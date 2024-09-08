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    Словакия легко победит?

    Словакия — Азербайджан. Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Лига наций, 8 сентября 2024 года

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    Сборная Словакии
    8 сентября в матче Лиги наций сыграют Словакия и Азербайджан. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Словакия — Азербайджан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C1 08 Сентября 2024 года

    Словакия

  • Братислава
    •  Словакия 19:00 Азербайджан

    Азербайджан

  • Баку
    •

    Словакия

    Турнирное положение: Словакия в предыдущем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе С.

    Команда финишировала на 3-й строчке в таблице, где также играли Казахстан, Азербайджан и Беларусь. Словаки набрали 7 очков в шести встречах.

    Словакия — Азербайджан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Словакия успешно стартовала в новой Лиге наций. 5 сентября команда в гостях обыграла Эстонию со счетом 1:0.

    Летом на Евро-2024 словаки, вопреки прогнозам, смогли пробиться в плей-офф. На групповом этапе команде противостояли Бельгия, Румыния и Украина.

    Сборная Словакии набрала 4 очка в квартете и пробилась в 1/8 финала, где потерпела поражение от Англии.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Словакия и Швеция — главные фавориты текущего квартета. Вряд ли у словаков возникнут проблемы в предстоящем матче.

    Букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Высока вероятность, что Словакия наберет очередные три очка.

    Азербайджан

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций Азербайджан стал третьим в одном квартете с Казахстаном, Словакией и Беларусью.

    Азербайджан набрал 10 очков в шести поединках. Разница мячей составила 7:4.

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    • Последние матчи: Азербайджан начал новый розыгрыш Лиги наций с поражения. 5 сентября команда принимала Швецию и уступила со счетом 0:3.

    В июне у Азербайджана были два товарищеских матча. Команда проиграла Албании (1:3) и взяла верх над Казахстаном (3:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Азербайджану будет трудно добиться успеха на выезде. В пяти последних гостевых матчах команда одержала одну победу.

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    Последний раз Словакия и Азербайджан встречались друг с другом в сентябре 2022 года. Словаки уступили дома со счетом 1:2.

    Статистика для ставок

    • Словакия на Евро-2024 дошла до 1/8 финала, где уступила Англии

    • Азербайджан начал новый розыгрыш Лиги наций с поражения от Швеции

    • В сентябре 2022 года словаки уступили дома Азербайджану со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Словакия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.65, а победа оппонента — в скромные 7.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.73 и 2.00.

    Прогноз: Словакия играет в родных стенах. Хозяева будут максимально активны в атаке с первых минут поединка. Словаки должны победить.

    Ставка: Победа Словакии с форой (-1.5) за 2.29.

    Прогноз: еще один прогноз, что в этом матче команды в сумме наколотят минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.78

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    Словакия — Азербайджан: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 08.09.2024. Прогнозы на футбол. Словакия легко победит?
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