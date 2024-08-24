24 августа в шестом туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Акрон». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Акрон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: в настоящий момент москвичи являются только крепким середняком чемпионата страны.

Московская команда имеет в своем активе семь очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Коллектив из Москвы смог девять раз поразить ворота соперника и четыре раза пропустил в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «армейцы» проиграли «Локомотиву» в дерби (0:1).

До этого «красно-синие» уступили «Краснодару» (1:2), победили «Оренбург» (5:1) и «Пари НН» (3:0), а также сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Прогнозы и ставки на РПЛ

В Кубке страны столичная команда проиграла «Краснодару» (0:1) и по пенальти победила «Пари НН».

Не сыграют: команда из столицы России не сможет рассчитывать на травмированных Егора Ушакова, Виктора Мендеса и Максима Мухина.

Состояние команды: подопечные Марко Николича стартовали не лучшим образом, но остаются грозной силой.

Думается, что ЦСКА еще точно наберет и будет претендовать на тройку сильнейших. Игру команда показывает достаточно неплохую.

«Акрон»

Турнирное положение: команда из Тольятти в дебютном сезоне в РПЛ пока что относится к когорте аутсайдеров.

Тольяттинцы в настоящий момент имеют в своем активе четыре очка и идут на тринадцатой позиции.

Тольяттинский коллектив забил семь мячей, а пропустил — девять.

Последние матчи: в прошлом туре «Акрон» проиграл «Рубину» (1:2).

До этого подопечные Заура Тедеева также уступили «Динамо» (0:2) и «Локомотиву» (2:3), сыграли вничью с «Оренбургом» (2:2) и победили «Факел» (2:0).

В Кубке России команда крупно уступила «Рубину» (0:4) и победила «Факел» (2:1).

Не сыграют: травмирован только Артур Галоян.

Состояние команды: как для дебютного сезона в РПЛ «Акрон» смотрится достаточно таки неплохо. Просто с ним никому не бывает.

Если говорить о перспективах команды, то думается, что она все же будет бороться за выживание.

Статистика для ставок

«Акрон» выиграл только 1 из 5 стартовых матчей РПЛ

ЦСКА имеет серию из 2 подряд поражений в РПЛ

Это будет первая очная игра команд

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.32. Ничья оценена в 5.30, а победа «Акрона» — в 10.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.73, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

Прогноз: думается, что «Акрон» будет играть от обороны, поэтому предположим, что в этой игре не будет забито много мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.10.

Прогноз: «Акрон» вполне может выдержать первый тайм и не проиграть в первые 45 минут.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.55.