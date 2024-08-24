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    ЦСКА и «Акрон» много не забьют

    ЦСКА — «Акрон». Ставки (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат России, 24 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Акрон»
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    Игорь Акинфеев (вратарь ЦСКА)
    24 августа в шестом туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Акрон». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Августа 2024 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 15:00 Акрон

    Акрон

  • Тольятти
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: в настоящий момент москвичи являются только крепким середняком чемпионата страны.

    Московская команда имеет в своем активе семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

    ЦСКА — Акрон: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Москвы смог девять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «армейцы» проиграли «Локомотиву» в дерби (0:1).

    До этого «красно-синие» уступили «Краснодару» (1:2), победили «Оренбург» (5:1) и «Пари НН» (3:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В Кубке страны столичная команда проиграла «Краснодару» (0:1) и по пенальти победила «Пари НН».

    Не сыграют: команда из столицы России не сможет рассчитывать на травмированных Егора Ушакова, Виктора Мендеса и Максима Мухина.

    Состояние команды: подопечные Марко Николича стартовали не лучшим образом, но остаются грозной силой.

    Думается, что ЦСКА еще точно наберет и будет претендовать на тройку сильнейших. Игру команда показывает достаточно неплохую.

    «Акрон»

    Турнирное положение: команда из Тольятти в дебютном сезоне в РПЛ пока что относится к когорте аутсайдеров.

    Тольяттинцы в настоящий момент имеют в своем активе четыре очка и идут на тринадцатой позиции.

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    • Тольяттинский коллектив забил семь мячей, а пропустил — девять.

    Последние матчи: в прошлом туре «Акрон» проиграл «Рубину» (1:2).

    До этого подопечные Заура Тедеева также уступили «Динамо» (0:2) и «Локомотиву» (2:3), сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) и победили «Факел» (2:0).

    В Кубке России команда крупно уступила «Рубину» (0:4) и победила «Факел» (2:1).

    Не сыграют: травмирован только Артур Галоян.

    Состояние команды: как для дебютного сезона в РПЛ «Акрон» смотрится достаточно таки неплохо. Просто с ним никому не бывает.

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    Если говорить о перспективах команды, то думается, что она все же будет бороться за выживание.

    Статистика для ставок

    • «Акрон» выиграл только 1 из 5 стартовых матчей РПЛ

    • ЦСКА имеет серию из 2 подряд поражений в РПЛ

    • Это будет первая очная игра команд

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.30, а победа «Акрона» — в 10.00.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: думается, что «Акрон» будет играть от обороны, поэтому предположим, что в этой игре не будет забито много мячей.

    Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

    Прогноз: «Акрон» вполне может выдержать первый тайм и не проиграть в первые 45 минут.

    Ставка: ничья в первом тайме за 2.55.

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    ЦСКА — «Акрон». Ставки (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат России, 24 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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