Ливерпуль
Брентфорд
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдцы стартовали в этом сезоне с победы и пока что идут в когорте лидеров.
Мерсисайдский коллектив в прошлом сезоне набрал 82 пункта и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.
Ливерпуль — Брентфорд: коэффициенты букмекеров
«Красные» смогли забить 86 мячей, а в свои ворота пропустили 41 мяч.
Последние матчи: в первом туре коллектив из одноименного города переиграл «Ипсвич» (2:0).
Во время подготовки к сезону команда из Ливерпуля победила «Бетис» (1:0), «Арсенал» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Севилью» (4:1), а также сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.
Состояние команды: подопечные Арне Слота полностью готовы к сезону, о чем свидетельствуют результаты как в спаррингах, так и в первом туре.
Думается, что «Ливерпуль» точно будет бороться за самые высокие места. Команда сохранила состав, поэтому вполне может навязать борьбу за чемпионство.
«Брентфорд»
Турнирное положение: команда из одноименного города также стартовала с победного результата и находится в группе лидеров.
В прошлом сезоне коллектив из Брентфорда набрал 39 баллов и финишировал на 16-й строчке в турнирной таблице.
«Пчелы» смогли 56 раз поразить ворота соперника и 65 раз пропустили в свои.
Последние матчи: в первом туре «Брентфорд» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:1).
Во время подготовки к сезону подопечные Томаса Франка победили «Уимблдон» (5:2), проиграли «Эштреле» (1:3) и сыграли вничью с «Вольфсбургом» (4:4), «Уотфордом» (1:1) и «Бенфикой» (1:1).
Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Джошуа Да Силва, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тьяго.
Состояние команды: «Брентфорд» неплохо усилился, а также сохранил свой состав, поэтому вполне может быть в середине турнирной таблицы.
В этой игре «Брентфорд», конечно, аутсайдер, однако в целом с этой командой не будет легко никому.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» имеет серию из 5 матчей без поражений в официальных матчах
- «Брентфорд» забил во всех последних 8 матчах, включая товарищеские
- В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды разгромил «Брентфорд»
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.80, а победа «Брентфорда» — в 11.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.20.
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Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому логично предположить, что и сейчас смогут забить минимум четыре мяча.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.
Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-2 за 2.00.