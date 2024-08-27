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    Команда Роналду сметет «Аль-Фейху»

    «Аль-Фейха» — «Аль-Наср». Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 27 августа 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига Прогнозы на Аль-Наср Эр-Рияд Прогнозы на Криштиану Роналду
    Прогноз и ставки на «Аль-Фейха» — «Аль-Наср»
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    Криштиану Роналду
    27 августа во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Фейха» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 27 Августа 2024 года

    Аль-Фейха

  • Эль-Маджмаа
    •  Аль-Фейха 21:00 Аль-Наср

    Аль-Наср

  • Эр-Рияд
    •

    «Аль-Фейха»

    Турнирное положение: «Аль-Фейха» явно поборется за высокие места. Вот только прошедший чемпионат команда завершила на скромной 9 позиции.

    При этом «Аль-Фейха» имел явные проблемы с надежностью своих тылов. В 34 поединках чемпионата команда пропустила 52 мяча.

    Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них она один раз победила при 2 поражениях.

    В своем последнем контрольном поединке «Аль-Фейха» уступила «Коньяспору» (0:1). Да и в стартовом туре чемпионата команда потерпела минимальное поражение от «Аль-Таавуна».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 4 гола. При этом в собственные ворота было пропущено 4 мячей.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Аль-Фейха» нынче выглядит не лучшим образом. Да и в двух последних матчах команда проиграла и не забила ни разу.

    Поединки против «Аль-Насра» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Фейха» проиграла 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что в этом матче команда не будет лишь отсиживаться в тылах. Вот только в 4 последних очных встречах она неизменно уступала «Аль-Насру».

    «Аль-Наср»

    Турнирное положение: Команда Криштиану Роналду прошедший чемпионат не может записать себе в актив. «Аль-Наср» финишировал на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аль-Наср» в итоговой таблице уступил «Аль-Хилялю» на 14 очков. Зато Роналду и компания наколотили аж 100 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: Летом команда провела 7 контрольных поединков. В них «Аль-Наср» выиграл всего лишь 1 раз при 4 коллизиях.

    В первом туре чемпионата команда потеряла два очка. «Аль-Насру» не удалось переиграть скромный «Аль-Раед» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» настрелял всего лишь 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в летних спаррингах «Аль-Наср» смотрелся весьма неуверенно. Да и в чемпионате команда уже потеряла важнейшие баллы.

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    При этом «Аль-Наср» проиграл еще и в финале Суперкубка Саудовской Аравии. Поединок с «Аль-Хилялем» завершился провалом (1:4).

    Неувядающий Роналду в прошедшем чемпионате наколотил 35 мячей. Да и в первом туре нового сезона португалец уже успел отличиться.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Роналду и компания явно не допустят второй осечки кряду.

    Статистика для ставок

    • «Аль-Наср» в 4 последних очных поединках обыгрывал «Аль-Фейху»

    • «Аль-Фейха» проиграла в 2 своих последних поединках

    • «Аль-Наср» уже более 6 лет не проигрывает «Аль-Фейхе»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 9.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.28 и 3.20.

    Прогноз: Гости в разы сильнее соперника, к тому же имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

    «Аль-Наср» наверняка не допустит второй потери очков кряду, да и фактор Роналду нельзя не учитывать.

    Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.64

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    «Аль-Фейха» — «Аль-Наср»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 27.08.2024. Прогнозы на футбол. Команда Роналду сметет «Аль-Фейху»
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