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    Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Брентфорд»?

    Ливерпуль — Брентфорд: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.95. 25.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Брентфорд»
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    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    25 августа во втором туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Брентфорд». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Августа 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:30 Брентфорд

    Брентфорд

  • Брентфорд
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдцы стартовали в этом сезоне с победы и пока что идут в когорте лидеров.

    Мерсисайдский коллектив в прошлом сезоне набрал 82 пункта и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.

    Ливерпуль — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

    «Красные» смогли забить 86 мячей, а в свои ворота пропустили 41 мяч.

    Последние матчи: в первом туре коллектив из одноименного города переиграл «Ипсвич» (2:0).

    Во время подготовки к сезону команда из Ливерпуля победила «Бетис» (1:0), «Арсенал» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Севилью» (4:1), а также сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

    Состояние команды: подопечные Арне Слота полностью готовы к сезону, о чем свидетельствуют результаты как в спаррингах, так и в первом туре.

    Думается, что «Ливерпуль» точно будет бороться за самые высокие места. Команда сохранила состав, поэтому вполне может навязать борьбу за чемпионство.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: команда из одноименного города также стартовала с победного результата и находится в группе лидеров.

    В прошлом сезоне коллектив из Брентфорда набрал 39 баллов и финишировал на 16-й строчке в турнирной таблице.

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    • «Пчелы» смогли 56 раз поразить ворота соперника и 65 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в первом туре «Брентфорд» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:1).

    Во время подготовки к сезону подопечные Томаса Франка победили «Уимблдон» (5:2), проиграли «Эштреле» (1:3) и сыграли вничью с «Вольфсбургом» (4:4), «Уотфордом» (1:1) и «Бенфикой» (1:1).

    Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Джошуа Да Силва, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тьяго.

    Состояние команды: «Брентфорд» неплохо усилился, а также сохранил свой состав, поэтому вполне может быть в середине турнирной таблицы.

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    В этой игре «Брентфорд», конечно, аутсайдер, однако в целом с этой командой не будет легко никому.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» имеет серию из 5 матчей без поражений в официальных матчах

    • «Брентфорд» забил во всех последних 8 матчах, включая товарищеские

    • В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды разгромил «Брентфорд»

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.80, а победа «Брентфорда» — в 11.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.20.

    Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому логично предположить, что и сейчас смогут забить минимум четыре мяча.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

    Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-2 за 2.00.

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    «Ливерпуль» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Брентфорд»?
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