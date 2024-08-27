27 августа во 2-м туре чемпионата Саудовской Аравии по футболу сыграют «Аль-Фейха» и «Аль-Наср». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Аль-Фейха» — «Аль-Наср», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аль-Фейха»

Турнирное положение: «Аль-Фейха» явно поборется за высокие места. Вот только прошедший чемпионат команда завершила на скромной 9 позиции.

При этом «Аль-Фейха» имел явные проблемы с надежностью своих тылов. В 34 поединках чемпионата команда пропустила 52 мяча.

Последние матчи: летом команда провела 3 контрольных поединка. В них она один раз победила при 2 поражениях.

В своем последнем контрольном поединке «Аль-Фейха» уступила «Коньяспору» (0:1). Да и в стартовом туре чемпионата команда потерпела минимальное поражение от «Аль-Таавуна».

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 4 гола. При этом в собственные ворота было пропущено 4 мячей.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аль-Фейха» нынче выглядит не лучшим образом. Да и в двух последних матчах команда проиграла и не забила ни разу.

Поединки против «Аль-Насра» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных встречах «Аль-Фейха» проиграла 4 раза при одном паритете.

Очевидно, что в этом матче команда не будет лишь отсиживаться в тылах. Вот только в 4 последних очных встречах она неизменно уступала «Аль-Насру».

«Аль-Наср»

Турнирное положение: Команда Криштиану Роналду прошедший чемпионат не может записать себе в актив. «Аль-Наср» финишировал на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Аль-Наср» в итоговой таблице уступил «Аль-Хилялю» на 14 очков. Зато Роналду и компания наколотили аж 100 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: Летом команда провела 7 контрольных поединков. В них «Аль-Наср» выиграл всего лишь 1 раз при 4 коллизиях.

В первом туре чемпионата команда потеряла два очка. «Аль-Насру» не удалось переиграть скромный «Аль-Раед» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Аль-Наср» настрелял всего лишь 4 мяча. А вот в свои ворота команда пропустила 9 раз.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в летних спаррингах «Аль-Наср» смотрелся весьма неуверенно. Да и в чемпионате команда уже потеряла важнейшие баллы.

При этом «Аль-Наср» проиграл еще и в финале Суперкубка Саудовской Аравии. Поединок с «Аль-Хилялем» завершился провалом (1:4).

Неувядающий Роналду в прошедшем чемпионате наколотил 35 мячей. Да и в первом туре нового сезона португалец уже успел отличиться.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. Роналду и компания явно не допустят второй осечки кряду.

Статистика для ставок

«Аль-Наср» в 4 последних очных поединках обыгрывал «Аль-Фейху»

«Аль-Фейха» проиграла в 2 своих последних поединках

«Аль-Наср» уже более 6 лет не проигрывает «Аль-Фейхе»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аль-Наср» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.25, а победа оппонента — в скромные 9.45.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.28 и 3.20.

Прогноз: Гости в разы сильнее соперника, к тому же имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей.

«Аль-Наср» наверняка не допустит второй потери очков кряду, да и фактор Роналду нельзя не учитывать.

Ставка: Фора «Аль-Насра» -2.5 за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более четырех мячей.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.64