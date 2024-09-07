7 сентября в матче Лиги наций сыграют Греция и Финляндия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Греция — Финляндия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Греция

Турнирное положение: Греция в предыдущем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе С.

Команда смогла занять первое место в квартете, где также играли Косово, Кипр и Северная Ирландия. Теперь греки выступают в дивизионе В.

Последние матчи: Греция свои последние матчи провела еще в июне. Сначала команда уступила сборной Германии со счетом 1:2. А затем греки реабилитировались перед болельщиками, взяв верх над Мальтой (2:0).

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Грекам в дивизионе В попался непростой квартет. Если с Финляндией и Ирландией еще можно конкурировать, то сражаться против Англии будет очень сложно.

Безусловно, хозяева мотивированы начать квалификацию с набора очков. Букмекеры считают фаворитом сборную Греции.

Финляндия

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций Финляндия заняла второе место в одном квартете с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Румынией.

Финны набрали 8 очков в шести встречах. Разница мячей составила 8:6.

Последние матчи: Финны в 2024 году провели лишь четыре матча. Команда выиграла только одну встречу.

В марте у Финляндии были поражение от Уэльса и победа над Эстонией. 4 июня финны уступили в контрольном матче Португалии. 7 июня была зафиксирована ничья с Шотландией.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Победы даются Финляндии весьма и весьма натужно. Да и стабильности команде явно не хватает. Тем не менее, финны попытаются выиграть в стартовом матче Лиги наций.

Финляндия в гостях выступает не слишком удачно. В последних пяти выездных матчах одержана только одна победа.

Последний раз Греция и Финляндия встречались друг с другом в ноябре 2019 года. Греки одержали победу со счетом 2:1.

Статистика для ставок

Греция по итогам минувшего розыгрыша Лиги наций поднялась из дивизиона С в дивизион В

Финляндия в 2024 году из четырех товарищеских матчей выиграла один

В ноябре 2019 года греки дома победили Финляндию со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.67.

Прогноз: греки играют дома, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка. У хозяев есть неплохие шансы на победу.

Ставка: Победа Греции за 1.70.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.17