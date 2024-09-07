ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом Макс ПачиореттиНХЛ: лучшие игроки, доступные на рынке свободных агентов Валерий Карпин — главный тренер сборной РоссииВьетнам — Россия 0:3. Онлайн
  • 08:50
    • Аргентина без Месси разгромила Чили
  • 08:42
    • Бруну Лаже возглавил «Бенфику»
  • 08:05
    • Соболенко стала финалисткой US Open
    Все новости спорта

    Команды не будут сидеть в обороне?

    Греция — Финляндия: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на сборную Греции Прогнозы на Сборная Финляндии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Греция — Финляндия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Греции
    7 сентября в матче Лиги наций сыграют Греция и Финляндия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 07 Сентября 2024 года

    Греция

  • Афины
    •  Греция 21:45 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
    •

    Греция

    Турнирное положение: Греция в предыдущем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе С.

    Команда смогла занять первое место в квартете, где также играли Косово, Кипр и Северная Ирландия. Теперь греки выступают в дивизионе В.

    Греция — Финляндия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Греция свои последние матчи провела еще в июне. Сначала команда уступила сборной Германии со счетом 1:2. А затем греки реабилитировались перед болельщиками, взяв верх над Мальтой (2:0).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Грекам в дивизионе В попался непростой квартет. Если с Финляндией и Ирландией еще можно конкурировать, то сражаться против Англии будет очень сложно.

    Безусловно, хозяева мотивированы начать квалификацию с набора очков. Букмекеры считают фаворитом сборную Греции.

    Финляндия

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций Финляндия заняла второе место в одном квартете с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Румынией.

    Финны набрали 8 очков в шести встречах. Разница мячей составила 8:6.

  • Налетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов
  • Трансферное окно закрыто, но ряд звездных игроков все еще доступен на рынке
  • 04/09/2024

    • Последние матчи: Финны в 2024 году провели лишь четыре матча. Команда выиграла только одну встречу.

    В марте у Финляндии были поражение от Уэльса и победа над Эстонией. 4 июня финны уступили в контрольном матче Португалии. 7 июня была зафиксирована ничья с Шотландией.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Победы даются Финляндии весьма и весьма натужно. Да и стабильности команде явно не хватает. Тем не менее, финны попытаются выиграть в стартовом матче Лиги наций.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Финляндия в гостях выступает не слишком удачно. В последних пяти выездных матчах одержана только одна победа.

    Последний раз Греция и Финляндия встречались друг с другом в ноябре 2019 года. Греки одержали победу со счетом 2:1.

    Статистика для ставок

    • Греция по итогам минувшего розыгрыша Лиги наций поднялась из дивизиона С в дивизион В

    • Финляндия в 2024 году из четырех товарищеских матчей выиграла один

    • В ноябре 2019 года греки дома победили Финляндию со счетом 2:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.67.

    Прогноз: греки играют дома, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка. У хозяев есть неплохие шансы на победу.

    Ставка: Победа Греции за 1.70.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.17

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Украина (U21) — Сербия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЮАР — Уганда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Литва — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ДР Конго — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо М — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Франция (U21) — Словения (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Шотландия (U21) — Испания (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марокко — Габон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Франция — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Греция — Финляндия: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Команды не будут сидеть в обороне?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры