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    Сможет ли «Торпедо» впервые одолеть уфимцев?

    Уфа — Торпедо: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Торпедо»
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    Олег Кононов
    31 августа в 8-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Уфа» и «Торпедо». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Уфа» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 31 Августа 2024 года

    Уфа

  • Уфа
    •  Уфа 12:30 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Уфа»

    Турнирное положение: Уфимцы стартовали в первенстве не столь успешно. По итогам 7 первых туров команда занимает 15 место в турнирной таблице.

    При этом «Уфа» в 7 поединках сумела разжиться всего 6 очками. А вот забивает команда в среднем гол за матч — 8 мячей.

    Уфа — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре уфимцы не разжились очками. «Уфа» в боевом поединке уступила «Сочи» (3:4).

    До того команда минимально одолела «Сокол». А вот поединок с «Уралом» подопечные Евгения Харлачева проиграли (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Уфа» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: подопечным Харлачева пока трудновато в лучшей лиге мира. Команде явно нужно усиление на все позиции, иначе борьбы за выживание не избежать.

    Поединки с торпедовцами для команды исторически складываются удачно. В 5 последних очных поединках «Уфа» выиграла 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что уфимцы постараются зацепиться за очки. Вот только опыта команде Харлачева пока явно недостает.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы явно намерены напрямую выйти в элитный дивизион. Правда, по итогам первых 7 туров команда находится на 3 месте.

    Причем «Торпедо» довольно неплохо выглядит в плане реализации. В 7 матчах команда настреляла 11 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Олега Кононова снова удручила результатом. «Торпедо» не сумело одолеть «моряков» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Нефтехимику» (2:1). А вот со слабеньким КАМАЗом москвичи расписали лишь мировую (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» победило 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда Кононова не особо преуспевает в плане игры и результатов. Имея сильный состав, торпедовцам слишком натужно даются победы.

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    При этом «Торпедо» еще не потерпело ни одной коллизии. Да и пропускает команда в среднем чуть меньше гола за матч — 5 мячей.

    Торпедовцы еще ни разу не обыгрывали уфимцев. Да и мотивация запрыгнуть в зону прямого повышения в классе у гостей огромная.

    И уж точно «Торпедо» будет максимально активно атаковать. Ресурсов у москвичей для этого более чем достаточно.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо» в среднем забивает более гола за матч

    • Уфимцы в среднем пропускают больше гола за матч

    • «Торпедо» еще ни разу не обыгрывало уфимцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.39 и 1.56.

    Прогноз: Торпедовцы явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Торпедо» пока не демонстрирует весь свой потенциал, и явно намеревается как можно скорее подтянуться к группе лидеров.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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    «Уфа» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.28), статистика, коэффициенты матча 31.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» впервые одолеть уфимцев?
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