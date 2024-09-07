7 сентября в девятом туре Первой лиги России сыграют «Шинник» и «Уфа». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: ярославский коллектив пока что не особо радует своих поклонников.

В настоящий момент ярославцы имеют в своем активе шесть очков и занимают только шестнадцатое место в турнирной таблице.

Команда из Ярославля смогла всего два раза поразить ворота соперника и семь раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Шинник» сыграл вничью с «Соколом» (0:0), а до этого победил «Аланию» (1:0).

Перед этим подопечные Дмитрия Черышева поделили очки с «Родиной» (0:0) и «СКА-Хабаровском» (0:0).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

До этого же у команды было четыре поражения подряд.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Шинник» стартовал в текущем сезоне крайне неубедительно и пока что проваливает сезон.

В последних играх ярославцы набирают ход и выбираются из ямы. Если так пойдет и дальше, то они отдалятся от зоны вылета.

«Уфа»

Турнирное положение: команда из одноименного города тоже пока что идет в числе аутсайдеров.

Сейчас уфимцы идут только на пятнадцатой позиции, имея в своем активе шесть очков.

Коллектив из Уфы смог 8 раз поразить ворота соперника и 12 раз пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлых турах уфимская команда проиграла «Торпедо» (0:1) и «Сочи» (3:4).

До этого «Уфа» победила «Сокол» (1:0), но уступила «Уралу» (0:2).

Не сыграют: все игроки в строю.

Состояние команды: пока что «Уфа», которая в прошлом сезоне выступала во Второй лиге, не впечатляет. Команда только лишь приспосабливается к Первой.

Думается, что «Уфа» в этом сезоне точно будет бороться за выживание.

Статистика для ставок

«Шинник» выиграл только 1 из последних 8 матчей

«Шинник» не проигрывает на протяжении 4 матчей

«Уфа» проиграла 3 из последних 4 матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шинник» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 2.80, а победа «Уфы» — в 4.15.

ТБ 2,5 оценивается в 2.70, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.45.

Прогноз: встречаются примерно равные команды, поэтому вполне возможно, что встреча завершится вничью.

Ставка: ничья за 2.80.

Прогноз: также поставим, что обе команды смогут забить. Уж очень заманчивый коэффициент дают на этот исход.

Ставка: обе забьют за 2.30.