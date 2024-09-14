14 сентября в 4-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Лестер». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Лестер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: «Кристал Пэлас» по итогам трех туров АПЛ находится рядом с зоной вылета внизу турнирной таблицы, занимая 16-ю позицию.

Команда пока что набрала лишь один балл, опережая зону вылета также на один пункт, тогда как зона еврокубков уже на расстоянии шести очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Премьер-лиги клуб на выезде отобрал очки у «Челси» (1:1).

Перед этим в рамках второго раунда Кубка английской Лиги «Орлы» на своем поле разгромили «Норвич» (4:0) и вышли в третий круг.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Уортон, Риад, Франса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних играх (одном контрольном и четырех официальных), «Кристал Пэлас» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о явно не лучшей форме коллектива. С другой стороны — соперник также не демонстрирует хорошую форму, а на своем поле его уж точно можно обыграть.

Два гола команды в АПЛ нового сезона забивали разные игроки.

«Лестер»

Турнирное положение: «Лестер» после двух стартовых туров английского первенства набрал только один балл.

Команда занимает 15-ю строчку и опережает зону вылета также на один пункт, тогда как зона еврокубков уже на расстоянии шести очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура Премьер-лиги клуб на своем поле проиграл «Астон Вилле» (1:2).

Это поражение стало для коллектива пятым в семи последних поединках, три из которых были товарищескими, а остальные — официальными.

Не сыграют: травмированы — Дака и Столярчик, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые были официальными и контрольными, «Лестер» выиграл лишь раз при пяти поражениях.

Это говорит о не лучших шансах гостей даже на ничью, не говоря уже о победе, особенно против соперника, которого непросто обыграть на его поле.

Три гола команды в новом сезоне АПЛ забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Кристал Пэлас» не выиграл

в семи из девяти последних матчей «Кристал Пэлас» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Лестера» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.63. Ничья — в 4.15, победа «Лестера» — в 5.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в четырех из шести их последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника при тотал больше 2,5 голов, ведь так было в двух из трех последних матчей «Лестера».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.15