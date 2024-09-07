Греция
Финляндия
Греция
Турнирное положение: Греция в предыдущем розыгрыше Лиги наций выступала в дивизионе С.
Команда смогла занять первое место в квартете, где также играли Косово, Кипр и Северная Ирландия. Теперь греки выступают в дивизионе В.
Греция — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Греция свои последние матчи провела еще в июне. Сначала команда уступила сборной Германии со счетом 1:2. А затем греки реабилитировались перед болельщиками, взяв верх над Мальтой (2:0).
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Грекам в дивизионе В попался непростой квартет. Если с Финляндией и Ирландией еще можно конкурировать, то сражаться против Англии будет очень сложно.
Безусловно, хозяева мотивированы начать квалификацию с набора очков. Букмекеры считают фаворитом сборную Греции.
Финляндия
Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций Финляндия заняла второе место в одном квартете с Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Румынией.
Финны набрали 8 очков в шести встречах. Разница мячей составила 8:6.
Последние матчи: Финны в 2024 году провели лишь четыре матча. Команда выиграла только одну встречу.
В марте у Финляндии были поражение от Уэльса и победа над Эстонией. 4 июня финны уступили в контрольном матче Португалии. 7 июня была зафиксирована ничья с Шотландией.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Победы даются Финляндии весьма и весьма натужно. Да и стабильности команде явно не хватает. Тем не менее, финны попытаются выиграть в стартовом матче Лиги наций.
Финляндия в гостях выступает не слишком удачно. В последних пяти выездных матчах одержана только одна победа.
Последний раз Греция и Финляндия встречались друг с другом в ноябре 2019 года. Греки одержали победу со счетом 2:1.
Статистика для ставок
- Греция по итогам минувшего розыгрыша Лиги наций поднялась из дивизиона С в дивизион В
- Финляндия в 2024 году из четырех товарищеских матчей выиграла один
- В ноябре 2019 года греки дома победили Финляндию со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Греция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.67.
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Прогноз: греки играют дома, и уж точно будут максимально активны в атаке с первых минут поединка. У хозяев есть неплохие шансы на победу.
Ставка: Победа Греции за 1.70.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих наколотят минимум три гола.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.17