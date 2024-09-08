8 сентября в матче первого тура Лиги наций по футболу сыграют Люксембург и Беларусь. Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Беларусь, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Люксембург

Турнирное положение: Люксембург как никогда близко для себе подобрался к выходу в финальную часть Евро-2024, но все же не сумел этого добиться.

Команда заняла третье место в группе отбора, но благодаря успешному выступлению в предыдущем розыгрыше Лиги наций сыграла в плей-офф, где уступила Грузии (0:2).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на выезде проиграла Северной Ирландии (0:2).

Эта неудача стала для коллектива третьей кряду в поединках, два из которых были контрольными, а один — официальным.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах Люксембург проиграл четырежды лишь при одной победе.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на победу, хотя на своем поле против соперника, чья форма также плоха, они все же есть.

В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

Беларусь

Турнирное положение: Беларусь неудачно провела квалификацию на Евро-2024, заняв только четвертую позицию.

Команда пропустила вперед Румынию и Швейцарию, которые заняли две первые строчки (они выводят в финальную часть), а также ставший третьим Израиль.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках первого тура Лиги наций нового розыгрыша сборная дома разошлась миром с Болгарией (0:0).

Эта ничья прервала мини-серию поражений коллектива из двух поединков, которые пришлись на товарищеские встречи. В них он потерпел разгром от России (0:4) и Израиля (0:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Беларуси ни разу не выиграла при трех поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на успех, тем не менее, соперник в последнее время не демонстрирует успешной игры.

В новом розыгрыше Лиги наций пока что ни один игрок команды не забивал.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Люксембурга забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Люксембург проиграл

в семи последних матчах Беларуси хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Люксембург — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 3.65, успех Беларуси — в 5.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.30 и 1.63.

Прогноз: в пяти последних матчах гости не забивали. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

И хотя в пяти последних играх хозяева неизменно пропускали, соперники в этих играх превосходили в классе нынешнего оппонента.

Ставка: Беларусь не забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь в пяти из шести последних матчей Люксембурга было именно так.

Ставка: только одна команда забьет за 2.10