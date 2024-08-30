30 августа в рамках 3-го тура итальянской Серии А сыграют «Интер» и «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Интер»

Турнирное положение: После 2-х туров в Серии А «Интер» занимает 2-е место в таблице с 4 очками в активе. Действующий чемпион Италии уже успел потерять баллы на старте сезона.

Команда допустила осечку в 1-м туре Серии А, но в следующем матче одержала победу. Если «Интер», как и в прошлом сезоне, поймает кураж, то конкурентам будет очень тяжело.

Последние матчи: В прошедшем сезоне чемпионата Италии «Интер» обыграл «Лечче» со счетом 2:0. Матчем ранее команда сыграла вничью с «Дженоа» (2:2), упустив победу на 90+5-й минуте.

В последних 5-и матчах у «Интера» только 1 победа, 3 ничьих и 1 поражение. За этот период команда сумела забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Прогнозы и ставки на Серию А

Не сыграют: Тайон Бьюкенен, Стефан Де Врей и Лаутаро Мартинес (у всех — травмы).

Состояние команды: Отсутствие лидера «Интера» Лаутаро Мартинеса может серьезно сказаться на игре команды в предстоящих матчах. В прошлом сезоне практически вся атака строилась именно через аргентинского нападающего.

В прошедшей очной встрече «Интер» разгромил «Аталанту» со счетом 4:0 в феврале этого года. В том матче миланская команда забила по 2 гола в каждом тайме.

«Аталанта»

Турнирное положение: Команда сумела набрать первые очки в новом сезоне Серии А. После 2-х туров «Аталанта» занимает 8-е место в таблице с 3 очками в активе.

Стоит отметить, что в начале нового сезона команда забила 5 голов за 2 встреч, занимая по этому показателю 2-е место в лиге.

Последние матчи: В прошлом поединке Серии А «Аталанта» проиграла «Торино» на чужом поле со счетом 1:2. Матчем ранее команда крупно обыграла «Лечче» (4:0).

К тому же, 14-го августа «Аталанта» проиграла мадридскому «Реал» (0:2) в матче за Суперкубок УЕФА. Итальянская команда пропустила все голы во 2-м тайме.

Не сыграют: Сеад Колашинац, Джорджио Скалвини, Джанлука Скамакка и Рафаэл Толои.

Состояние команды: Несколько игроком основного состава не смогут помочь «Аталанте». Это может стать ключевым фактором во встрече против «Интера», даже несмотря на то, что у миланской команды также есть травмированные.

Нельзя не отметить тот факт, что один из лидеров «Аталанты» Тен Копмейнерс 28-го августа перешел в «Ювентус». Команда из Бергамо теряет одного лидера за другим...

Статистика для ставок

В последних 5-и матчах «Интер» выиграл только 1 раз

«Аталанта» проиграла 4 матча из последних 5-и во всех турнирах

«Интер» на протяжении 5-и последних очных матчей стабильно обыгрывает «Аталанту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.15, а победа «Аталанты» — в 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.65 и 2.20.

Прогноз: «Интер» продолжит побеждать, не оставив ни единого шанса своему сопернику.

Ставка: Победа «Интера» с форой (-1) за 2.07.

Прогноз: Можно предположить, что «Аталанта» сможет забить как минимум 1 гол, матч получится результативным.

Ставка: Обе забьют за 1.73.