрольном и четырех официальных), «Сельта» выиграла лишь дважды при четырех поражениях.

Это свидетельствует о не лучшей форме хозяев, тем не менее, на своем поле, да еще и против соперника, который выступает хуже, они вполне способны выиграть.

Яго Аспас, Борха Иглесиас и Оскар Мингеса — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге нового сезона с двумя голами.

«Вальядолид»

Турнирное положение: «Вальядолид» после четырех стартовых поединков испанского первенства набрал четыре очка.

Команда находится у зоны вылета, которую опережает лишь на один балл, а с учетом потерянных очков у двух нижестоящих конкурентов, они и вовсе занимает последнее безопасное место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура Ла Лиги клуб на чужомм поле потерпел разгром от «Барселоны» со счетом 0:7.

Это поражение стало для коллектива вторым в трех последних поединках, которые пришлись на испанский чемпионат.

Не сыграют: травмированы — Хави Санчес, Андре Феррейра и Ануар Туами, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах (все — в рамках Ла Лиги) «Вальядолид» ни разу не выиграл при двух поражениях и одном поражении.

Это свидетельствует о плохой форме гостей, которые в таком состоянии вряд ли будут способны выиграть, поэтому им остается рассчитывать на ничью против проблемного соперника.

Рауль Моро — автор пока что единственного гола команды в Ла Лиге нового сезона.

Статистика для ставок

в семи последних матчах «Сельты» забивали больше 2,5 голов

в семи последних матчах «Сельты» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Вальядолида» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Севилья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.25. Ничья — в 3.10, победа «Хетафе» — в 3.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в семи последних матчах хозяев забивали больше 2,5 голов. Так же было в семи из восьми их последних домашних поединков.

При этом в двух из трех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и при этом — больше 2,5 голов, ведь в семи последних матчах хозяев было именно так.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25