Дания
Швейцария
Дания
Турнирное положение: Команды только начинают турнир и проведут первый тур. У датчан непростой квартет. Помимо Швейцарии, Дании предстоит сыграть с Сербией и Испанией.
Дания — Швейцария: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: На Евро-2024 датчане оказались очень компромиссной командой. Были зафиксированы три ничьи.
На ЧЕ в Германии датчане разошлись миром со Словенией, Англией и Сербией. Трех очков хватило, чтобы выйти в 1/8 финала. Дальше было поражение от хозяев турнира.
Не сыграют: все основные звезды в строю и готовятся к матчу.
Состояние команды: Датчане постараются побороться за первое место в группе. Но это будет непросто сделать. Испания — один из главных фаворитов квартета.
23 марта 2024 года Дания уже играла против Швейцарии. Это был товарищеский матч. Встреча закончилась вничью 0:0.
Швейцария
Турнирное положение: Швейцарцы рассчитывают на удачный старт в Лиге наций. Первый матч предстоит провести в гостях. Удастся ли команде добиться успеха в Дании?
Последние матчи: На Евро-2024 швейцарцы выступили неплохо. Команда без проблем вышла из группы, где также выступали Германия, Венгрия и Шотландия.
В 1/8 финала Швейцария неожиданно нанесла поражение Италии, которая на ЧЕ-2024 выглядела очень бледно. В четвертьфинале швейцарцы вылетели по итогам противостояния с Англией.
Не сыграют: все ведущие футболисты вызваны на сбор.
Состояние команды: Букмекеры не считают Швейцарию фаворитом в предстоящем матче. Но недооценивать гостей не стоит. В составе команды есть опытные мастера, которые могут помочь добиться положительного результата.
В 2024 году Швейцария еще не уступала. Последний раз сборная проигрывала Румынии (0:1). Это произошло 21 ноября 2023 года.
Статистика для ставок
- На Евро-2024 Дания дошла до 1/8 финала
- Швейцария на ЧЕ-2024 в Германии завершила борьбу на четвертьфинальной стадии
- 23 марта 2024 года Дания и Швейцария разошлись миром в товарищеском матче (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Дании дают 2.25, а на Швейцарию — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 3.25.
Тотал меньше 2,5 идет за 1.67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.
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Прогноз: Данию нельзя назвать явным фаворитом матча. Ожидается равный футбол. Вероятно, будет зафиксирована ничья.
Ставка: ничья за 3.25.
Прогноз: вряд ли стоит ждать открытый футбол. Одна из команд может уйти с поля без забитого гола.
Ставка: обе не забьют за 1.92.