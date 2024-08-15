15 августа в рамках 1-го тура испанской Примеры сыграют «Атлетик» из Бильбао и «Хетафе». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетик» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Атлетик»

Положение команды: «Атлетик» проведет 1-й матч нового сезона испанской Примеры на своем поле против «Хетафе».

В прошлом сезоне «Атлетик» занял 5-е место в таблице с 68-ю очками, попав в зону Лиги Европы. В сезоне 2023/2024 команда также заняла 5-ю позицию по результатам домашних встреч.

Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Атлетик» проиграл «Штутгарту» со счетом 0:4, а до этого команда уступила «Астон Вилле» (2:3), пропустив решающий гол на 89-й минуте.

После окончания прошлого сезона «Атлетик» провел 7 контрольных матчей, в которых 4 раза проиграл и трижды победил. За этот период команда забила 8 голов при 14-и пропущенных.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Хулен Агирресабала, Альваро Джало, Нико Серрано и Унаи Симон (у всех — травмы).

Состояние команды: На бумаге «Атлетик» точно считается фаворитом в предстоящем матче против «Хетафе». К тому же, руководству клуба удалось сохранить своего лидера — Нико Уильямса, который провел отличный Евро-2024.

В последней очной встрече «Атлетик» обыграл «Хетафе» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме. В том матче дубль оформил нападающий Иньяки Уильямс.

«Хетафе»

Положение команды: «Хетафе» подготовился к новому сезону, где встретится с грозным «Атлетиком» на чужом поле.

Команда вполне способна дать бой своему сопернику, ведь «Хетафе» уже несколько лет является крепким середняком в Примере. В прошлом сезоне команда заняла 12-е место в таблице с 43 очками в активе.

Последние матчи: В прошлом товарищеском поединке «Хетафе» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (0:0), а до этого обыграл «Сент-Этьен» со счетом 1:0, забив единственный гол на 5-й минуте.

За 6 товарищеских матчей команда одержала только 1 победу, дважды сыграла вничью и трижды проиграла. За эти встречи «Хетафе» забил только 2 гола при 5-и пропущенных.

Состояние команды: В прошлом сезоне Примеры «Хетафе» не очень удачно выступал на чужом поле, заняв по этому показателю только 16-е место в лиге.

Стоит отметить, что в последних 5-и очных встречах команда 4 раза сыграла вничью с «Атлетиком», проиграв только 1 раз. Сможет ли на сей раз «Хетафе» зацепиться за очки в предстоящем матче? Большой вопрос...

Статистика для ставок

В последних 2-х матчах «Хетафе» не пропустил ни одного гола

В последних 3-х матчах «Атлетик» пробивал тотал 2.5 больше

В 4-х из 5-и последних очных встречах «Хетафе» и «Атлетик» четырежды сыграла вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.05, а победа «Хетафе» — в 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 2.15 и 1.70.

Прогноз: Можно предположить, что «Хетафе» сможет навязать борьбу хозяевам, забив как минимум 1 гол за игру.

Ставка: Обе забьют за 2.35.

Прогноз: Матч получится результативным, в последних матчах «Атлетик» забивает и пропускает довольно много голов.

Ставка: Тотал 2.5 больше за 2.15.