22 августа в 1/4 финала плей-офф Кубка Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Бэйцзин Гоань». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» проводит весьма многообещающий сезон. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Китая.

При этом «Шанхай Шеньхуа» отстает от лидера лишь на 2 зачетных балла. Да и выиграла команда в 19 матчах из 24.

Последние матчи: В последних матчах команда Леонида Слуцкого выглядела весьма монолитно. Да и мотивация выиграть Кубок у шанхайцев огромная.

В своем предыдущем поединке команда переиграла «Шанхай Порт» (3:1). А вот до того «Шанхай Шеньхуа» нанес поражение «Наньтун Чжиюнь» (5:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда больше озабочена борьбой за лидерство в чемпионате. При этом «Шанхай Шеньхуа» пропускает в среднем менее гола за матч: всего 12 мячей в 24 поединках.

Матчи против «Бэйцзин Гоань» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Шанхай Шеньхуа» проиграл трижды при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться отомстить сопернику за недавнее поражение в чемпионате. Так что ждем от подопечных Слуцкого высокой атакующей активности.

«Бэйцзин Гоань»

Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» нынче сражается за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 4 месте.

Причем «Бэйцзин Гоань» в 24 матчах чемпионата победил всего 12 раз. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 42 мячей.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Бэйцзин Гоань» дома не смог одолеть «Чжэцзян Профешионал» (0:0).

До того команда подписала мировую с «Циндао Вест Кост» (2:2). Ну а чуть ранее случилась та самая виктория над командой Слуцкого (2:1).

Вообще же, «Бэйцзин Гоань» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Бэйцзин Гоань» уже 2 года не проигрывает шанхайцам.

Вот только команда имеет не самые надежные тылы. Пропускает «Бэйцзин Гоань» в среднем более гола за матч: 29 пропущенных мячей в 24 поединках чемпионата.

Причем «Бэйцзин Гоань» явно не будет рисковать. Номинальные гости постараются максимально эффективно сыграть на контратаках.

Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Да и в двух из трех последних очных поединков команда обыгрывала шанхайцев.

Статистика для ставок

Команда Слуцкого в среднем забивает более 2 голов за матч

«Бэйцзин Гоань» уже 2 год не проигрывает «Шанхай Шеньхуа»

«Шанхай Шеньхуа» свое единственное поражение в чемпионате потерпел как раз от «Бэйцзин Гоань» (1:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.14.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.

Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» намерен поквитаться за недавнее поражение, и явно будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и вообще, «Шанхай Шеньхуа» сильнее оппонента.

Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5 за 2.24.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.54