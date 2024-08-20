20 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Бавария» и «Грассхоппер». Начало игры — в 12:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Грассхоппер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» в прошлом сезоне выступила неудачно. Команда финишировала лишь на 3 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

При этом «Бавария» весьма результативно атаковала, настреляв 94 мяча в ворота соперников. А вот пропустили мюнхенцы аж 45 раз.

Последние матчи: нынешним летом команда провела 5 контрольных поединков. В них она добыла 4 победы при одном паритете.

При этом «Бавария» в последнем спарринге разгромила «Тироль» (3:0). А вот после того баварцы в Кубке Германии одолели «Ульм» (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда забила 13 мячей. А вот в собственные ворота мюнхенцы пропустили 4 раза.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Баварцы нынче выглядят весьма выгодно. Да и состав мюнхенцам удалось сохранить.

С «Грассхоппером» немцы явно сыграют в основном кадровом сочетании. К тому же «Бавария» в трех своих последних матчах забивала не менее 3 мячей за матч.

Очевидно, что баварцы будут максимально активно атаковать. Харри Кейн и компания должны не замечать оппонента уровня швейцарцев.

«Грассхоппер»

Турнирное положение: Эта команда неудачно стартовала в чемпионате Швейцарии. Там она по итогам 4 туров замыкает турнирную таблицу.

Причем «Грассхоппер» в 4 поединках пропустил 8 мячей. А вот отличились игроки команды лишь 3 забитыми мячами.

Последние матчи: Летом команда провела 4 контрольных поединка. В них швейцарцы выиграли 1 раз при 2 поражениях.

В минувшем туре своего чемпионата команда минимально уступила «Санкт-Галлену». А вот до того «кузнечики» были биты «Базелем» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Грассхоппер» проиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в двух своих последних матчах «кузнечики» не забивали. Да и серия из 5 матчей без побед не может не удручать.

Плюс ко всему, «Грассхоппер» пока не решил свою главную проблему с реализацией. Хоть и состав у команды по именам достаточно приличный, но пока «кузнечики» в кризисе.

При этом «Грассхоппер» явно мотивирован дать бой баварцам. Вот только диспозиция такова, что швейцарцам за счастье будет некрупно проиграть.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать строго от обороны. Основной задачей будет не рассыпаться еще до перерыва.

Статистика для ставок

«Грассхоппер» не побеждал в 5 своих последних поединках

«Бавария» выиграла в 4 своих последних матчах

Мюнхенцы не пропускали в двух своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.32, а победа оппонента — в скромные 5.17.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

Прогноз: «Бавария» на голову сильнее соперника, и явно быстро начнет атаковать.

Мюнхенцы нынче выглядят предпочтительно, да и в 3 своих последних поединках забивали не менее 3 мячей.

Ставка: Победа «Баварии» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.28