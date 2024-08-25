25 августа во втором туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Брентфорд». Начало встречи — 18:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Брентфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдцы стартовали в этом сезоне с победы и пока что идут в когорте лидеров.

Мерсисайдский коллектив в прошлом сезоне набрал 82 пункта и финишировал на третьей строчке в турнирной таблице.

«Красные» смогли забить 86 мячей, а в свои ворота пропустили 41 мяч.

Последние матчи: в первом туре коллектив из одноименного города переиграл «Ипсвич» (2:0).

Во время подготовки к сезону команда из Ливерпуля победила «Бетис» (1:0), «Арсенал» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Севилью» (4:1), а также сыграла вничью с «Лас-Пальмасом» (0:0).

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных в команде нет.

Состояние команды: подопечные Арне Слота полностью готовы к сезону, о чем свидетельствуют результаты как в спаррингах, так и в первом туре.

Думается, что «Ливерпуль» точно будет бороться за самые высокие места. Команда сохранила состав, поэтому вполне может навязать борьбу за чемпионство.

«Брентфорд»

Турнирное положение: команда из одноименного города также стартовала с победного результата и находится в группе лидеров.

В прошлом сезоне коллектив из Брентфорда набрал 39 баллов и финишировал на 16-й строчке в турнирной таблице.

«Пчелы» смогли 56 раз поразить ворота соперника и 65 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в первом туре «Брентфорд» оказался сильнее «Кристал Пэлас» (2:1).

Во время подготовки к сезону подопечные Томаса Франка победили «Уимблдон» (5:2), проиграли «Эштреле» (1:3) и сыграли вничью с «Вольфсбургом» (4:4), «Уотфордом» (1:1) и «Бенфикой» (1:1).

Не сыграют: не выйдут на поле травмированные Джошуа Да Силва, Рико Генри, Арон Хики и Игор Тьяго.

Состояние команды: «Брентфорд» неплохо усилился, а также сохранил свой состав, поэтому вполне может быть в середине турнирной таблицы.

В этой игре «Брентфорд», конечно, аутсайдер, однако в целом с этой командой не будет легко никому.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» имеет серию из 5 матчей без поражений в официальных матчах

«Брентфорд» забил во всех последних 8 матчах, включая товарищеские

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дважды разгромил «Брентфорд»

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.80, а победа «Брентфорда» — в 11.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.35, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.20.

Прогноз: команды в последнее время много забивают, поэтому логично предположить, что и сейчас смогут забить минимум четыре мяча.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.95.

Прогноз: «Ливерпуль» намного сильнее соперника и должен уверенно побеждать.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-2 за 2.00.