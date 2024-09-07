Шинник
Уфа
«Шинник»
Турнирное положение: ярославский коллектив пока что не особо радует своих поклонников.
В настоящий момент ярославцы имеют в своем активе шесть очков и занимают только шестнадцатое место в турнирной таблице.
Шинник — Уфа: коэффициенты букмекеров
Команда из Ярославля смогла всего два раза поразить ворота соперника и семь раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Шинник» сыграл вничью с «Соколом» (0:0), а до этого победил «Аланию» (1:0).
Перед этим подопечные Дмитрия Черышева поделили очки с «Родиной» (0:0) и «СКА-Хабаровском» (0:0).
До этого же у команды было четыре поражения подряд.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Шинник» стартовал в текущем сезоне крайне неубедительно и пока что проваливает сезон.
В последних играх ярославцы набирают ход и выбираются из ямы. Если так пойдет и дальше, то они отдалятся от зоны вылета.
«Уфа»
Турнирное положение: команда из одноименного города тоже пока что идет в числе аутсайдеров.
Сейчас уфимцы идут только на пятнадцатой позиции, имея в своем активе шесть очков.
Коллектив из Уфы смог 8 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлых турах уфимская команда проиграла «Торпедо» (0:1) и «Сочи» (3:4).
До этого «Уфа» победила «Сокол» (1:0), но уступила «Уралу» (0:2).
Не сыграют: все игроки в строю.
Состояние команды: пока что «Уфа», которая в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, не впечатляет. Команда только лишь приспосабливается к Первой.
Думается, что «Уфа» в этом сезоне точно будет бороться за выживание.
Статистика для ставок
- «Шинник» выиграл только 1 из последних 8 матчей
- «Шинник» не проигрывает на протяжении 4 матчей
- «Уфа» проиграла 3 из последних 4 матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.80, а победа «Уфы» — в 4.15.
ТБ 2,5 оценивается в 2.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.45.
- 1.94Франция — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.02Казахстан — Норвегия: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.22Бразилия — Эквадор: прогноз и ставкаЗавтра в 04:00
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Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне возможно, что встреча завершится вничью.
Ставка: ничья за 2.80.
Прогноз: также поставим, что обе команды смогут забить. Уж очень заманчивый коэффициент дают на этот исход.
Ставка: обе забьют за 2.30.