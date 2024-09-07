Сборная Армении на своем поле примет команду Латвии в первом туре группового этапа Лиги наций дивизиона С. Встреча состоится 7 сентября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Латвия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Армения

Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Армении выступала в дивизионе Б, но вылетела оттуда.

В компании с Шотландией, Украиной и Ирландией она выиграла лишь матч при пяти проигрышах и заняла последнее место в квартете.

Последние матчи: Последний свой поединок армяне провели летом. И тогда они в товарищеском матче смогли одолеть Казахстан со счетом 2:1. А немногим ранее также в спарринге они с таким же результатом уступили Словении.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Армении выиграла своей последний проведенный матч, прервав тем самым свою 9-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали две мировые и потерпели аж семь поражений.

И за весь этот 10-матчевый период армяне в четырех случаях не смогли забить, а забивали в остальных играх только в одном поединке больше одного мяча.

Латвия

Турнирное положение: Сборная Латвии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций повысилась в классе, поднявшись с дивизиона Д до дивизиона С.

Латыши в группе с Молдавией, Андоррой и Лихтенштейном выиграли четыре игры при одной ничьей и одном фиаско, и стали первыми в своем квартете.

Последние матчи: Коллектив также последний раз собирался еще летом. И тогда в рамках Кубка Балтии он проиграл 0:2 Литве и одолел Фарерские острова со счетом 1:0.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: У национальной команды Латвии в активе лишь две виктории за прошедшие десять встреч с учетом всех турниров.

Еще за этот период времени прибалты расписали две мировые и потерпели шесть поражений. Причем во всех проигрышных поединках они не смогли забить ни одного гола.

Статистика для ставок

В прошлом году в рамках отбора Евро-2024 эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2

Всего в истории противостояний этих сборных насчитывается четыре игры, две из которых выиграла Латвия и раз победили армяне

И в трех из четырех очных встреч данных команд был зафиксирован низовой тотал

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Армении — 1.75, победа Латвии — 6.00, ничья — 3.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.76 соответственно.

Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу армян, который обладают более качественным подбором футболистов, да и играют на своем поле.

Рекомендуемая ставка: победа Армении за 1.75.

Прогноз: И также еще рекомендуем поставить на низовой тотал, потому что данные команды весьма нерезультативны и между собой в основном играли только по низам.

Ставка: ТМ 2,5 1.76.