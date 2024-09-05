5 сентября в групповом турнире Лиге наций по футболу сыграют Дания и Швейцария. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Дания — Швейцария, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дания

Турнирное положение: Команды только начинают турнир и проведут первый тур. У датчан непростой квартет. Помимо Швейцарии, Дании предстоит сыграть с Сербией и Испанией.

Дания — Швейцария: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 2.303.203.25Бонус€600

Последние матчи: На Евро-2024 датчане оказались очень компромиссной командой. Были зафиксированы три ничьи.

На ЧЕ в Германии датчане разошлись миром со Словенией, Англией и Сербией. Трех очков хватило, чтобы выйти в 1/8 финала. Дальше было поражение от хозяев турнира.

Не сыграют: все основные звезды в строю и готовятся к матчу.

Состояние команды: Датчане постараются побороться за первое место в группе. Но это будет непросто сделать. Испания — один из главных фаворитов квартета.

23 марта 2024 года Дания уже играла против Швейцарии. Это был товарищеский матч. Встреча закончилась вничью 0:0.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцарцы рассчитывают на удачный старт в Лиге наций. Первый матч предстоит провести в гостях. Удастся ли команде добиться успеха в Дании?

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: На Евро-2024 швейцарцы выступили неплохо. Команда без проблем вышла из группы, где также выступали Германия, Венгрия и Шотландия.

В 1/8 финала Швейцария неожиданно нанесла поражение Италии, которая на ЧЕ-2024 выглядела очень бледно. В четвертьфинале швейцарцы вылетели по итогам противостояния с Англией.

Не сыграют: все ведущие футболисты вызваны на сбор.

Состояние команды: Букмекеры не считают Швейцарию фаворитом в предстоящем матче. Но недооценивать гостей не стоит. В составе команды есть опытные мастера, которые могут помочь добиться положительного результата.

В 2024 году Швейцария еще не уступала. Последний раз сборная проигрывала Румынии (0:1). Это произошло 21 ноября 2023 года.

Статистика для ставок

На Евро-2024 Дания дошла до 1/8 финала

Швейцария на ЧЕ-2024 в Германии завершила борьбу на четвертьфинальной стадии

23 марта 2024 года Дания и Швейцария разошлись миром в товарищеском матче (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Дании дают 2.25, а на Швейцарию — 3.10, ничью букмекеры оценивают в 3.25.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.10.

Прогноз: Данию нельзя назвать явным фаворитом матча. Ожидается равный футбол. Вероятно, будет зафиксирована ничья.

Ставка: ничья за 3.25.

Прогноз: вряд ли стоит ждать открытый футбол. Одна из команд может уйти с поля без забитого гола.

Ставка: обе не забьют за 1.92.