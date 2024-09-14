Кристал Пэлас
Лестер
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам трех туров АПЛ находится рядом с зоной вылета внизу турнирной таблицы, занимая 16-ю позицию.
Команда пока что набрала лишь один балл, опережая зону вылета также на один пункт, тогда как зона еврокубков уже на расстоянии шести очков.
Кристал Пэлас — Лестер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Премьер-лиги клуб на выезде отобрал очки у «Челси» (1:1).
Перед этим в рамках второго раунда Кубка английской Лиги «Орлы» на своем поле разгромили «Норвич» (4:0) и вышли в третий круг.
Не сыграют: травмированы — Уортон, Риад, Франса, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх (одном контрольном и четырех официальных), «Кристал Пэлас» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Это говорит о явно не лучшей форме коллектива. С другой стороны — соперник также не демонстрирует хорошую форму, а на своем поле его уж точно можно обыграть.
Два гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.
«Лестер»
Турнирное положение: «Лестер» после двух стартовых туров английского первенства набрал только один балл.
Команда занимает 15-ю строчку и опережает зону вылета также на один пункт, тогда как зона еврокубков уже на расстоянии шести очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Премьер-лиги клуб на своем поле проиграл «Астон Вилле» (1:2).
Это поражение стало для коллектива пятым в семи последних поединках, три из которых были товарищескими, а остальные — официальными.
Не сыграют: травмированы — Дака и Столярчик, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Лестер» выиграл лишь раз при пяти поражениях.
Это говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно против соперника, которого непросто обыграть на его поле.
Три гола команды в новом сезоне АПЛ забивали разные игроки.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» не выиграл
- в семи из девяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Лестера» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.15, победа «Лестера» — в 5.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из шести их последних домашних поединков.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Лестера».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15