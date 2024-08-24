ЦСКА
Акрон
ЦСКА
Турнирное положение: в настоящий момент москвичи являются только крепким середняком чемпионата страны.
Московская команда имеет в своем активе семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
ЦСКА — Акрон: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Москвы смог девять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «армейцы» проиграли «Локомотиву» в дерби (0:1).
До этого «красно-синие» уступили «Краснодару» (1:2), победили «Оренбург» (5:1) и «Пари НН» (3:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).
В Кубке страны столичная команда проиграла «Краснодару» (0:1) и по пенальти победила «Пари НН».
Не сыграют: команда из столицы России не сможет рассчитывать на травмированных Егора Ушакова, Виктора Мендеса и Максима Мухина.
Состояние команды: подопечные Марко Николича стартовали не лучшим образом, но остаются грозной силой.
Думается, что ЦСКА еще точно наберет и будет претендовать на тройку сильнейших. Игру команда показывает достаточно неплохую.
«Акрон»
Турнирное положение: команда из Тольятти в дебютном сезоне в РПЛ пока что относится к когорте аутсайдеров.
Тольяттинцы в настоящий момент имеют в своем активе четыре очка и идут на тринадцатой позиции.
Тольяттинский коллектив забил семь мячей, а пропустил — девять.
Последние матчи: в прошлом туре «Акрон» проиграл «Рубину» (1:2).
До этого подопечные Заура Тедеева также уступили «Динамо» (0:2) и «Локомотиву» (2:3), сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) и победили «Факел» (2:0).
В Кубке России команда крупно уступила «Рубину» (0:4) и победила «Факел» (2:1).
Не сыграют: травмирован только Артур Галоян.
Состояние команды: как для дебютного сезона в РПЛ «Акрон» смотрится достаточно таки неплохо. Просто с ним никому не бывает.
Если говорить о перспективах команды, то думается, что она все же будет бороться за выживание.
Статистика для ставок
- «Акрон» выиграл только 1 из 5 стартовых матчей РПЛ
- ЦСКА имеет серию из 2 подряд поражений в РПЛ
- Это будет первая очная игра команд
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.30, а победа «Акрона» — в 10.00.
ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.
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Прогноз: думается, что «Акрон» будет играть от обороны, поэтому предположим, что в этой игре не будет забито много мячей.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.
Прогноз: «Акрон» вполне может выдержать первый тайм и не проиграть в первые 45 минут.
Ставка: ничья в первом тайме за 2.55.