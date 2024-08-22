Шанхай Шэньхуа
Бэйцзин Гоань
«Шанхай Шеньхуа»
Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» проводит весьма многообещающий сезон. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Китая.
При этом «Шанхай Шеньхуа» отстает от лидера лишь на 2 зачетных балла. Да и выиграла команда в 19 матчах из 24.
Последние матчи: В последних матчах команда Леонида Слуцкого выглядела весьма монолитно. Да и мотивация выиграть Кубок у шанхайцев огромная.
В своем предыдущем поединке команда переиграла «Шанхай Порт» (3:1). А вот до того «Шанхай Шеньхуа» нанес поражение «Наньтун Чжиюнь» (5:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда больше озабочена борьбой за лидерство в чемпионате. При этом «Шанхай Шеньхуа» пропускает в среднем менее гола за матч: всего 12 мячей в 24 поединках.
Матчи против «Бэйцзин Гоань» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Шанхай Шеньхуа» проиграл трижды при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться отомстить сопернику за недавнее поражение в чемпионате. Так что ждем от подопечных Слуцкого высокой атакующей активности.
«Бэйцзин Гоань»
Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» нынче сражается за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 4 месте.
Причем «Бэйцзин Гоань» в 24 матчах чемпионата победил всего 12 раз. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 42 мячей.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Бэйцзин Гоань» дома не смог одолеть «Чжэцзян Профешионал» (0:0).
До того команда подписала мировую с «Циндао Вест Кост» (2:2). Ну а чуть ранее случилась та самая виктория над командой Слуцкого (2:1).
Вообще же, «Бэйцзин Гоань» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Бэйцзин Гоань» уже 2 года не проигрывает шанхайцам.
Вот только команда имеет не самые надежные тылы. Пропускает «Бэйцзин Гоань» в среднем более гола за матч: 29 пропущенных мячей в 24 поединках чемпионата.
Причем «Бэйцзин Гоань» явно не будет рисковать. Номинальные гости постараются максимально эффективно сыграть на контратаках.
Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Да и в двух из трех последних очных поединков команда обыгрывала шанхайцев.
Статистика для ставок
- Команда Слуцкого в среднем забивает более 2 голов за матч
- «Бэйцзин Гоань» уже 2 год не проигрывает «Шанхай Шеньхуа»
- «Шанхай Шеньхуа» свое единственное поражение в чемпионате потерпел как раз от «Бэйцзин Гоань» (1:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.14.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.
- 2.02Динамо Киев — Зальцбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Янг Бойз — Галатасарай: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.25Мальмё — Спарта: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» намерен поквитаться за недавнее поражение, и явно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и вообще, «Шанхай Шеньхуа» сильнее оппонента.
Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5 за 2.24.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.54