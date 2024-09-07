ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Макс ПачиореттиНХЛ: лучшие игроки, доступные на рынке свободных агентов Далер Кузяев и Тамерлан Мусаев Не почувствовали. Сборная России легко разобралась с Вьетнамом Валерий Карпин — главный тренер сборной РоссииВьетнам — Россия 0:3. Онлайн
  • 23:54
    • Гол Роналду принес Португалии победу над Хорватией, Шотландия проиграла Польше
  • 23:41
    • Сербия и Испания поделили очки в Лиге наций, Дания обыграла Швейцарию
    Все новости спорта

    Армения дома справится с Латвией

    Армения — Латвия: прогноз и ставка

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Армении Прогнозы на Сборная Латвии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Армения — Латвия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян
    Сборная Армении на своем поле примет команду Латвии в первом туре группового этапа Лиги наций дивизиона С. Встреча состоится 7 сентября и начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Армения — Латвия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 07 Сентября 2024 года

    Армения

  • Ереван
    •  Армения 19:00 Латвия

    Латвия

  • Рига
    •

    Армения

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Лиги наций сборная Армении выступала в дивизионе Б, но вылетела оттуда.

    В компании с Шотландией, Украиной и Ирландией она выиграла лишь матч при пяти проигрышах и заняла последнее место в квартете.

    Армения — Латвия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Последний свой поединок армяне провели летом. И тогда они в товарищеском матче смогли одолеть Казахстан со счетом 2:1. А немногим ранее также в спарринге они с таким же результатом уступили Словении.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная Армении выиграла своей последний проведенный матч, прервав тем самым свою 9-матчевую безвыигрышную серию, в которой расписали две мировые и потерпели аж семь поражений.

    И за весь этот 10-матчевый период армяне в четырех случаях не смогли забить, а забивали в остальных играх только в одном поединке больше одного мяча.

    Латвия

    Турнирное положение: Сборная Латвии по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций повысилась в классе, поднявшись с дивизиона Д до дивизиона С.

    Латыши в группе с Молдавией, Андоррой и Лихтенштейном выиграли четыре игры при одной ничьей и одном фиаско, и стали первыми в своем квартете.

  • Налетай, подешевело. Депай, Рабьо и еще 7 лучших свободных агентов
  • Трансферное окно закрыто, но ряд звездных игроков все еще доступен на рынке
  • 04/09/2024

    • Последние матчи: Коллектив также последний раз собирался еще летом. И тогда в рамках Кубка Балтии он проиграл 0:2 Литве и одолел Фарерские острова со счетом 1:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Состояние команды: У национальной команды Латвии в активе лишь две виктории за прошедшие десять встреч с учетом всех турниров.

    Еще за этот период времени прибалты расписали две мировые и потерпели шесть поражений. Причем во всех проигрышных поединках они не смогли забить ни одного гола.

    Статистика для ставок

    • В прошлом году в рамках отбора Евро-2024 эти команды обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2

    • Всего в истории противостояний этих сборных насчитывается четыре игры, две из которых выиграла Латвия и раз победили армяне

    • И в трех из четырех очных встреч данных команд был зафиксирован низовой тотал

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Армении — 1.75, победа Латвии — 6.00, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.10 и 1.76 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу армян, который обладают более качественным подбором футболистов, да и играют на своем поле.

    Рекомендуемая ставка: победа Армении за 1.75.

    Прогноз: И также еще рекомендуем поставить на низовой тотал, потому что данные команды весьма нерезультативны и между собой в основном играли только по низам.

    Ставка: ТМ 2,5 1.76.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.67
  • Прогноз на матч Пегула — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аргентина — Чили
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Авангард — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Казахстан — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Автомобилист — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.61
  • Прогноз на матч Украина (U21) — Сербия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч ЮАР — Уганда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Литва — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч ДР Конго — Гвинея
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Динамо М — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Куньлунь — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Франция (U21) — Словения (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.34
  • Прогноз на матч Шотландия (U21) — Испания (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Армения — Латвия: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 07.09.2024. Прогнозы на футбол. Армения дома справится с Латвией
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры