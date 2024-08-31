31 августа в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Торпедо». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Уфа»

Турнирное положение: Уфимцы стартовали в первенстве не столь успешно. По итогам 7 первых туров команда занимает 15 место в турнирной таблице.

При этом «Уфа» в 7 поединках сумела разжиться всего 6 очками. А вот забивает команда в среднем гол за матч — 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре уфимцы не разжились очками. «Уфа» в боевом поединке уступила «Сочи» (3:4).

До того команда минимально одолела «Сокол». А вот поединок с «Уралом» подопечные Евгения Харлачева проиграли (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: подопечным Харлачева пока трудновато в лучшей лиге мира. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за выживание не избежать.

Поединки с торпедовцами для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Уфа» выиграла 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что уфимцы постараются зацепиться за очки. Вот только опыта команде Харлачева пока явно недостает.

«Торпедо»

Турнирное положение: Торпедовцы явно намерены напрямую выйти в элитный дивизион. Правда, по итогам первых 7 туров команда находится на 3 месте.

Причем «Торпедо» довольно неплохо выглядит в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Кононова снова удручила результатом. «Торпедо» не сумело одолеть «моряков» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Нефтехимику» (2:1). А вот со слабеньким КАМАЗом москвичи расписали лишь мировую (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда Кононова не особо преуспевает в плане игры и результатов. Имея сильный состав, торпедовцам слишком натужно даются победы.

При этом «Торпедо» еще не потерпело ни одной коллизии. Да и пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 5 мячей.

Торпедовцы еще ни разу не обыгрывали уфимцев. Да и мотивация запрыгнуть в зону прямого повышения в классе у гостей огромная.

И уж точно «Торпедо» будет максимально активно атаковать. Ресурсов у москвичей для этого более чем достаточно.

Статистика для ставок

«Торпедо» в среднем забивает более гола за матч

Уфимцы в среднем пропускают больше гола за матч

«Торпедо» еще ни разу не обыгрывало уфимцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.

Прогноз: Торпедовцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Торпедо» пока не демонстрирует весь свой потенциал, и явно намеревается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39