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    И будет мстя Слуцкого страшна?!

    Шанхай Шеньхуа — Бэйцзин Гоань: прогноз и ставка (коэффициент 2.24) на футбол. 22/08/2024 в 14:35

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    Прогноз и ставки на «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань»
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    Леонид Слуцкий
    22 августа в 1/4 финала плей-офф Кубка Китая по футболу сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Бэйцзин Гоань». Начало игры — в 14:35 мск. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Китай. Кубок 22 Августа 2024 года

    Шанхай Шэньхуа

  • Шанхай
    •  Шанхай Шэньхуа 14:35 Бэйцзин Гоань

    Бэйцзин Гоань

  • Пекин
    •

    «Шанхай Шеньхуа»

    Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» проводит весьма многообещающий сезон. На данный момент команда расположилась на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Китая.

    При этом «Шанхай Шеньхуа» отстает от лидера лишь на 2 зачетных балла. Да и выиграла команда в 19 матчах из 24.

    Последние матчи: В последних матчах команда Леонида Слуцкого выглядела весьма монолитно. Да и мотивация выиграть Кубок у шанхайцев огромная.

    В своем предыдущем поединке команда переиграла «Шанхай Порт» (3:1). А вот до того «Шанхай Шеньхуа» нанес поражение «Наньтун Чжиюнь» (5:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих матчах она забила 16 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда больше озабочена борьбой за лидерство в чемпионате. При этом «Шанхай Шеньхуа» пропускает в среднем менее гола за матч: всего 12 мячей в 24 поединках.

    Матчи против «Бэйцзин Гоань» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Шанхай Шеньхуа» проиграл трижды при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться отомстить сопернику за недавнее поражение в чемпионате. Так что ждем от подопечных Слуцкого высокой атакующей активности.

    «Бэйцзин Гоань»

    Турнирное положение: «Бэйцзин Гоань» нынче сражается за попадание на пьедестал. На текущий момент команда находится на 4 месте.

    Причем «Бэйцзин Гоань» в 24 матчах чемпионата победил всего 12 раз. Да и забивает команда в среднем менее 2 голов за матч — 42 мячей.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. «Бэйцзин Гоань» дома не смог одолеть «Чжэцзян Профешионал» (0:0).

    До того команда подписала мировую с «Циндао Вест Кост» (2:2). Ну а чуть ранее случилась та самая виктория над командой Слуцкого (2:1).

    Вообще же, «Бэйцзин Гоань» в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 6 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом «Бэйцзин Гоань» уже 2 года не проигрывает шанхайцам.

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    Вот только команда имеет не самые надежные тылы. Пропускает «Бэйцзин Гоань» в среднем более гола за матч: 29 пропущенных мячей в 24 поединках чемпионата.

    Причем «Бэйцзин Гоань» явно не будет рисковать. Номинальные гости постараются максимально эффективно сыграть на контратаках.

    Нет сомнений, что гости будут стараться сыграть на своих лучших качествах. Да и в двух из трех последних очных поединков команда обыгрывала шанхайцев.

    Статистика для ставок

    • Команда Слуцкого в среднем забивает более 2 голов за матч

    • «Бэйцзин Гоань» уже 2 год не проигрывает «Шанхай Шеньхуа»

    • «Шанхай Шеньхуа» свое единственное поражение в чемпионате потерпел как раз от «Бэйцзин Гоань» (1:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.46. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 6.14.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.18.

    Прогноз: «Шанхай Шеньхуа» намерен поквитаться за недавнее поражение, и явно будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно постараются преуспеть в плане реализации, да и вообще, «Шанхай Шеньхуа» сильнее оппонента.

    Ставка: Фора «Шанхай Шеньхуа» -1.5 за 2.24.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.54

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    «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань». Ставка (к. 2.24) и прогноз на футбол, Кубок Китая, 22 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч «Шанхай Шеньхуа» — «Бэйцзин Гоань», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.24
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