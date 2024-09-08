8 сентября в матче Лиги наций сыграют Словакия и Азербайджан. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Азербайджан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Словакия

Турнирное положение: Словакия в предыдущем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе С.

Команда финишировала на 3-й строчке в таблице, где также играли Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Словаки набрали 7 очков в шести встречах.

Последние матчи: Словакия успешно стартовала в новой Лиге наций. 5 сентября команда в гостях обыграла Эстонию со счетом 1:0.

Летом на Евро-2024 словаки, вопреки прогнозам, смогли пробиться в плей-офф. На групповом этапе команде противостояли Бельгия, Румыния и Украина.

Сборная Словакии набрала 4 очка в квартете и пробилась в 1/8 финала, где потерпела поражение от Англии.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Словакия и Швеция — главные фавориты текущего квартета. Вряд ли у словаков возникнут проблемы в предстоящем матче.

Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Высока вероятность, что Словакия наберет очередные три очка.

Азербайджан

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций Азербайджан стал третьим в одном квартете с Казахстаном, Словакией и Беларусью.

Азербайджан набрал 10 очков в шести поединках. Разница мячей составила 7:4.

Последние матчи: Азербайджан начал новый розыгрыш Лиги наций с поражения. 5 сентября команда принимала Швецию и уступила со счетом 0:3.

В июне у Азербайджана были два товарищеских матча. Команда проиграла Албании (1:3) и взяла верх над Казахстаном (3:2).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Азербайджану будет трудно добиться успеха на выезде. В пяти последних гостевых матчах команда одержала одну победу.

Последний раз Словакия и Азербайджан встречались друг с другом в сентябре 2022 года. Словаки уступили дома со счетом 1:2.

Статистика для ставок

Словакия на Евро-2024 дошла до 1/8 финала, где уступила Англии

Азербайджан начал новый розыгрыш Лиги наций с поражения от Швеции

В сентябре 2022 года словаки уступили дома Азербайджану со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.00.

Прогноз: Словакия играет в родных стенах. Хозяева будут максимально активны в атаке с первых минут поединка. Словаки должны победить.

Ставка: Победа Словакии с форой (-1.5) за 2.29.

Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче команды в сумме наколотят минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78