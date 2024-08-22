Чешская «Виктория» Пльзень на своем поле примет шотландский «Хартс» в первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча состоится 22 августа и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Виктория» Пльзень — «Хартс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Виктория» Пльзень

Турнирное положение: «Виктория» Пльзень благодаря выходу в финал Кубка Чехии, где она проиграла чемпиону «Спарте», вышла в Лигу Европы.

Команда стартовала в турнире со второго раунда квалификации еврокубка, в котором прошла украинский «Кривбасс», дважды его обыграв.

Последние матчи: в своей прошлой игре, которая прошла в чешской лиге, где клуб занимает второе место, он разгромил на выезде «Динамо» Ческе-Будеёвице.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Валента, Сикора, Дуросинми и Кабонго, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Виктория» Пльзень одержала четыре победы.

При этом на сегодня у коллектива беспроигрышная серия в восемь поединков, семь из которых были официальными, а один — товарищеским, при шести победах и двух ничьих.

Даниэл Вашулин — лучший бомбардир команды в отборе Лиги Европы с двумя голами.

«Хартс»

Турнирное положение: «Хартс» благодаря третьей позиции в шотландском чемпионате вышел в Лигу Европы, где начинает выступления в раунде плей-офф.

Команда на 25 очков отстала от ставшего чемпионом Шотландии «Селтиком», а также на 17 баллов от «Рейнджерс», который занял второе место.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго раунда Кубка шотландской Лиги клуб на чужом поле проиграл «Фолкерку» (0:2).

Эта неудача стала для коллектива из Эдинбурга пятой в шести последних поединках, которые были официальными и товарищескими.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, пять из которых были официальными, а три — товарищеские, «Хартс» ни разу не выиграл при пяти поражениях и трех ничьих.

В текущем розыгрыше шотландской Премьер-лиги коллектив лишь с одним баллом занимает 10-ю позицию из 12-ти после двух туров первенства.

Лоуренс Шенкленд — лучший бомбардир команды в Премьер-лиге с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Виктории» хотя бы одна команда не забивала

в трех последних матчах «Виктория» не пропускала

в восьми из 10-ти последних матчей «Хартс» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Виктория» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.70, победа «Хартс» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев хотя бы один из соперников не забивал. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех из четырех последних игр гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из их четырех последних матчей.

Ставка: «Виктория» Пльзень выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2.15